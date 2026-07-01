[kinenbi] Wōkuman no hi

-
El pequeño dispositivo que cambió para siempre la forma de escuchar música
-
De apenas 3.000 unidades vendidas… a un fenómeno que no paró de crecer
-
Cuando la música dejó de quedarse en casa y empezó a caminar con la gente
📍Tokio | 1 de julio
Un día como hoy, 1 de julio de 1979, la empresa japonesa Sony lanzó un dispositivo que, a simple vista, parecía algo modesto… casi tímido.
Pero no lo era.
Era el primer Walkman TPS-L2, un aparato pequeño con auriculares, pensado para una idea muy concreta: escuchar música mientras caminas.
Hoy suena normal, ¿no?
Pero en aquel momento… era casi ciencia ficción cotidiana.
Al principio, eso sí, no pasó gran cosa.
La prensa lo miró de reojo, sin demasiado entusiasmo. Pocos artículos, poca atención… y en el primer mes apenas 3.000 unidades vendidas.
Y ahí parecía que la historia podía terminar rápido.
Pero no.
Algo empezó a moverse por debajo, sin grandes campañas ni anuncios espectaculares.
El boca a boca, los jóvenes, la curiosidad…
Y de repente, el Walkman empezó a colarse en la vida diaria.
Para agosto, las primeras 30.000 unidades ya estaban agotadas.
Y a partir de ahí… bueno, ya no hubo vuelta atrás.
🎶 Un detalle que hoy casi se siente simbólico
El primer Walkman tenía algo curioso: dos entradas para auriculares.
La idea era simple, casi ingenua: que dos personas pudieran escuchar música al mismo tiempo, compartiendo el momento.
Un gesto pequeño… pero bonito.
Como decir: “ven, escúchalo conmigo”.
Eso sí, no era barato.
Costaba unos 33.000 yenes, cuando un recién graduado universitario ganaba alrededor de 110.000 yenes al mes. O sea… un capricho serio para la época.
🌍 De un invento japonés a un idioma global
Lo que nació como un producto de Japón terminó convirtiéndose en algo mucho más grande.
El nombre “Walkman” pasó a representar toda una forma de vivir la música en movimiento:
- Cassette Walkman
- CD Walkman
- MD Walkman
- versiones digitales después
Y durante años, decir “Walkman” era casi lo mismo que decir: música contigo, donde sea.
Al final, quizá esa fue la verdadera revolución…
no el aparato en sí, sino la idea de que la música ya no tenía por qué quedarse quieta.
📊 Cuadro de términos clave
|Español
|Japonés
|Significado
|Walkman
|ウォークマン
|Reproductor portátil de música
|Lanzamiento
|発売 (はつばい)
|Salida al mercado de un producto
|Casete
|カセット
|Formato de cinta de audio
|Auriculares
|ヘッドホン
|Dispositivo para escuchar sonido
|Demanda
|需要 (じゅよう)
|Cantidad de compradores interesados
|Innovación
|革新 (かくしん)
|Cambio tecnológico importante
©2026 NoticiasNippon