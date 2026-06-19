[imin kaikaku] histórico aumento de costo de visas

Japón aumentará hasta cinco veces las tarifas de visas y busca alinearse con los niveles del G7

📍Tokio | 19 de junio

El gobierno de Japón decidió incrementar de forma significativa las tarifas de emisión de visas para ciudadanos extranjeros a partir de julio de 2026, en una medida que supone el primer ajuste de estos costos en casi medio siglo. La visa de una sola entrada pasará de 3,000 yenes a 15,000 yenes, mientras que la visa de entradas múltiples aumentará de 6,000 yenes a 30,000 yenes, es decir, cinco veces más que las tarifas actuales.

La decisión fue aprobada en un contexto marcado por el aumento de la inflación, la depreciación del yen frente a las principales monedas internacionales y el crecimiento de los gastos administrativos asociados al control migratorio. Las autoridades consideran que las tarifas vigentes habían quedado desactualizadas después de casi 48 años sin modificaciones, pese a que los costos operativos del sistema migratorio han aumentado de forma constante.

El Ministerio de Asuntos Exteriores explicó que Japón también busca acercar sus tarifas a los niveles que aplican otras economías desarrolladas del Grupo de los Siete (G7), integrado por Japón, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Francia, Alemania e Italia. En los últimos años, varios de estos países han elevado considerablemente los costos de sus visados y permisos migratorios debido al incremento de los gastos de gestión, seguridad fronteriza y digitalización de los sistemas de inmigración.

Por ejemplo, en el Reino Unido una visa de visitante estándar suele superar el equivalente a 20,000 yenes, mientras que diversos trámites migratorios de larga duración pueden alcanzar varias decenas de miles de yenes adicionales. En Estados Unidos, la visa de turismo y negocios (B1/B2) tiene un costo cercano a los 28,000 yenes al tipo de cambio actual. Canadá, por su parte, cobra aproximadamente 11,000 yenes por una visa de visitante, a lo que pueden sumarse otros cargos biométricos y administrativos. En varios países europeos del espacio Schengen, incluidos Francia, Alemania e Italia, las visas de corta duración tienen tarifas que rondan entre 14,000 y 16,000 yenes.

Bajo esta comparación internacional, la nueva tarifa japonesa de 15,000 yenes para visas de una sola entrada se situará en un rango similar al de varias economías avanzadas, aunque la visa de entradas múltiples de 30,000 yenes se ubicará entre las más elevadas para visitantes temporales. El gobierno sostiene que el ajuste permitirá cubrir mejor los costos reales de procesamiento y mantener la calidad de los servicios consulares en el exterior.

La medida también se suma a una serie de cambios migratorios aprobados durante los últimos meses. En mayo de 2026, Japón reformó diversas normas para aumentar las tasas relacionadas con renovaciones de estatus de residencia, solicitudes de residencia permanente y otros procedimientos administrativos vinculados a la permanencia de extranjeros en el país. Estas modificaciones reflejan una tendencia hacia una mayor revisión de los costos asociados al sistema migratorio japonés.

Para los hispanohablantes que viven en Japón o tienen familiares interesados en viajar al país, la noticia resulta especialmente relevante. Aunque el aumento no afectará directamente a quienes ya poseen un estatus de residencia válido, sí podría incrementar el costo de futuras solicitudes de visa para familiares, visitantes temporales o personas que planeen ingresar al país por primera vez.

Las autoridades insisten en que el objetivo principal no es restringir el turismo ni reducir la llegada de visitantes extranjeros. El ministro de Asuntos Exteriores, Toshimitsu Motegi, afirmó que el gobierno no espera un impacto inmediato sobre el turismo receptivo, especialmente porque Japón continúa registrando cifras históricas de visitantes internacionales impulsadas por la recuperación del sector turístico y la debilidad del yen.

Es importante destacar que el aumento anunciado se limita exclusivamente a las tarifas de emisión de visas. No implica cambios en los precios de los boletos de avión, alojamiento, transporte interno ni impuestos turísticos. Sin embargo, expertos consideran que podría ser el inicio de una etapa en la que los costos relacionados con la inmigración y la residencia en Japón se ajusten de forma más frecuente para reflejar las nuevas condiciones económicas del país.

Comparación aproximada de tarifas de visa de turista (2026)

• Japón (actual): 3,000 yenes

• Japón (desde julio): 15,000 yenes

• Estados Unidos: ~28,000 yenes

• Reino Unido: ~20,000 a 25,000 yenes

• Canadá: ~11,000 yenes (+ cargos biométricos)

• Francia: ~14,000 a 16,000 yenes

• Alemania: ~14,000 a 16,000 yenes

• Italia: ~14,000 a 16,000 yenes

La actualización coloca a Japón mucho más cerca de los estándares tarifarios observados en otras economías del G7 y pone fin a una estructura de precios que permaneció prácticamente sin cambios desde finales de la década de 1970.

Marco legal

Punto clave Explicación sencilla Base de la medida Decisión del gobierno japonés para modificar tarifas consulares y migratorias. Fecha de aplicación Desde julio de 2026. Visa de una entrada Sube de 3,000 a 15,000 yenes. Visa de entradas múltiples Sube de 6,000 a 30,000 yenes. Motivo oficial Inflación, depreciación del yen y ajuste frente a tarifas del G7. Alcance Afecta a extranjeros que necesitan visa para ingresar a Japón. Importante No todos los países requieren visa para viajes cortos; depende de la nacionalidad y del tipo de viaje.

Términos clave

Español Japonés Lectura Significado Visa 査証 sashō Permiso para ingresar a Japón. Visa de una entrada 一次査証 ichiji sashō Permite entrar una sola vez. Visa múltiple 数次査証 sūji sashō Permite entrar varias veces durante un período autorizado. Ministerio de Exteriores 外務省 Gaimushō Entidad que gestiona asuntos diplomáticos y consulares. Turismo receptivo インバウンド inbound Visitantes extranjeros que llegan a Japón. G7 主要7カ国 shuyō nana kakoku Grupo de siete economías avanzadas.

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