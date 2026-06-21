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[samuraiburū] vuelven a sorprender en el Mundial 2026

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Jun 21, 2026 ##FIFAWWC, #Japón, #Mundial 2026, #noticias de japón, #Noticias Nippon, #Samurai Blue, #サッカー, #サムライブルー

Vestuario impecable y gradas limpias: la otra victoria de Japón

📍Monterrey | 21 de junio

Tras la contundente victoria de Japón por 4-0 sobre Túnez en la Copa Mundial 2026, una vez más las imágenes que recorrieron el mundo no fueron únicamente los goles de Ayase Ueda, Daichi Kamada o Junya Ito. También llamaron la atención las fotografías del vestuario japonés impecablemente ordenado y de los aficionados que permanecieron en las gradas para recoger basura antes de abandonar el estadio.

Para muchos observadores internacionales, estas escenas parecen extraordinarias. Sin embargo, el delantero japonés Ayase Ueda explicó que, para los japoneses, se trata simplemente de una conducta cotidiana. Según el atacante, desde la infancia se enseña a cuidar los espacios compartidos y a dejarlos en mejores condiciones de como fueron encontrados. En las escuelas japonesas, los propios estudiantes limpian las aulas, los pasillos y otras instalaciones, una práctica que fomenta el respeto, la responsabilidad y la gratitud hacia quienes utilizan esos espacios.

Ueda destacó que esta costumbre también se traslada al fútbol. Los jugadores consideran que el vestuario y el estadio son lugares preparados con esfuerzo por muchas personas, por lo que limpiarlos antes de irse es una forma de agradecer su trabajo. Del mismo modo, los aficionados entienden que apoyar a la selección no consiste únicamente en animar durante los 90 minutos, sino también en respetar al país anfitrión, a los trabajadores del estadio y a los demás espectadores.

Las imágenes del vestuario ordenado y de los hinchas recogiendo residuos se han convertido en una tradición reconocida internacionalmente en los Mundiales. Para Japón, sin embargo, no es una actuación para las cámaras, sino una expresión natural de valores que permanecen intactos independientemente del resultado del partido.

📌 Términos clave

Japonés Rōmaji Español
掃除 Sōji Limpieza
感謝 Kansha Gratitud
礼儀 Reigi Cortesía, buenos modales
公共の場 Kōkyō no ba Espacio público
おもてなし Omotenashi Hospitalidad japonesa
責任感 Sekininkan Sentido de responsabilidad
日本代表 Nihon Daihyō Selección de Japón
サポーター Sapōtā Aficionado, hincha

 

 

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