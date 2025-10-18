Noticias Nippon

Noticias de Japón en español

Temperaturas

[kyō no kion] Calor fuera de temporada

PorNoticiasNippon

Oct 18, 2025 #calor, #kyō no kion, #noticias de japón, #Noticias Nippon, #temperatura, #今日の気温

Del verano al otoño en un día: Japón sufre un calor anómalo antes del desplome térmico

 

📍Tōkyō | 18 de octubre

El otoño en Japón volvió a sorprender. Hoy sábado, un flujo de aire cálido del sur y el fenómeno del フェーン現象 (efecto Föhn) elevaron las temperaturas a niveles veraniegos en varias zonas del país, especialmente en Kyūshū, Okinawa y Shikoku, donde los termómetros superaron los 33 °C, según los datos más recientes de la Agencia Meteorológica de Japón (気象庁).

En Kagoshima y Okinawa, las temperaturas igualaron las registradas en pleno verano, y varios puntos del archipiélago alcanzaron cifras similares a las olas de calor de agosto.

Incluso Miyakonojo, en Miyazaki, superó los 33 °C, valor más propio de mediados de julio que de octubre.

 

Máximas de la jornada

  1. AKinkōchō-Urushi (Kagoshima) — 33.6 °C a las 14:01
    +7.9 °C sobre el promedio; +1.4 °C respecto al día anterior.
    Récord histórico: 38.5 °C (9 de agosto de 2024).
  2. Ōhama, Yaeyama (Okinawa) — 33.4 °C a las 12:36
    +4.8 °C sobre el promedio.
  3. Nakasuji, Miyakojima (Okinawa) — 33.4 °C a las 13:55
    +4.6 °C sobre el promedio.
  4. Mori, Ishigaki (Okinawa) — 33.2 °C a las 12:44
    +4.4 °C sobre el promedio.
  5. Miyakonojo (Miyazaki) — 33.0 °C a las 14:07
    +7.6 °C sobre el promedio.
  6. Kōchi (Kōchi) — 32.9 °C a las 14:04
    +8.2 °C sobre el promedio.
  7. Kagoshima (Kagoshima) — 32.8 °C a las 14:22
    +6.7 °C sobre el promedio.
  8. Haebaru, Okinawa — 32.8 °C a las 14:41
    +4.3 °C sobre el promedio.
  9. Kobayashi (Miyazaki) — 32.8 °C a las 14:16
    +7.1 °C sobre el promedio.
  10. Ōkuchi, Isa (Kagoshima) — 32.7 °C a las 13:16
    +7.1 °C sobre el promedio.
  11. Ebi no-shi, Kadokawa (Miyazaki) — 32.6 °C a las 14:11
    +7.1 °C sobre el promedio.

🌬️ フェーン現象: el “viento caliente de montaña”

El efecto Föhn (フェーン現象) se produjo hoy en el litoral del mar de Japón, particularmente en San’in y Hokuriku, debido a los fuertes vientos del sur que cruzaron las montañas y se transformaron en aire seco y cálido al descender hacia la costa.

Esto elevó los termómetros hasta los 30.5 °C en Tottori (Aoya), 30.2 °C en Hagi (Yamaguchi) y 29.6 °C en Kanazawa, mientras Matsuyama (Ehime) vivió su segundo día más tardío de verano desde que existen registros, con 30.4 °C.

En el área de Kantō, la temperatura también superó los 25 °C: Tokio alcanzó 25.9 °C, un valor inusualmente cálido para mediados de octubre.

 

 

🍂 Cambio brusco: mañana, descenso térmico generalizado

Pero el calor no durará. Tras el paso del frente frío sobre el mar de Japón, los vientos del norte empezarán a soplar esta noche, haciendo caer las temperaturas drásticamente.

Mañana domingo 19, ciudades como Kanazawa podrían registrar una caída de hasta 10 °C, con máximas cercanas a los 20 °C.

Incluso en el oeste, Osaka y Hiroshima rondarán los 24 °C, mientras que Sapporo, bajo cielo despejado, apenas llegará a 12 °C.

La sensación térmica pasará de veraniega a otoñal en menos de 24 horas.


©NoticiasNippon

Por NoticiasNippon

Entrada relacionada

Temperaturas

[kyō no kion] segundo verano en Okinawa

Oct 17, 2025 NoticiasNippon
Temperaturas

[kyō no kion] Okinawa arde en octubre

Oct 16, 2025 NoticiasNippon
Temperaturas

[kyō no kion] Ni el otoño puede con el calor

Oct 15, 2025 NoticiasNippon

Si se lo perdió

Convivencia

[gaikokujin] Nacer en Japón no basta

2025-10-18 NoticiasNippon No hay comentarios
Convivencia

[sōsharunettowāku] De la etiqueta al conflicto cultural

2025-10-18 NoticiasNippon No hay comentarios
Accidente

[kōtsū jiko] amanecer fatal en Saitama

2025-10-18 NoticiasNippon No hay comentarios
Temperaturas

[kyō no kion] Calor fuera de temporada

2025-10-18 NoticiasNippon No hay comentarios
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.