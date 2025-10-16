[kyō no kion] Okinawa arde en octubre

Bloqueo atmosférico mantiene al sur en ‘modo verano’ mientras el norte ya usa abrigo

📍Tōkyō | 16 de octubre

Hoy jueves, Japón volvió a mostrar un fuerte contraste térmico entre el sur y el norte del archipiélago.

En Okinawa y Kyūshū, el termómetro superó nuevamente los 33 °C, marcando temperaturas más propias de agosto que de pleno otoño.

La estación de Miyakojima (Nakasuji) alcanzó los 34.0 °C a las 11:33 h, el valor más alto del país y el nuevo récord histórico de octubre para esa localidad.

Otras ciudades okinawenses también vivieron calor extremo:

Ishigaki (Moriyama) : 33.8 °C

Yonaguni (Nishiomotejima) : 33.6 °C

Naha (capital): 33.5 °C

Incluso en Miyazaki y Kagoshima, en Kyūshū, se registraron 33.1 °C, un fenómeno inusual para mediados de octubre.

Según la Agencia Meteorológica de Japón (気象庁), Kagoshima capital alcanzó su 14.º día de “manatsubi” (día de verano, ≥30 °C) este mes, igualando el récord mensual de octubre establecido en 2001.

🍂 Contrastes otoñales en el este y norte del país

Mientras tanto, el aire otoñal domina el norte.

A las 14:00 h, las temperaturas fueron:

Nagoya : 22.8 °C

Tokio : 20.4 °C

Niigata : 20.0 °C

Sendai : 15.9 °C

Sapporo: 17.5 °C

En estas regiones, el cambio de estación ya se siente plenamente, con un ambiente fresco y agradable, ideal para actividades al aire libre.

🧊 Pronóstico: fin de semana caluroso en el oeste

Para mañana, viernes 17, el calor persistirá en el oeste de Japón:

Kagoshima 30 °C ,

Fukuoka 28 °C ,

Hiroshima 28 °C ,

Osaka 28 °C.

La Agencia Meteorológica advierte que, pese al calendario otoñal, es importante mantener medidas de prevención contra el golpe de calor (熱中症), especialmente durante actividades al aire libre o escolares.

El fin de semana seguirá con temperaturas elevadas en el oeste, pero se prevé que a partir de la próxima semana una masa de aire frío del norte traiga un descenso térmico generalizado.

📊 Contexto meteorológico y tendencia

De acuerdo con los registros históricos:

Okinawa rompió al menos tres récords de temperatura máxima de octubre (Miyakojima, Ishigaki y Nishinomotejima).

Las anomalías térmicas superaron +5 °C a +9 °C respecto al promedio normal , especialmente en Kyūshū y Okinawa.

Las estaciones meteorológicas de Ōita, Miyazaki y Kagoshima registran sus octubres más calurosos desde que hay datos (1977–2003).

Los expertos asocian esta persistencia del calor con el fenómeno de bloqueo atmosférico subtropical, que impide el ingreso del aire frío del continente asiático y mantiene sobre el sur del archipiélago una masa cálida y húmeda del Pacífico.

🧭 Conclusión

Japón se encuentra partido térmicamente en dos: un sur veraniego que sigue rompiendo récords y un norte otoñal que ya avanza hacia el frío.

La situación recuerda que los efectos del cambio climático ya no se miden solo en récords estivales, sino también en la prolongación anómala del calor fuera de temporada, especialmente en regiones insulares como Okinawa.

©NoticiasNippon