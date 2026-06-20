[Anzen Hoshō] Nueva señal de fuerza

Japón fortalece su defensa con apoyo militar clave de Estados Unidos

📍Tokio | 20 de junio

Estados Unidos desplegará en Japón el sistema móvil de lanzamiento de misiles de alcance medio Typhon, capaz de disparar misiles Tomahawk y SM-6, durante ejercicios conjuntos con las Fuerzas de Autodefensa japonesas entre junio y septiembre. Según reportes citados por medios especializados, el sistema será llevado a la base aérea de Kanoya, en Kagoshima, y después de los entrenamientos quedaría almacenado en una base estadounidense en Japón para responder con rapidez ante una eventual crisis regional.

La medida se interpreta como un nuevo paso en el fortalecimiento de la alianza militar entre Japón y Estados Unidos, en un contexto marcado por la creciente tensión con China, el desarrollo de misiles en la región y la preocupación por posibles escenarios de emergencia cerca de Taiwán o el mar de China Oriental. Para Tokio, el objetivo oficial es reforzar la “disuasión”, es decir, mostrar capacidad de respuesta para evitar un ataque.

Marco legal

La presencia de fuerzas estadounidenses en Japón se basa en el Tratado de Seguridad Japón–Estados Unidos y en el Acuerdo sobre el Estatuto de las Fuerzas Armadas de EE. UU. en Japón. Este marco permite a Estados Unidos usar instalaciones y áreas en territorio japonés, bajo acuerdos entre ambos gobiernos.

Al mismo tiempo, Japón mantiene el debate interno por el Artículo 9 de la Constitución, que renuncia a la guerra como medio para resolver conflictos internacionales. Sin embargo, el gobierno japonés interpreta que el país conserva el derecho a la autodefensa.

📘 Términos clave

Japonés Lectura Significado タイフォン Typhon Sistema móvil estadounidense de lanzamiento de misiles de alcance medio. トマホーク Tomahawk Misil de crucero de largo alcance utilizado por las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. 中距離ミサイル Chūkyori Misairu Misil de alcance medio capaz de alcanzar objetivos a cientos o miles de kilómetros. 抑止力 Yokushiryoku Disuasión; capacidad para prevenir un ataque mostrando una fuerza defensiva creíble. 自衛隊 Jieitai Fuerzas de Autodefensa de Japón encargadas de la defensa nacional. 在日米軍 Zainichi Beigun Fuerzas militares estadounidenses desplegadas y estacionadas en Japón. 日米安全保障条約 Nichibei Anzen Hoshō Jōyaku Tratado de Seguridad entre Japón y Estados Unidos que sustenta la cooperación militar bilateral. 巡航ミサイル Junkō Misairu Misil de crucero que vuela a baja altitud guiado hacia un objetivo específico. 有事 Yūji Situación de emergencia o crisis que puede afectar la seguridad nacional. 共同訓練 Kyōdō Kunren Ejercicio o entrenamiento realizado conjuntamente por fuerzas militares aliadas. 防衛 Bōei Defensa; acciones destinadas a proteger el territorio y la población. 安全保障 Anzen Hoshō Seguridad nacional e internacional; medidas para proteger los intereses y la estabilidad de un país.

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