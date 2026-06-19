[kasai] niños rescatados desde una escuela en llamas

“Incendio en una escuela de Tokio deja varios heridos y revive la importancia de los simulacros”

📍Tōkyō | 19 de junio

Un incendio ocurrido la mañana del viernes en la Escuela Primaria Municipal Takinogawa Daisan, ubicada en Takinogawa 1-chōme, distrito de Kita, Tokio, provocó momentos de gran tensión entre alumnos, profesores, padres y equipos de emergencia. Según la Policía Metropolitana de Tokio, al inicio se informó que varias personas no habían logrado escapar, pero posteriormente se confirmó que todos fueron rescatados.

El fuego comenzó alrededor de las 11:10 de la mañana. Desde viviendas cercanas se escucharon repetidas sirenas de bomberos. Al salir a la calle, vecinos observaron una escena alarmante: humo negro salía desde las ventanas del cuarto piso del edificio escolar. En esa misma planta se encontraban aulas usadas por estudiantes, lo que aumentó la preocupación de las familias.

Un padre, periodista de 53 años, relató que corrió hacia la escuela al pensar que su hija de quinto grado podía estar en peligro. Al llegar al patio, vio llamas rojas saliendo de varias aulas y a algunos niños refugiados en una estructura exterior del edificio, agachados para evitar el humo. Bomberos colocaron escaleras y guiaron a los menores uno por uno, mientras les decían que todo estaría bien.

Poco después, una voz anunció: “¡Todos rescatados!”. La noticia llevó algo de alivio, aunque muchos padres todavía buscaban a sus hijos entre los puntos de evacuación. El mismo padre contó que primero fue al parque Asukayama, usado como lugar de refugio, pero no encontró a su hija. Más tarde pudo entrar al patio de la escuela y la halló en una carpa de evacuación, con el rostro manchado de hollín, pero sin heridas. Al verla, la abrazó con fuerza.

De acuerdo con el Departamento de Bomberos de Tokio, el incendio afectó gravemente el cuarto piso del edificio de cuatro plantas y quemó aproximadamente 200 metros cuadrados. El fuego fue controlado casi por completo cerca de una hora después. Según información preliminar de la Policía Metropolitana, al menos 8 alumnos y 2 profesores resultaron heridos por inhalación de humo u otras causas. Uno de los estudiantes habría sufrido una fractura al caer durante la evacuación.

El caso vuelve a recordar la importancia de los simulacros escolares, las rutas de evacuación y la rápida respuesta de bomberos, profesores y autoridades. Para las familias extranjeras que viven en Japón, también es una alerta sobre la necesidad de conocer los puntos de evacuación de las escuelas, los canales de contacto y las instrucciones básicas en caso de emergencia.

Datos importantes

Lugar: Escuela Primaria Municipal Takinogawa Daisan, Kita-ku, Tokio.

Hora: alrededor de las 11:10 de la mañana del 19 de junio.

Zona afectada: cuarto piso del edificio escolar.

Daños: unos 200 metros cuadrados quemados.

Rescate: todos los alumnos y personas atrapadas fueron rescatados.

Heridos preliminares: al menos 10 personas, entre alumnos y profesores.

Causa: bajo investigación.

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