Noticias Nippon

Noticias de Japón en español

Temperaturas

[kyō no kion] contraste climático extremo

PorNoticiasNippon

Sep 29, 2025 #calor, #kyō no kion, #noticias de japón, #Noticias Nippon, #temperatura, #今日の気温

Verano persistente en el sur y centro, y un otoño adelantado en el norte

 

📍Tōkyō | 29 de septiembre

Hoy lunes, un frente frío descendió por Honshū, dejando dos realidades contrastantes: calor veraniego en el Pacífico y frescura otoñal en el norte.

En Tokio, el termómetro volvió a superar los 30 °C (30.9 °C), marcando el regreso del manatsu-bi (día de pleno verano) tras tres jornadas más suaves.

La postal capitalina fue la de estudiantes caminando con abanicos, oficinistas buscando sombra y turistas sorprendidos por un calor que parecía de agosto.

 

🔥 El ranking del calor

Los observatorios meteorológicos muestran que el Pacífico desde Kanto hacia el oeste fue el epicentro del calor.

  • Tochigi (Sano): 34.5 °C

  • Saitama (Kumagaya): 34.4 °C

  • Okinawa (Uruma – Miyagijima): 34.8 °C → récord de septiembre para esa estación.

En varias ciudades, la diferencia con la media de la época superó los +9 °C, un salto térmico que explica por qué la jornada se sintió sofocante.

En contraste, el norte vivió un día mucho más templado:

  • Sapporo: 22.9 °C

  • Aomori: 21.0 °C
    El aire frío detrás del frente marcó un verdadero cambio estacional.

 

📍 Contrastes regionales

  • Tokio – Nagoya – Osaka – Fukuoka: calor con tintes de verano, aunque por debajo de los récords históricos.

  • Miyazaki y Amami (Kagoshima): superaron los 32–33 °C, recordando que el sur de Japón sigue bajo la influencia subtropical.

  • Hokkaidō y Tōhoku norte: ambiente fresco, chaquetas ligeras reapareciendo en la tarde.

 

⏭️ Lo que viene (30 de septiembre)

Mañana martes, con el frente alejándose, el sol dominará gran parte del país:

  • Oeste y Tokai: temperaturas similares a hoy (Fukuoka 28 °C, Osaka 29 °C, Nagoya 29 °C).

  • Tokio: bajará a 26 °C, gracias al viento del noreste. Un respiro bienvenido.

  • Sendai y Sapporo: ambiente agradable, 25 °C y 23 °C respectivamente, pero noches ya frescas.

 

💡 Clave para la vida diaria

  • Región de Kanto y Tokai: todavía calor que invita a sudar en entrenamientos escolares y festivales de otoño. Hidratación y pausas a la sombra serán esenciales.

  • Norte de Japón: transición clara al frescor otoñal, lo que significa cambios de ropa en capas para evitar resfriados.

  • Okinawa: el hecho de que haya roto un récord de septiembre recuerda cómo el verano se extiende más cada año.

En resumen: Japón vivió un lunes partido en dos, con un verano persistente en el sur y centro, y un otoño adelantado en el norte. Una muestra clara de lo cambiante y contrastante que puede ser el clima japonés en esta época.

 

©NoticiasNippon

 

Por NoticiasNippon

Entrada relacionada

Temperaturas

[kyō no kion] Otoño sofocante

Sep 28, 2025 NoticiasNippon
Temperaturas

[kyō no kion] el calor no se despide

Sep 27, 2025 NoticiasNippon
Temperaturas

[kyō no kion] Fenómeno histórico de días calurosos

Sep 26, 2025 NoticiasNippon

Si se lo perdió

Vida cotidiana

[kyūfukin] nuevo capítulo en la conciliación familiar

2025-09-29 NoticiasNippon No hay comentarios
Temperaturas

[kyō no kion] contraste climático extremo

2025-09-29 NoticiasNippon No hay comentarios
Jiminto

[sōsaisen] Juventud y mujeres marcan la agenda

2025-09-29 NoticiasNippon No hay comentarios
Asiáticos

[hikinige jiken] detenida por atropello y fuga sin licencia

2025-09-29 NoticiasNippon No hay comentarios
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.