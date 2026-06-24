[gaikokujin] nuevas tasas migratorias

Reforma migratoria en Japón genera preocupación

📍Tokio | 23 de junio

Realizar un trámite migratorio en Japón podría costar más en los próximos meses. La Agencia de Servicios de Inmigración de Japón presentó una propuesta para revisar al alza las tasas que pagan los residentes extranjeros cuando obtienen la aprobación de procedimientos como la renovación de visa, el cambio de estatus de residencia o la residencia permanente.

La propuesta fue explicada oficialmente el 24 de junio de 2026 y enviada para evaluación dentro del gobernante Partido Liberal Democrático. Sin embargo, todavía no se trata de una decisión definitiva. Antes de que entre en vigor, las autoridades abrirán un período de comentarios públicos, un mecanismo mediante el cual ciudadanos, organizaciones y residentes extranjeros podrán expresar sus opiniones y observaciones sobre la medida.

Uno de los cambios más importantes es que las tasas dejarían de ser prácticamente iguales para todos. La idea es que el monto a pagar dependa, en parte, del beneficio recibido. Por ejemplo, una persona que obtenga un período de residencia más largo podría terminar pagando una tasa superior a quien reciba una autorización por menos tiempo. En otras palabras, el sistema sería más flexible… pero también más costoso para algunos solicitantes.

El tema que más atención está generando es el de la residencia permanente. Actualmente, obtener este permiso cuesta 10.000 yenes, una tarifa que ya había sido revisada en abril de 2025. No obstante, la reforma legal debatida durante 2026 elevó el límite legal máximo que podría cobrarse hasta 300.000 yenes. Esto no significa que la tasa vaya a llegar automáticamente a esa cifra, pero sí abre la puerta para que el Gobierno establezca un monto considerablemente más alto mediante una futura ordenanza.

También se está evaluando incentivar los trámites digitales. Quienes realicen ciertas solicitudes por internet podrían recibir una pequeña reducción en la tasa administrativa. Sin embargo, esta ventaja no alcanzaría a todos los procedimientos. Por ejemplo, la solicitud de residencia permanente continúa requiriendo la presentación presencial de documentos en las oficinas de inmigración, por lo que no podría beneficiarse completamente de este descuento.

Desde la perspectiva del Gobierno japonés, parte de los ingresos adicionales serviría para reforzar programas de apoyo destinados a la población extranjera. Entre ellos se mencionan iniciativas para la enseñanza del idioma japonés, orientación sobre normas de convivencia, adaptación cultural y asistencia para una mejor integración en la sociedad japonesa.

Por ahora, el proyecto sigue en discusión. Si supera las etapas de revisión y se aprueba la ordenanza correspondiente, las nuevas tasas podrían comenzar a aplicarse a partir de octubre de 2026. Para miles de extranjeros que viven, trabajan o estudian en Japón, será un tema que convendrá seguir muy de cerca durante los próximos meses.

Marco legal y sanciones

Punto Explicación sencilla Base legal Reforma de la Ley de Control Migratorio y normas relacionadas. ¿Es una multa? No. Se trata de una tasa administrativa, no de una sanción. ¿Cuándo se paga? Generalmente después de recibir la aprobación final del trámite. ¿Qué ocurre si no se paga? No se completa la emisión de la autorización o documento correspondiente. Posible entrada en vigor Octubre de 2026, si la ordenanza final es aprobada.

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