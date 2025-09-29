[kyō no kion] contraste climático extremo

Verano persistente en el sur y centro, y un otoño adelantado en el norte

📍Tōkyō | 29 de septiembre

Hoy lunes, un frente frío descendió por Honshū, dejando dos realidades contrastantes: calor veraniego en el Pacífico y frescura otoñal en el norte.

En Tokio, el termómetro volvió a superar los 30 °C (30.9 °C), marcando el regreso del manatsu-bi (día de pleno verano) tras tres jornadas más suaves.

La postal capitalina fue la de estudiantes caminando con abanicos, oficinistas buscando sombra y turistas sorprendidos por un calor que parecía de agosto.

🔥 El ranking del calor

Los observatorios meteorológicos muestran que el Pacífico desde Kanto hacia el oeste fue el epicentro del calor.

Tochigi (Sano): 34.5 °C

Saitama (Kumagaya): 34.4 °C

Okinawa (Uruma – Miyagijima): 34.8 °C → récord de septiembre para esa estación.

En varias ciudades, la diferencia con la media de la época superó los +9 °C, un salto térmico que explica por qué la jornada se sintió sofocante.

En contraste, el norte vivió un día mucho más templado:

Sapporo: 22.9 °C

Aomori: 21.0 °C

El aire frío detrás del frente marcó un verdadero cambio estacional.

📍 Contrastes regionales

Tokio – Nagoya – Osaka – Fukuoka : calor con tintes de verano, aunque por debajo de los récords históricos.

Miyazaki y Amami (Kagoshima) : superaron los 32–33 °C, recordando que el sur de Japón sigue bajo la influencia subtropical.

Hokkaidō y Tōhoku norte: ambiente fresco, chaquetas ligeras reapareciendo en la tarde.

⏭️ Lo que viene (30 de septiembre)

Mañana martes, con el frente alejándose, el sol dominará gran parte del país:

Oeste y Tokai : temperaturas similares a hoy (Fukuoka 28 °C, Osaka 29 °C, Nagoya 29 °C).

Tokio : bajará a 26 °C , gracias al viento del noreste. Un respiro bienvenido.

Sendai y Sapporo: ambiente agradable, 25 °C y 23 °C respectivamente, pero noches ya frescas.

💡 Clave para la vida diaria

Región de Kanto y Tokai : todavía calor que invita a sudar en entrenamientos escolares y festivales de otoño. Hidratación y pausas a la sombra serán esenciales.

Norte de Japón : transición clara al frescor otoñal, lo que significa cambios de ropa en capas para evitar resfriados.

Okinawa: el hecho de que haya roto un récord de septiembre recuerda cómo el verano se extiende más cada año.

En resumen: Japón vivió un lunes partido en dos, con un verano persistente en el sur y centro, y un otoño adelantado en el norte. Una muestra clara de lo cambiante y contrastante que puede ser el clima japonés en esta época.

©NoticiasNippon