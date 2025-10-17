[kyō no kion] segundo verano en Okinawa

“El verano no se va: Okinawa registra valores típicos de agosto en mitad del otoño”

📍Tōkyō | 17 de octubre

El archipiélago japonés continúa bajo una masa de aire cálido que ha extendido el verano hasta mediados de octubre. Este viernes 17, Tokio registró 25.1 °C, marcando su primer “día de verano” (夏日, kajitsu) en cuatro jornadas.

En tanto, Kagoshima rompió un récord histórico al alcanzar su 15.ª jornada de “día de pleno verano” (真夏日, manatsubi) en lo que va de octubre, superando la marca de 2001 y convirtiéndose en el nuevo máximo absoluto desde que hay registros.

En el sur, Okinawa encabeza la lista de las temperaturas más altas del país, con valores dignos de pleno agosto.

Según datos de la Agencia Meteorológica de Japón (JMA), Ishigaki alcanzó 33.9 °C a las 14:00, seguida por Miyakojima con 33.8 °C y Shimoji con 33.6 °C.

En total, ocho de los diez puntos más calurosos del día se ubicaron en Okinawa. Varios de ellos —como Ishigaki, Miyako y Shimoji— batieron récords de temperatura para octubre.

📈 Cifras destacadas del día (según la JMA)

Ranking Prefectura Ciudad Temperatura (°C) Diferencia anual Récord de octubre anterior 1 Okinawa Ishigaki 33.9 °C (14:00) +5.4 °C Nuevo récord 2 Okinawa Miyakojima (Nakasuji) 33.8 °C +5.2 °C Nuevo récord 3 Okinawa Shimoji 33.6 °C +5.0 °C — 9 Kagoshima Minamisatsuma 32.4 °C +6.9 °C —

🗾 Una anomalía que abarca todo Japón

El calor no se limitó al sur: en la región de Kantō, el regreso del sol tras varios días nublados elevó las temperaturas en todo el eje Tokio–Nagoya–Sendai.

Nagoya: 29.1 °C, muy cerca de un día de pleno verano.

Morioka: subió 7.4 °C respecto al día anterior, con 21.6 °C.

Tokio: +4.4 °C respecto al jueves.

Este contraste térmico entre el norte otoñal y el sur veraniego se refleja también en la persistencia de humedad tropical en Kyūshū y Shikoku, donde la sensación térmica superó los 30 °C durante la tarde.

☁️ Pronóstico para el sábado 18 de octubre

El sábado traerá cambios en el norte: se esperan lluvias tempranas en Hokkaidō y Tōhoku, con máximas de 16 °C en Sapporo y 20 °C en Akita.

Sin embargo, el calor seguirá en el Pacífico occidental, desde Kansai hasta Kyūshū, donde Osaka y Kagoshima alcanzarán los 29 °C. Tokio repetirá los 25 °C, manteniendo la sensación primaveral.

🌡️ Contexto climático

Meteorólogos japoneses advierten que el calentamiento anómalo del Pacífico occidental, sumado al retraso del frente otoñal (秋の前線), está generando una prolongación inusual del verano. Este fenómeno se asemeja a los patrones observados durante los años de El Niño débil, cuando el aire tropical permanece más tiempo sobre el archipiélago.

🗣️ En síntesis

Lo que estamos viendo no es solo un episodio cálido aislado, sino un síntoma de cómo las estaciones se están desplazando lentamente. Okinawa vive prácticamente un segundo verano.

