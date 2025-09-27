[kyō no kion] el calor no se despide

El cambio climático prolonga el verano japonés hasta el final de septiembre
📍Tōkyō | 27 de septiembre
Hoy sábado, el sol brilló con fuerza en amplias zonas del país, especialmente desde Tokai hasta Kyushu, y eso se reflejó en las temperaturas.
Aunque no fue tan extremo como en días anteriores, el calor volvió a sentirse como pleno verano en muchas ciudades.
🔥 Regiones más calurosas del día
Según el ranking nacional de observaciones (アメダス), estas fueron las temperaturas más altas:
- Kagoshima (肝付町・肝付前田) → 🥇 33.8℃ (12:33)
- Okinawa (久米島・北原) → 33.1℃
- Okinawa (南大東島・仲筋) → 33.1℃
- Okinawa (那覇・安次嶺) → 33.0℃
- Kagoshima (鹿屋市) → 33.0℃
- Mie (紀伊長島・紀北町) → 32.9℃
En total, 123 puntos del país superaron los 30℃, lo que se clasifica como “真夏日” (día veraniego).
🌆 Ciudades grandes como Nagoya marcaron 30.9℃, confirmando un segundo día consecutivo de calor veraniego.
👕 Impacto en la vida diaria
- Muchos aprovecharon el sol para paseos, pero la sensación térmica fue pesada en el sur de Kyushu y Okinawa.
- En áreas urbanas como Nagoya, Osaka y Kagoshima, los sistemas de transporte y comercios reportaron alta afluencia, en parte por el calor que empujó a la gente hacia lugares climatizados.
- Se recomienda ropa ligera y transpirable, sombrero y buena hidratación para evitar golpes de calor tardíos, algo poco común a finales de septiembre.
☁️ Mañana 28 de septiembre: más nubes, pero calor persistente
- En Kanto y Kansai, aunque el cielo tendrá más nubosidad, los termómetros seguirán rondando los 30℃.
- Tokio: se esperan 28℃, con ambiente bochornoso por la humedad.
- Nagoya y Osaka: podrían llegar otra vez a los 30℃.
- En Hokkaidō y Tohoku, se mantendrá el contraste: mañanas frescas, pero con repunte de calor al mediodía.
👉 La clave será prepararse para cambios bruscos de temperatura entre la mañana y la tarde, llevando capas ligeras y fáciles de quitar.
📌 Contexto
Este tipo de calor en la última semana de septiembre ya no es un evento aislado, sino una tendencia que refleja el impacto del cambio climático en Japón:
- Más días de calor extremo en otoño temprano.
- Mayor frecuencia de “真夏日” en ciudades del Pacífico central y sur.
- Riesgo de alargar la temporada de mosquitos y aumentar el consumo eléctrico en hogares y oficinas.
