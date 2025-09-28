[kyō no kion] Otoño sofocante

Noticias Nippon

Jornada de bochorno en el centro y sur, frescura seca en el norte

 

📍Tōkyō | 28 de septiembre

Hoy domingo,  gran parte de Higashi-Nihon (este de Japón) y Nishi-Nihon (oeste) estuvo cubierta de nubes debido al flujo de aire húmedo y la cercanía de un frente.

Sin embargo, la masa de aire cálido en altura permitió que el sol se filtrara en muchos lugares, elevando las temperaturas y generando una sensación de bochorno húmedo.

  • Tokio llegó a 28.8 ℃
  • Nagoya alcanzó 31.0 ℃ → tercer día consecutivo de manatsu-bi (día veraniego con más de 30 ℃).
  • Osaka registró 30.6 ℃
  • Fukuoka marcó 30.3 ℃
  • Kagoshima subió a 32.3 ℃

📊 Según los rankings nacionales de observación, los puntos más cálidos del país se concentraron en Kagoshima (Yoron, 33.9 ℃) y Okinawa (Kumejima, Naha y Miyako), superando los 32 ℃.

En contraste, en Hokkaidō (Engaru) se registraron 27.8 ℃, pero la baja humedad hizo que la población describiera la jornada como “karatto atsui” (calor seco y agradable).

 

🔮 Pronóstico para mañana 29 de septiembre:

El lunes estará marcado por un cambio en el patrón atmosférico. Un frente acompañado de baja presión cruzará Tohoku, configurando un esquema de “oeste alto – este bajo”.

  • Mar de Japón y norte del país (Hokkaidō, Tohoku, Hokuriku):
    Se esperan cielos grises, lluvias y temperaturas moderadas.

    • Sapporo: 22 ℃
    • Akita: 23 ℃
    • Niigata: 24 ℃
    • Matsue: 25 ℃
  • Pacífico (Kantō, Shizuoka, Tokai):
    Regresará el sol y con él una subida fuerte del calor.

    • Tokio y alrededores alcanzarán niveles de “atsusa kibishii” (calor intenso).
    • Se recomienda ropa ligera (han-sode, manga corta), buena hidratación y atención a los cambios bruscos entre la mañana fresca y el mediodía caluroso.

 

 

📌 Contexto humano y social

  • El bochorno húmedo en Kanto, Kinki y Kyushu generó incomodidad, con muchas publicaciones en apps de clima describiendo la jornada como “mushi-atsui”.
  • En cambio, el “karatto atsui” de Hokkaidō fue recibido de forma más positiva, como un calor soportable y casi otoñal.
  • El contraste norte-sur refleja cómo Japón, pese a ser un país relativamente pequeño, vive un mosaico climático simultáneo: humedad sofocante en el sur, frescura seca en el norte.

 

 

⚠️ Recomendación para mañana

  • En el norte y costa del Mar de Japón: llevar paraguas y ropa de entretiempo.
  • En el Pacífico (Tokio, Kanagawa, Shizuoka, Aichi): preparar ropa ligera, bebidas para hidratarse y precaución con los cambios bruscos de temperatura.

 

 

👉 En resumen: mañana lunes será un día de “dos Japones” — fresco y húmedo en el norte, caluroso y soleado en el Pacífico.

 


