Japón enfrenta su jornada más extrema de calor

El intenso verano continúa golpeando a Japón

📍Tokio | 12 de julio

Este domingo, gran parte del oeste del país registró temperaturas peligrosamente altas, con 72 localidades superando los 35 °C, la mayor cantidad de ciudades con día de calor extremo (猛暑日) en lo que va de 2026.

Los valores más elevados se registraron en Hita (prefectura de Oita) con 38,3 °C, Maebaru, en Itoshima (Fukuoka) con 38,2 °C, y Tsuwano (Shimane) con 38,1 °C. Además, varias localidades, entre ellas Yoshika (Shimane), Munakata (Fukuoka) y Minamiaso (Kumamoto), rompieron su récord histórico de temperatura para un mes de julio.

Este calor es provocado por el fortalecimiento del anticiclón del Pacífico, que mantiene cielos despejados y una intensa radiación solar sobre el oeste de Japón desde primeras horas del día.

Mientras tanto, en la región de Kanto y el norte del país las nubes ayudaron a contener ligeramente las temperaturas. En el centro de Tokio la máxima fue de 29,9 °C, poniendo fin a una racha de cinco días consecutivos con temperaturas superiores a 30 °C. Sin embargo, la elevada humedad hizo que la sensación térmica siguiera siendo muy sofocante.

Los servicios meteorológicos advierten que este lunes 13 de julio el riesgo de golpe de calor seguirá siendo muy alto, especialmente en el oeste de Japón. Se recomienda beber agua con frecuencia, reponer sales minerales, evitar actividades físicas bajo el sol y utilizar aire acondicionado cuando sea necesario, especialmente en niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

Términos clave

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