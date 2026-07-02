[kinenbi]    Udon no hi

De las cosechas al bol: la historia del udon que alimenta a toda una región

📍Tōkyō | 2 de julio

Hoy, 2 de julio, Japón celebra algo que parece sencillo… pero que en realidad dice mucho de su cultura: el Día del Udon (うどんの日). Una fecha que nació en 1980, impulsada por la asociación de fideos de la prefectura de Kagawa.

Y mira qué bonito el origen… no viene de una campaña moderna ni de una moda. Viene del campo, de lo cotidiano.

En las zonas rurales, los agricultores esperaban el periodo de “hangeshō” (半夏生)… ese momento del calendario en el que el trabajo en el campo baja un poco, como si la tierra también respirara. Y entonces pasaba algo simple, casi íntimo: se sentaban a comer udon. Como descanso. Como agradecimiento. Como diciendo “hemos llegado hasta aquí”.

Sin embargo… con los años, esa costumbre tranquila se convirtió en algo mucho más grande. Primero tradición, luego identidad… y finalmente una forma de impulsar uno de los platos más queridos de Japón.

🌾 Kagawa y el nacimiento del udon moderno

La prefectura de Kagawa tiene algo especial. Mucho sol, tierras planas, clima amable… casi como si la agricultura encajara ahí sin esfuerzo.

Y ahí ocurrió algo clave: la rotación de cultivos. Después del arroz, se plantaba trigo en los mismos campos. Nada sofisticado, pero muy inteligente. Ese trigo terminó siendo la base del udon local.

Hoy, Kagawa no es solo una región agrícola…

es conocida en todo Japón como la auténtica “tierra del udon”.

Y sí, dato curioso que siempre sorprende: es la región donde más udon se consume por persona en todo el país.

🍥 Sanuki Udon: el orgullo de Kagawa

El más emblemático es el 讃岐うどん (Sanuki udon).

Y su magia está en algo muy simple de explicar, pero difícil de olvidar:

コシ (koshī) … esa firmeza elástica que casi “rebota” al morderlo

… esa firmeza elástica que casi “rebota” al morderlo suave, pero con carácter

perfecto tanto en caldo caliente como en versiones frías

Y lo bonito es esto… no hay una sola forma de comerlo. En cada ciudad, en cada pequeño local, cambia un poco. Unos lo sirven con salsa ligera, otros en caldo suave, otros recién hecho, casi sin esperar.

Es un plato… pero también es costumbre viva.

🇯🇵 El “boom” del udon

En 2011, Kagawa hizo algo curioso y muy japonés a la vez: lanzó la campaña “Udon-ken” (うどん県), como si la prefectura fuera literalmente “el país del udon”.

Y funcionó.

Desde entonces, el udon no solo se quedó en la mesa local… empezó a viajar más, a llamar la atención dentro y fuera de Japón.

🍜 Más allá de Kagawa

Aunque Kagawa sea el corazón del udon, Japón está lleno de versiones regionales, cada una con su carácter:

稲庭うどん (Inaniwa – Akita) , fino y elegante

, fino y elegante 五島うどん (Goto – Nagasaki) , delicado y tradicional

, delicado y tradicional 水沢うどん (Mizusawa – Gunma) , con historia de templos

, con historia de templos 氷見うどん (Himi – Toyama) , textura suave y limpia

, textura suave y limpia きしめん (Kishimen – Aichi), plano, distinto, inconfundible

Cada uno… un mundo propio. Una forma distinta de entender algo tan básico como harina y agua.

Y al final, quizá por eso el udon sigue tan vivo en Japón. Porque no es solo comida. Es campo, es pausa, es memoria… y también una excusa perfecta para sentarse, respirar un poco y compartir un momento sencillo.

📘 Cuadro de términos clave

Español Japonés Significado Udon うどん Fideos gruesos de trigo Sanuki udon 讃岐うどん Udon tradicional de Kagawa Hangeshō 半夏生 Periodo del calendario agrícola Prefectura de Kagawa 香川県 Región famosa por el udon Rotación de cultivos 二毛作 Sistema agrícola arroz-trigo

©2026 NoticiasNippon