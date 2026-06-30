[tenki] alerta temprana por clima extremo

Japón se prepara para una nueva ola de calor húmedo: autoridades piden prevención desde ahora
Tōkyō | 30 de junio
La Agencia Meteorológica de Japón ha emitido una alerta temprana por clima extremo… y la verdad, no es un aviso cualquiera. Es de esos mensajes que invitan a prepararse con calma, pero en serio, sin dejarlo pasar.
El foco está puesto en el norte del país y en la región de Hokuriku, donde el verano parece que no va a llegar… sino que va a irrumpir de golpe, casi sin aviso. Como cuando abres la ventana por la mañana esperando aire fresco… y ya te golpea ese calor húmedo que lo cambia todo.
Según el pronóstico, el aumento de temperaturas comenzará a sentirse de forma más clara a partir de inicios de julio. En concreto, alrededor del 5 de julio en Hokkaidō, el 6 en Tōhoku y el 9 en Hokuriku. Fechas muy concretas, sí… pero detrás de ellas hay una misma idea: el calor va a subir bastante más de lo normal para la temporada.
Y aquí es donde el tema se pone más delicado.
Porque no se trata solo de “hace calor”. No. Lo que se espera es una mezcla bastante incómoda de temperaturas altas + humedad elevada. Y esa combinación… bueno, quienes viven en Japón la conocen bien. Es ese tipo de día en el que el aire se siente espeso, como si pesara, como si cada paso costara un poco más de lo normal.
Sales a la calle unos minutos y ya lo notas en la piel, en la respiración, en el cansancio que aparece casi sin avisar. Incluso dentro de casa, si no hay ventilación o aire acondicionado, la sensación puede volverse bastante agobiante.
Las autoridades meteorológicas explican que esta situación se debe a la entrada de aire cálido y cargado de humedad hacia esas regiones del norte. Algo que, en otras palabras, convierte el ambiente en un escenario perfecto para aumentar el riesgo de golpe de calor (熱中症).
Y aquí viene lo importante, lo que realmente quieren que no se pase por alto.
Aunque algunos días el termómetro no marque cifras “extremas” a simple vista, el cuerpo puede sufrir mucho más de lo esperado. Porque el problema no es solo la temperatura… es cómo se siente esa temperatura cuando el aire está saturado de humedad.
Por eso, las autoridades piden actuar desde ya, no esperar a que llegue el pico del calor.
Recomendaciones que parecen básicas, pero que en estos casos son clave: beber agua de forma constante —aunque no tengas sed—, hacer pausas frecuentes si estás fuera, evitar actividades físicas intensas en las horas más calurosas del día, y usar aire acondicionado o ventiladores de forma adecuada, sin miedo.
Y un punto que se repite mucho, pero que es fundamental: prestar atención a las personas más vulnerables. Especialmente personas mayores, niños pequeños y quienes viven solos. A veces basta una llamada, una visita rápida, un “¿estás bien?”… cosas simples que pueden marcar la diferencia.
La alerta temprana, en términos técnicos, se activa cuando existe al menos un 30% de probabilidad de que la temperatura media de cinco días sea significativamente más alta de lo normal. No significa que el calor extremo esté ya instalado, pero sí que los modelos meteorológicos ven señales suficientes como para encender la advertencia.
En otras palabras… es como una luz amarilla en el semáforo del verano. No es todavía peligro inmediato, pero sí un “ojo, prepárate”.
Y quizá lo más importante de todo esto es eso: no sorprenderse cuando llegue el calor, sino anticiparse un poco. Porque cuando el ambiente se vuelve pesado de verdad… cualquier pequeño gesto de prevención cuenta muchísimo.
Cuadro de términos clave
|Japonés
|Lectura
|Español sencillo
|気象庁
|Kishōchō
|Agencia Meteorológica de Japón
|早期天候情報
|Sōki tenkō jōhō
|Alerta temprana del clima
|猛暑
|Mōsho
|Calor extremo
|高温
|Kōon
|Temperaturas altas
|熱中症
|Necchūshō
|Golpe de calor
|湿った空気
|Shimetta kūki
|Aire húmedo
|北日本
|Kita Nihon
|Norte de Japón
|北陸
|Hokuriku
|Región de Hokuriku
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