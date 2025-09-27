[kyō no kion] el calor no se despide

El cambio climático prolonga el verano japonés hasta el final de septiembre

📍Tōkyō | 27 de septiembre

Hoy sábado, el sol brilló con fuerza en amplias zonas del país, especialmente desde Tokai hasta Kyushu, y eso se reflejó en las temperaturas.

Aunque no fue tan extremo como en días anteriores, el calor volvió a sentirse como pleno verano en muchas ciudades.

🔥 Regiones más calurosas del día

Según el ranking nacional de observaciones (アメダス), estas fueron las temperaturas más altas:

Kagoshima (肝付町・肝付前田) → 🥇 33.8℃ (12:33)

Okinawa (久米島・北原) → 33.1℃

Okinawa (南大東島・仲筋) → 33.1℃

Okinawa (那覇・安次嶺) → 33.0℃

Kagoshima (鹿屋市) → 33.0℃

Mie (紀伊長島・紀北町) → 32.9℃

En total, 123 puntos del país superaron los 30℃, lo que se clasifica como “真夏日” (día veraniego).

🌆 Ciudades grandes como Nagoya marcaron 30.9℃, confirmando un segundo día consecutivo de calor veraniego.

👕 Impacto en la vida diaria

Muchos aprovecharon el sol para paseos, pero la sensación térmica fue pesada en el sur de Kyushu y Okinawa.

En áreas urbanas como Nagoya, Osaka y Kagoshima, los sistemas de transporte y comercios reportaron alta afluencia, en parte por el calor que empujó a la gente hacia lugares climatizados.

Se recomienda ropa ligera y transpirable, sombrero y buena hidratación para evitar golpes de calor tardíos, algo poco común a finales de septiembre.

☁️ Mañana 28 de septiembre: más nubes, pero calor persistente

En Kanto y Kansai, aunque el cielo tendrá más nubosidad, los termómetros seguirán rondando los 30℃.

Tokio: se esperan 28℃, con ambiente bochornoso por la humedad.

Nagoya y Osaka: podrían llegar otra vez a los 30℃.

En Hokkaidō y Tohoku, se mantendrá el contraste: mañanas frescas, pero con repunte de calor al mediodía.

👉 La clave será prepararse para cambios bruscos de temperatura entre la mañana y la tarde, llevando capas ligeras y fáciles de quitar.

📌 Contexto

Este tipo de calor en la última semana de septiembre ya no es un evento aislado, sino una tendencia que refleja el impacto del cambio climático en Japón:

Más días de calor extremo en otoño temprano.

Mayor frecuencia de “真夏日” en ciudades del Pacífico central y sur.

Riesgo de alargar la temporada de mosquitos y aumentar el consumo eléctrico en hogares y oficinas.



