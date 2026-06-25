[jishinjōhō] terremoto en Tohoku

Fuerte sismo en el noreste de Japón sacude amplias regiones del país

📍Tōkyō | 25 de junio

Un potente terremoto registrado la mañana del jueves a las 07:30 (hora japonesa) tuvo como epicentro la zona de la costa de Iwate (岩手県沖), generando una de las sacudidas más intensas del año en el norte de Japón. El evento alcanzó una magnitud M6.9, con una profundidad aproximada de 50 km, activando de inmediato alertas sísmicas en varias regiones del país.

El mayor impacto se concentró en el noreste, donde se registró una intensidad máxima de shindo 6 fuerte (震度6強), especialmente en la prefectura de Aomori, mientras que amplias zonas de Tōhoku y Hokkaidō experimentaron sacudidas severas.

A pesar de la fuerza del movimiento, la Agencia Meteorológica de Japón (JMA) confirmó que no existe riesgo significativo de tsunami destructivo, aunque se detectaron leves variaciones del nivel del mar en la costa del Pacífico.

🔴 INTENSIDAD SÍSMICA (SHINDO) – ZONAS MÁS AFECTADAS

🟥 Nivel máximo: Shindo 6 fuerte (震度6強)

Aomori (青森県) Región: Sanpachi-Kamikita (三八上北) Ciudad destacada: Hashikami Town (階上町)



🟧 Shindo 5 fuerte (震度5強)

Aomori Hachinohe (八戸市) Sannohe (三戸町)

Iwate Morioka (盛岡市) Ninohe (二戸市) Hachimantai (八幡平市) Fudai (普代村) Karumai (軽米町)



🟨 Shindo 5 débil (震度5弱)

Iwate Kuji (久慈市) Takizawa (滝沢市) Kuzumaki (葛巻町) Iwate Town (岩手町) Shiwa / Yahaba (紫波町・矢巾町)

Miyagi Tome (登米市)



🟨 Shindo 4 (震度4) – impacto amplio regional

Aomori: Aomori, Towada, Mutsu, Goshogawara, Hirakawa

Aomori, Towada, Mutsu, Goshogawara, Hirakawa Iwate: Miyako, Ofunato, Hanamaki, Kitakami, Kamaishi, Ichinoseki

Miyako, Ofunato, Hanamaki, Kitakami, Kamaishi, Ichinoseki Miyagi: Ishinomaki, Kesennuma, Sendai áreas urbanas

Ishinomaki, Kesennuma, Sendai áreas urbanas Akita: Yokote, Odate, Daisen, Yurihonjo

Yokote, Odate, Daisen, Yurihonjo Hokkaidō: Hakodate, Obihiro, Chitose, Muroran

Hakodate, Obihiro, Chitose, Muroran Yamagata: Murayama

Murayama Fukushima: varias ciudades del centro y costa

🟦 Shindo 3 (震度3) – sacudida perceptible en gran parte de Japón

Se sintió desde:

Región de Tōhoku completa

Kanto (Tokio, Kanagawa, Saitama, Chiba)

Hokuriku y Shinetsu (Niigata, Yamanashi, Nagano)

Incluso zonas de Tokio metropolitano , incluyendo: Chiyoda, Shinjuku, Shibuya, Minato, Ota, Setagaya, etc.

, incluyendo:

📍 EPICENTRO Y CARACTERÍSTICAS DEL SISMO

📍 Epicentro: Costa de Iwate (岩手県沖)

Costa de Iwate (岩手県沖) 📏 Profundidad: 50 km

50 km 📊 Magnitud: M6.9

M6.9 ⏰ Hora: 07:30 aprox.

07:30 aprox. 🌊 Tsunami: Sin riesgo significativo confirmado

⚠️ IMPACTO GENERAL

Fuerte sacudida en el noreste (Tōhoku)

Amplia percepción en casi todo el territorio japonés

Activación inmediata de alertas de emergencia sísmica (EEW)

Sin reportes iniciales de daños graves o víctimas confirmadas

Posibles inspecciones en infraestructuras ferroviarias y carreteras

📊 REGIONES MÁS AFECTADAS (RESUMEN)

🔴 Aomori: daño potencial más alto (Shindo 6+)

daño potencial más alto (Shindo 6+) 🟠 Iwate: sacudida severa generalizada

sacudida severa generalizada 🟡 Miyagi / Akita: impacto moderado-alto

impacto moderado-alto 🟢 Hokkaidō y Kanto: percepción amplia pero menor intensidad

📘 TÉRMINOS CLAVE

Término Significado 震度 (Shindo) Intensidad del temblor en superficie マグニチュード (Magnitud) Energía total del sismo 震源 (Shingen) Epicentro 深さ (Fukasa) Profundidad del sismo 津波 (Tsunami) Olas generadas por terremoto 緊急地震速報 Alerta temprana sísmica

Reportaremos los sismos de Shindo 3 o superior.

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