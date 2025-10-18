[kyō no kion] Calor fuera de temporada

Del verano al otoño en un día: Japón sufre un calor anómalo antes del desplome térmico

📍Tōkyō | 18 de octubre

El otoño en Japón volvió a sorprender. Hoy sábado, un flujo de aire cálido del sur y el fenómeno del フェーン現象 (efecto Föhn) elevaron las temperaturas a niveles veraniegos en varias zonas del país, especialmente en Kyūshū, Okinawa y Shikoku, donde los termómetros superaron los 33 °C, según los datos más recientes de la Agencia Meteorológica de Japón (気象庁).

En Kagoshima y Okinawa, las temperaturas igualaron las registradas en pleno verano, y varios puntos del archipiélago alcanzaron cifras similares a las olas de calor de agosto.

Incluso Miyakonojo, en Miyazaki, superó los 33 °C, valor más propio de mediados de julio que de octubre.

Máximas de la jornada

AKinkōchō-Urushi (Kagoshima) — 33.6 °C a las 14:01

+7.9 °C sobre el promedio; +1.4 °C respecto al día anterior.

Récord histórico: 38.5 °C (9 de agosto de 2024). Ōhama, Yaeyama (Okinawa) — 33.4 °C a las 12:36

+4.8 °C sobre el promedio. Nakasuji, Miyakojima (Okinawa) — 33.4 °C a las 13:55

+4.6 °C sobre el promedio. Mori, Ishigaki (Okinawa) — 33.2 °C a las 12:44

+4.4 °C sobre el promedio. Miyakonojo (Miyazaki) — 33.0 °C a las 14:07

+7.6 °C sobre el promedio. Kōchi (Kōchi) — 32.9 °C a las 14:04

+8.2 °C sobre el promedio. Kagoshima (Kagoshima) — 32.8 °C a las 14:22

+6.7 °C sobre el promedio. Haebaru, Okinawa — 32.8 °C a las 14:41

+4.3 °C sobre el promedio. Kobayashi (Miyazaki) — 32.8 °C a las 14:16

+7.1 °C sobre el promedio. Ōkuchi, Isa (Kagoshima) — 32.7 °C a las 13:16

+7.1 °C sobre el promedio. Ebi no-shi, Kadokawa (Miyazaki) — 32.6 °C a las 14:11

+7.1 °C sobre el promedio.

🌬️ フェーン現象: el “viento caliente de montaña”

El efecto Föhn (フェーン現象) se produjo hoy en el litoral del mar de Japón, particularmente en San’in y Hokuriku, debido a los fuertes vientos del sur que cruzaron las montañas y se transformaron en aire seco y cálido al descender hacia la costa.

Esto elevó los termómetros hasta los 30.5 °C en Tottori (Aoya), 30.2 °C en Hagi (Yamaguchi) y 29.6 °C en Kanazawa, mientras Matsuyama (Ehime) vivió su segundo día más tardío de verano desde que existen registros, con 30.4 °C.

En el área de Kantō, la temperatura también superó los 25 °C: Tokio alcanzó 25.9 °C, un valor inusualmente cálido para mediados de octubre.

🍂 Cambio brusco: mañana, descenso térmico generalizado

Pero el calor no durará. Tras el paso del frente frío sobre el mar de Japón, los vientos del norte empezarán a soplar esta noche, haciendo caer las temperaturas drásticamente.

Mañana domingo 19, ciudades como Kanazawa podrían registrar una caída de hasta 10 °C, con máximas cercanas a los 20 °C.

Incluso en el oeste, Osaka y Hiroshima rondarán los 24 °C, mientras que Sapporo, bajo cielo despejado, apenas llegará a 12 °C.

La sensación térmica pasará de veraniega a otoñal en menos de 24 horas.



