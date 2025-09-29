[kyō no kion] contraste climático extremo

Verano persistente en el sur y centro, y un otoño adelantado en el norte
📍Tōkyō | 29 de septiembre
Hoy lunes, un frente frío descendió por Honshū, dejando dos realidades contrastantes: calor veraniego en el Pacífico y frescura otoñal en el norte.
En Tokio, el termómetro volvió a superar los 30 °C (30.9 °C), marcando el regreso del manatsu-bi (día de pleno verano) tras tres jornadas más suaves.
La postal capitalina fue la de estudiantes caminando con abanicos, oficinistas buscando sombra y turistas sorprendidos por un calor que parecía de agosto.
🔥 El ranking del calor
Los observatorios meteorológicos muestran que el Pacífico desde Kanto hacia el oeste fue el epicentro del calor.
-
Tochigi (Sano): 34.5 °C
-
Saitama (Kumagaya): 34.4 °C
-
Okinawa (Uruma – Miyagijima): 34.8 °C → récord de septiembre para esa estación.
En varias ciudades, la diferencia con la media de la época superó los +9 °C, un salto térmico que explica por qué la jornada se sintió sofocante.
En contraste, el norte vivió un día mucho más templado:
-
Sapporo: 22.9 °C
-
Aomori: 21.0 °C
El aire frío detrás del frente marcó un verdadero cambio estacional.
📍 Contrastes regionales
-
Tokio – Nagoya – Osaka – Fukuoka: calor con tintes de verano, aunque por debajo de los récords históricos.
-
Miyazaki y Amami (Kagoshima): superaron los 32–33 °C, recordando que el sur de Japón sigue bajo la influencia subtropical.
-
Hokkaidō y Tōhoku norte: ambiente fresco, chaquetas ligeras reapareciendo en la tarde.
⏭️ Lo que viene (30 de septiembre)
Mañana martes, con el frente alejándose, el sol dominará gran parte del país:
-
Oeste y Tokai: temperaturas similares a hoy (Fukuoka 28 °C, Osaka 29 °C, Nagoya 29 °C).
-
Tokio: bajará a 26 °C, gracias al viento del noreste. Un respiro bienvenido.
-
Sendai y Sapporo: ambiente agradable, 25 °C y 23 °C respectivamente, pero noches ya frescas.
💡 Clave para la vida diaria
-
Región de Kanto y Tokai: todavía calor que invita a sudar en entrenamientos escolares y festivales de otoño. Hidratación y pausas a la sombra serán esenciales.
-
Norte de Japón: transición clara al frescor otoñal, lo que significa cambios de ropa en capas para evitar resfriados.
-
Okinawa: el hecho de que haya roto un récord de septiembre recuerda cómo el verano se extiende más cada año.
En resumen: Japón vivió un lunes partido en dos, con un verano persistente en el sur y centro, y un otoño adelantado en el norte. Una muestra clara de lo cambiante y contrastante que puede ser el clima japonés en esta época.
