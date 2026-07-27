La Agencia Meteorológica advierte sobre cambios bruscos del tiempo durante la tarde y noche: cuidado con inundaciones urbanas, ríos crecidos y ráfagas de viento

📍Tōkyō | 27 de julio

El último tramo de julio continúa marcado por una atmósfera extremadamente inestable en Japón. A las 15:00 horas de este lunes 27 de julio, la Agencia Meteorológica de Japón informó que 41 prefecturas desde Tōhoku hasta Kyūshū y Okinawa se encuentran bajo aviso de rayos (雷注意報 — kaminari chūihō).

La advertencia señala que durante la tarde y la noche existe riesgo de tormentas repentinas, fuertes lluvias localizadas, descargas eléctricas y ráfagas de viento intensas.

El fenómeno se debe a que las nubes de lluvia que se forman principalmente en zonas montañosas pueden desplazarse rápidamente hacia áreas urbanas, provocando las conocidas “guerrilla rain” (ゲリラ豪雨 — gerira gōu): lluvias torrenciales muy intensas pero de corta duración que pueden sorprender a la población.

🌧️ Riesgo durante el regreso a casa: “el tiempo puede cambiar en minutos”

La principal preocupación está en el horario de salida laboral y regreso a casa.

Las autoridades piden especial atención ante:

Calles inundadas rápidamente

Desbordamiento de pequeños ríos y canales

Inundación de zonas bajas

Entrada de agua en viviendas

Accidentes en carreteras con acumulación de agua

En Japón, incluso una lluvia intensa de pocos minutos puede causar problemas en zonas urbanas debido a la gran cantidad de superficies de asfalto y concreto que dificultan el drenaje.

⛈️ Nubes activas avanzan hacia zonas urbanas

En la región de Kantō, las nubes de lluvia generadas en áreas montañosas comenzaron a desplazarse hacia las ciudades.

Especialmente en la prefectura de Kanagawa, existe posibilidad de lluvias intensas localizadas durante la noche, con precipitaciones que podrían alcanzar:

☔ Hasta 30 mm por hora

Ante esta situación se recomienda estar atentos a posibles:

Inundaciones en terrenos bajos

Aumento rápido del nivel de ríos

Acumulación de agua en calles y pasos subterráneos (アンダーパス — andāpasu)

Además, desde Tōkai hasta el oeste de Japón, continúan desarrollándose nubes de tormenta capaces de producir lluvias fuertes de manera repentina.

⚠️ Señales de una tormenta repentina en Japón

Los especialistas meteorológicos explican que, durante el verano japonés, una tormenta repentina puede desarrollarse en pocos minutos y es importante reconocer sus primeras señales. Una de las advertencias más claras es cuando una gran nube negra comienza a acercarse al lugar donde nos encontramos, un fenómeno conocido en japonés como 「黒い雲が近づく」(kuroi kumo ga chikazuku). También se debe prestar atención si empiezan a escucharse truenos —「雷の音が聞こえる」(kaminari no oto ga kikoeru)—, ya que indica que una zona de tormentas puede estar aproximándose rápidamente.

Otra señal importante es cuando aparece de repente un viento frío —「急に冷たい風が吹く」(kyū ni tsumetai kaze ga fuku)—, un cambio brusco del ambiente que suele ocurrir antes de fuertes lluvias, rayos o ráfagas de viento. Si se observan estas señales, la recomendación de las autoridades es no esperar a que comience la lluvia intensa: hay que actuar con rapidez y entrar en un edificio seguro para protegerse, especialmente en zonas urbanas donde las tormentas pueden provocar inundaciones repentinas.

🚨 ¿Qué hacer durante una “guerrilla gōu” en la ciudad?

Durante una “guerrilla rain” (ゲリラ豪雨 — gerira gōu), las lluvias torrenciales pueden aparecer de forma repentina en las ciudades japonesas y provocar inundaciones en pocos minutos. Ante una lluvia extrema, es importante evitar refugiarse en sótanos, centros comerciales subterráneos o pasos bajo tierra, ya que el agua puede acumularse rápidamente y dificultar la evacuación. Lo más seguro es buscar un lugar elevado, como un edificio con pisos superiores, donde exista menor riesgo de quedar atrapado por la subida repentina del agua. Además, se recomienda no caminar por calles inundadas, porque la corriente puede hacer perder el equilibrio, el agua puede ocultar obstáculos peligrosos y existe riesgo de caer en alcantarillas abiertas (マンホール — manhōru). Si fuera absolutamente necesario avanzar por una zona con agua acumulada, se debe comprobar cuidadosamente el terreno utilizando un palo u objeto largo para evitar zonas peligrosas.

También es fundamental extremar la precaución al conducir durante una lluvia intensa. Los pasos inferiores de carretera (アンダーパス — andāpasu) pueden llenarse rápidamente de agua y convertirse en trampas para los vehículos. Cuando un automóvil queda atrapado en una inundación, la presión del agua puede impedir abrir las puertas, mientras que el motor puede detenerse y dejar al conductor sin posibilidad de avanzar. Por esta razón, las autoridades recomiendan evitar carreteras hundidas, zonas bajas y caminos con acumulación de agua durante tormentas fuertes, y priorizar siempre la seguridad personal antes que intentar continuar el trayecto.

🗾 Situación meteorológica actual

Aviso vigente (15:00, 27 de julio):

⚡ 41 prefecturas bajo aviso de rayos

Regiones afectadas:

Tōhoku

Kantō

Tōkai

Kansai

Chūgoku

Shikoku

Kyūshū

Okinawa

La situación puede cambiar rápidamente, por lo que se recomienda consultar los avisos oficiales de la Agencia Meteorológica de Japón (JMA).

📌 Términos clave

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