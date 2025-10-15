[kyō no kion] Ni el otoño puede con el calor

El sur de Japón hierve mientras el norte ya viste abrigo: un país partido por el clima

📍Tōkyō | 15 de octubre

Hoy miércoles varias regiones del suroeste de Japón —especialmente Shikoku, Kyushu y Okinawa— experimentaron un calor inusual para la época.

La temperatura más alta del país se registró en Kanoya (鹿児島県鹿屋市, prefectura de Kagoshima) con 33.5 °C, marcando un nuevo récord histórico para el mes de octubre desde que comenzaron los registros en 1977.

Según la tabla oficial de la JMA, otras zonas que superaron los 33 °C incluyen:

Ishigaki (Okinawa) – 33.4 °C

Takasu, Miyakojima (Okinawa) – 33.3 °C

Kimutemaeda, Kimotsuki (Kagoshima) – 33.2 °C

Ōhara, Taketomi (Okinawa) – 33.1 °C

Estas cifras superaron con amplitud los promedios de octubre, con anomalías térmicas de entre +4.5 °C y +7.8 °C.

🌴 Naha rompe récord de continuidad veraniega

En Naha, capital de Okinawa, el termómetro marcó 32.7 °C, lo que representa el día número 80 consecutivo con temperaturas máximas iguales o superiores a 30 °C.

Esta racha, iniciada el 28 de julio, es la más larga desde que se tienen registros (1890), reflejando una prolongación del verano sin precedentes.

☔ Pronóstico: calor persistente en el sur

Para el jueves 16 de octubre, la Agencia Meteorológica pronostica el paso de un frente sobre Honshu que dejará lluvias desde Tohoku hasta el norte de Kyushu.

Sin embargo, el sur de Kyushu y Okinawa seguirán bajo cielos despejados y temperaturas superiores a los 30 °C, con máximas previstas de:

Sapporo: 16 °C

Tokio: 20 °C

Osaka: 26 °C

Kagoshima: 31 °C

El calor podría mantenerse hasta inicios de la próxima semana, por lo que las autoridades recomiendan mantener una adecuada hidratación y evitar la exposición solar prolongada, dado el riesgo de golpe de calor (熱中症) incluso en pleno otoño.

🌍 Contexto climático

Expertos de la JMA apuntan que este fenómeno se debe a la persistencia de masas de aire cálido subtropical provenientes del Pacífico Sur, combinadas con una débil influencia del frente otoñal.

Estos eventos reflejan una tendencia de veranos más largos y otoños más cálidos en el sur de Japón, acorde con las observaciones del cambio climático regional.

