De Kyūshū a Tokio: la ola de calor comienza su avance

El verano muestra su verdadera fuerza: Miyazaki y Kōchi entran en zona roja por calor peligroso

📍Tōkyō | 13 de Julio

El verano japonés mostró hoy toda su intensidad. Amplias zonas del oeste del país quedaron cubiertas por un calor peligroso, con temperaturas que superaron los 35 °C, conocidas en Japón como mōshobi (猛暑日, días de calor extremo). Ciudades como Miyazaki, Takamatsu, Matsuyama, Tokushima y Okayama registraron por primera vez este año temperaturas dentro de esta categoría.

Según los datos de observación meteorológica de las 19:00 horas del 13 de julio, la temperatura más alta del país se registró en Nakamura, ciudad de Shimanto (prefectura de Kōchi), con 38,4 °C a las 14:07, una cifra que convirtió nuevamente al suroeste japonés en el centro del calor.

🔥 El oeste de Japón vive su día más caluroso del año

El responsable de esta situación es el anticiclón del Pacífico (太平洋高気圧, Taiheiyō kōkōatsu), que cubre con fuerza gran parte del oeste de Japón y permite que el sol caliente directamente desde primeras horas de la mañana.

Hasta el domingo 12, la zona más afectada había sido el norte de Kyūshū, pero este lunes el núcleo del calor se desplazó hacia el oeste y amplió su influencia hacia Chūgoku, Shikoku y parte de Kinki.

Entre las ciudades que vivieron su primer día de calor extremo del año destacan:

Ciudad Prefectura Temperatura máxima Miyazaki Miyazaki 37,0 °C Takamatsu Kagawa Más de 35 °C Matsuyama Ehime Más de 35 °C Tokushima Tokushima Más de 35 °C Okayama Okayama Más de 35 °C

Los meteorólogos advierten que no se trata solamente de temperaturas altas, sino de una combinación peligrosa de calor, humedad y exposición prolongada al sol, factores que aumentan el riesgo de sufrir un golpe de calor.

🌡️ Ranking de las temperaturas más altas (13 de julio, 16:00)

Ranking Lugar Prefectura Temperatura 🥇 1 Nakamura (Shimanto) Kōchi 38,4 °C 🥈 2 Hirose (Iwakuni) Yamaguchi 37,5 °C 🥉 3 Hita Ōita 37,3 °C 4 Ekawasaki (Shimanto) Kōchi 37,2 °C 5 Fukusaki Hyōgo 37,2 °C 6 Kake Hiroshima 37,1 °C 7 Akae (Miyazaki) Miyazaki 37,0 °C

🚨 Mañana el peligro se extiende hacia el este

La Agencia Meteorológica de Japón (JMA) prevé que el martes 14 de julio el cielo despejado avance hacia el este del archipiélago.

Aunque hoy la nubosidad mantuvo algo más bajas las temperaturas en zonas como Tokio, donde la máxima fue de 29,6 °C, la situación podría cambiar rápidamente.

Se espera que especialmente las zonas interiores de Higashi-Nihon (Japón oriental) puedan alcanzar temperaturas peligrosas cercanas o superiores a los 35 °C.

Las autoridades recomiendan:

💧 Beber agua frecuentemente, incluso sin sentir sed.

❄️ Utilizar aire acondicionado dentro de casa.

🧢 Evitar actividades prolongadas bajo el sol.

🏠 Buscar lugares frescos durante las horas de mayor calor.

👵 Prestar especial atención a niños y personas mayores.

📌 Cuadro de términos clave

Japonés Rōmaji Significado 猛暑日 Mōshobi Día con temperatura máxima de 35 °C o más 真夏日 Manatsubi Día con temperatura máxima de 30 °C o más 熱中症 Necchūshō Golpe de calor / insolación 太平洋高気圧 Taiheiyō kōkōatsu Anticiclón del Pacífico 最高気温 Saikō kion Temperatura máxima 観測値 Kansoku-chi Valor observado oficialmente 暑さ指数 Atsusa shisu Índice de calor (WBGT) 水分補給 Suibun hokyū Hidratación / reposición de líquidos

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