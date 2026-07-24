¡Del voleibol nacional al banquillo de los acusados!

Del orgullo de vestir la camiseta de Japón al juicio en Tokio! Exatleta reconoce su error y busca una segunda oportunidad

Tokio | 24 de julio

El exjugador japonés de voleibol Shunichiro Sato (佐藤駿一郎) compareció por primera vez ante el Tribunal de Distrito de Tokio en un proceso judicial relacionado con la posesión ilegal de cannabis.

Durante la primera audiencia, celebrada el 24 de julio, el acusado reconoció los cargos presentados por la fiscalía y admitió la responsabilidad por los hechos que se le imputan.

Según la acusación, Sato fue denunciado por poseer aproximadamente 0,8 gramos de cannabis seco (乾燥大麻 / kansō taima) en el interior de un establecimiento de pachinko en Tokio, en mayo de este año.

“Comencé en la universidad”: el testimonio ante el tribunal

Durante el interrogatorio, Sato explicó que tuvo contacto con el cannabis cuando era estudiante universitario.

“Un estudiante mayor me invitó a hacerlo. Lo utilizaba durante largos periodos de vacaciones”, declaró ante el tribunal.

Al ser preguntado sobre su responsabilidad como deportista que llegó a representar a Japón, el acusado reconoció que después de su arresto comprendió la gravedad de la situación.

“Después de que la noticia fuera ampliamente difundida, me di cuenta de que mi forma de pensar había sido demasiado ingenua”, señaló.

Sato explicó que no había considerado suficientemente las consecuencias que sus acciones podían tener sobre su imagen pública y sobre la confianza depositada en los deportistas que representan al país.

Fiscalía solicita un año de prisión

Durante el juicio, la fiscalía señaló que el caso no habría sido un hecho aislado y sostuvo que existía una conducta continuada relacionada con el consumo.

Por esta razón, solicitó al tribunal una pena de:

1 año de prisión

拘禁刑1年 (kōkin-kei ichi-nen)

La solicitud de la fiscalía no representa una condena definitiva. La decisión final corresponde al tribunal, que analizará los hechos, las circunstancias personales del acusado y otros factores antes de emitir su fallo.

La familia pide apoyo para su rehabilitación

En la audiencia también estuvo presente la madre del acusado, quien expresó ante el tribunal su compromiso de acompañar a su hijo durante el proceso de recuperación.

“Toda la familia lo supervisará para evitar que vuelva a cometer el mismo error y trabajaremos para que pueda rehabilitarse”, manifestó.

La defensa solicitó una sentencia con suspensión de la pena (執行猶予 / shikkō yūyo), argumentando que el acusado reconoció los hechos y cuenta con apoyo familiar.

El tribunal tiene previsto anunciar la sentencia el 31 de julio.

⚖️ El cannabis y la ley japonesa

En Japón, los delitos relacionados con el cannabis están regulados por la Ley de Control del Cannabis (大麻取締法 / Taima Torishimari-hō).

La legislación japonesa mantiene una postura estricta frente a la posesión y uso de sustancias prohibidas. En los últimos años, las autoridades han reforzado los controles, especialmente entre jóvenes y figuras públicas.

Para los tribunales japoneses, además del tipo de delito, se consideran elementos como:

La cantidad de sustancia encontrada.

Si existe consumo continuado.

Los antecedentes del acusado.

El arrepentimiento mostrado.

El apoyo familiar y las posibilidades de rehabilitación.

⚖️ Marco legal y sanciones

Aspecto legal Explicación Ley aplicable 大麻取締法 (Taima Torishimari-hō) – Ley de Control del Cannabis Delito imputado Posesión ilegal de cannabis Cantidad mencionada Aproximadamente 0,8 gramos de marihuana seca Posible sanción por posesión Puede alcanzar varios años de prisión según las circunstancias del caso Desde 2024 Japón endureció las normas relacionadas con el consumo de cannabis Consumo de cannabis También puede ser castigado legalmente bajo la legislación actual Factores considerados por el tribunal Antecedentes, cantidad, frecuencia, arrepentimiento, apoyo familiar y riesgo de reincidencia

📌 Términos clave

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