[seiteki sābisu] Imperio ilegal del placer

Tras letreros de masaje se escondía una red sexual ilegal

📍Tōkyō | 2 de julio

Tokio otra vez en titulares… y no precisamente por algo tranquilo.

La Policía Metropolitana de Tokio ha detenido a tres personas, entre ellas un hombre de 50 años vinculado a una organización de apoyo a practicantes técnicos extranjeros. La sospecha es seria: posible violación de la Ley de Negocios de Entretenimiento .

Y aquí es donde la historia empieza a enredarse.

En la zona de Ueno, en pleno corazón de la ciudad, habrían operado al menos cuatro locales que, a simple vista, parecían “spa de masajes tailandeses”… de esos con letreros luminosos, ambiente relajado, incluso nombres que suenan a bienestar.

Pero, según la investigación, detrás de esa fachada se ofrecían servicios sexuales a clientes masculinos… en un área donde esto está prohibido. Sin rodeos.

Lo que más llama la atención no es solo el lugar… sino quién estaría implicado.

Uno de los detenidos trabajaba en una entidad que supuestamente apoya y orienta a trabajadores extranjeros. Y según la policía, habría terminado conectado con este negocio tras conocerlo primero como cliente, hace ya unos cinco años. Así, sin más… una cosa llevó a la otra.

Y luego está el dinero, que siempre deja huella.

Las autoridades calculan que la red habría movido alrededor de 1.368 millones de yenes en unos cuatro años, operando de forma constante desde 2022. Una cifra enorme… difícil de ignorar.

De los tres arrestados, dos niegan los cargos. Uno los reconoce parcialmente. El caso, como suele pasar en estas investigaciones, sigue abierto… y todo apunta a que esto podría ser solo una parte de algo más grande.

Porque cuando la policía empieza a tirar del hilo en redes así, rara vez aparece solo un cabo suelto.

⚖️ Marco legal y sanciones

Tema Contenido Ley aplicable Ley de Regulación de Negocios de Entretenimiento (風営法) Zona prohibida Áreas residenciales o restringidas para servicios sexuales Posible delito Operación encubierta de servicios sexuales bajo otro tipo de negocio Sanciones Multas elevadas + prisión (según gravedad y reincidencia) Agravante Uso de trabajadores extranjeros o estructuras de intermediación

🧠 Términos clave

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