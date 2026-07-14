Primer gran episodio de calor extremo del verano

☀️ Japón entra en alerta por calor extremo: Osaka y Nagoya viven su primer día de más de 35 °C del año

📍Tokio | martes 14 de julio

El verano japonés empieza a mostrar su lado más duro… Este martes 14, Japón vivió una jornada marcada por un calor extremo, debido al fortalecimiento del anticiclón del Pacífico, que llevó los termómetros cerca de los 40 °C en algunas zonas del país.

Desde Kyūshū hasta Kantō, el cielo despejado y el sol intenso hicieron subir rápidamente las temperaturas. Y el dato preocupa: el número de lugares que superaron los 35 °C, conocidos en Japón como 猛暑日 (mōshobi, días de calor extremo), alcanzó la cifra más alta registrada en lo que va del año.

La temperatura más alta del país se registró en Sakuma, ciudad de Hamamatsu (prefectura de Shizuoka). Allí, el termómetro marcó 38,3 °C a las 13:26. Una temperatura que ya no solo se siente “caliente”… sino que puede convertirse en un riesgo para la salud.

🔥 Osaka y Nagoya alcanzan su primer “día de calor extremo” del verano

Entre las grandes ciudades japonesas, varias zonas vivieron por primera vez este año un día con temperaturas consideradas peligrosas:

🌡️ Nagoya: 36,9 °C

🌡️ Osaka: 35,4 °C

🌡️ Takamatsu: 36,2 °C

🌡️ Fukuoka: 35,0 °C

🌡️ Tokio: 34,7 °C

Especial atención en Osaka y Nagoya, donde este fue el primer 猛暑日 (mōshobi) de 2026.

Es una señal clara de que el calor intenso comienza a ganar fuerza en Japón. Calles llenas de personas buscando sombra, trabajadores secándose el sudor cada pocos minutos y familias pendientes del aire acondicionado… una escena que poco a poco empieza a repetirse en muchas ciudades.

🌡️ Kantō tampoco escapa al calor: algunas zonas superan los 36 °C

En la región de Kantō, aunque el centro de Tokio quedó por debajo del nivel de “día de calor extremo”, las zonas interiores registraron temperaturas muy elevadas.

Los valores más destacados fueron:

Fuchū (Tokio): 36,9 °C

Nerima (Tokio): 36,6 °C

Maebashi (Gunma): 37,0 °C

Saitama: 36,2 °C

Mientras el área cercana a la bahía de Tokio tuvo algo más de alivio, en las zonas alejadas del mar el calor fue mucho más intenso… con temperaturas cercanas a la del propio cuerpo humano.

📈 Japón registra el mayor número de zonas con más de 35 °C del año

Hasta las 15:00 horas del martes, un total de 167 localidades en Japón superaron los 35 °C.

La diferencia con los días anteriores fue enorme:

📅 12 de julio: 74 localidades

📅 13 de julio: 74 localidades

📅 14 de julio: 167 localidades

En apenas un día, el número de zonas afectadas se duplicó ampliamente. El calor está avanzando con rapidez por distintas regiones del archipiélago.

⚠️ Miércoles 15: el calor podría extenderse hacia el norte

Y la situación no termina aquí.

Para este miércoles 15, la atención estará puesta especialmente en las regiones de:

🗾 Hokuriku

🗾 Tōhoku

Estas zonas suelen tener temperaturas más moderadas, pero la influencia del anticiclón del Pacífico podría provocar también jornadas de calor intenso.

Las autoridades recuerdan que el golpe de calor (熱中症, necchūshō) puede afectar incluso a personas acostumbradas al verano japonés.

💧 Recomendaciones para protegerse del calor

✅ Beber agua con frecuencia, incluso si no aparece la sensación de sed.

✅ Encender el aire acondicionado antes de sentirse mal. No esperar a que el cuerpo “avise”.

✅ Evitar ejercicio y esfuerzos físicos durante las horas de mayor temperatura.

✅ Tener especial cuidado con niños, personas mayores y trabajadores al aire libre.

Porque en estos días… una simple salida a la calle puede convertirse en un gran esfuerzo para el cuerpo.

El mensaje de los especialistas es claro: el calor extremo ya llegó a Japón y la prevención puede marcar la diferencia.

📌 Cuadro de términos clave

Japonés Rōmaji Español 猛暑日 Mōshobi Día con temperatura máxima de 35 °C o más 熱中症 Necchūshō Golpe de calor / insolación 太平洋高気圧 Taiheiyō kōkijō Anticiclón del Pacífico 最高気温 Saikō kion Temperatura máxima 観測値 Kansoku-chi Valor observado / registrado 気温 Kion Temperatura del aire

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