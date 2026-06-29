[kishō keihō] actualización nacional

📍Tokio
Día: Lunes 29 de junio
Amami está bajo avisos meteorológicos por tormentas, rayos y posible riesgo de deslizamientos; se recomienda evitar salidas innecesarias y seguir fuentes oficiales. 奄美地方では雷や土砂災害のおそれがあり、不要な外出を控え、公式情報を確認してください。
Hora: 05:40
La JMA emitió una alerta meteorológica para Amami, Kagoshima, por riesgo de tormentas eléctricas repentinas hasta las 06:50 del 29 de junio. Se recomienda permanecer en lugares seguros y seguir la información oficial. #NoticiasNippon #Amami #Kagoshima #JMA #Japón
日本語: 気象庁は6月29日6時50分まで、鹿児島県奄美地方に竜巻注意情報を発表しました。急な雷雨や突風に注意し、安全な場所で最新情報を確認してください。
Hora: 04:40
Alerta por tormentas eléctricas en las islas Amami (prefectura de Kagoshima). La Agencia Meteorológica de Japón emitió una advertencia para varios municipios del archipiélago debido al riesgo de rayos, lluvias intensas repentinas y fuertes ráfagas de viento. La población debe mantenerse atenta a la información oficial y evitar actividades al aire libre mientras permanezca vigente la alerta. #Japón #Kagoshima #Amami #AlertaMeteorológica #Tormentas #JMA #NoticiasNippon
🇯🇵 日本語
⚠️ 鹿児島県・奄美地方に雷注意報が発表されています。 気象庁は、奄美地方の各市町村を対象に、落雷・急な強い雨・突風への注意を呼びかけています。警報・注意報の最新情報を確認し、発表中は屋外での活動をできるだけ控えるようにしてください。
Día: Sábado 27 de junio
Hora: 20:33
Información: El tifón N.º 7 se debilitó y pasó a baja presión tropical, pero aún puede causar lluvias fuertes en algunas zonas. Mantente informado y toma precauciones.
🇯🇵 日本語
台風7号は熱帯低気圧に変わりましたが、一部地域では大雨に注意が必要です。最新情報を確認し、安全に過ごしましょう。
Hora: 17:08
Chiba mantiene alertas por lluvias intensas, tormentas, rayos, fuertes vientos y oleaje. Se pide revisar información oficial, evitar salidas innecesarias y prepararse ante posibles inundaciones o deslizamientos.
🇯🇵 日本語
千葉県では大雨・雷・強風・高波に注意が必要です。公式情報を確認し、不要不急の外出を避け、浸水や土砂災害に備えてください。
Hora: 15:08
Chiba registra lluvias muy intensas: en 24 horas se acumularon hasta 192 mm en Chōshi, 182 mm en Ōshima, 180.5 mm en Kyonan y 156.5 mm en Ishigōzaki. Hay riesgo de inundaciones y deslizamientos, por lo que se pide seguir avisos oficiales y evitar ríos, laderas y zonas peligrosas.
🇯🇵 日本語千葉県では非常に激しい雨となり、24時間雨量は銚子192ミリ、大島182ミリ、鋸南180.5ミリ、石廊崎156.5ミリに達しました。浸水や土砂災害のおそれがあるため、最新情報を確認し、川や斜面など危険な場所には近づかないでください。
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