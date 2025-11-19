[kyō no kion] contraste térmico extremo

Noviembre desconcertante: calor histórico en el sur y frío feroz en el norte

📍Tōkyō | 19 de noviembre

En una jornada marcada por contrastes climáticos intensos, Japón registró hoy una diferencia térmica de casi 39 grados entre el punto más cálido del país, en Tokio, y el más frío, en Hokkaidō. Mientras el sur seguía bajo la influencia de aire templado proveniente del Pacífico, el norte amaneció sumido en un frío profundo típico del invierno.

Ogasawara supera los 27°C en pleno noviembre

La temperatura más alta del día se observó en Ogasawara (Tokio, isla Chichijima), donde los termómetros alcanzaron 27.1°C a las 11:51, un valor más cercano al verano que a un noviembre habitual. La desviación respecto a la media mensual fue de +1.6°C, confirmando la persistencia de aire cálido en el extremo sur del archipiélago.

En Okinawa, el calor también se hizo sentir. Kitadaitō llegó a 25.0°C, mientras Minamidaitō alcanzó 24.7°C. En la zona de Yaeyama, poblaciones como Kumejimay Hateruma mantuvieron máximas entre 21°C y 22°C, conservando una humedad que contrastó con el ambiente seco del resto del país.

Las islas Amami (Kagoshima) también registraron temperaturas elevadas para la época, con localidades como Azumi y Koniya situándose entre 22°C y 23°C.

El norte amanece bajo temperaturas bajo cero: Rikubetsu marca –11.7°C

En contraste absoluto, el norte de Japón se vio afectado por una masa de aire frío siberiano que provocó un brusco descenso térmico.

La mínima nacional se observó en Rikubetsu (Hokkaidō), con –11.7°C a las 7:00, acompañada de una fuerte desviación respecto a la media (–5.4°C).

Otras localidades del norte reportaron cifras igualmente duras:

Esashi (Hokkaidō) : –11.6°C

Shimamaki (Hokkaidō) : –10.3°C

Nakashibetsu (Hokkaidō) : –10.3°C

Taiki (Hokkaidō) : –10.2°C

Kamishihoro (Hokkaidō): –10.1°C

Estas cifras reflejan una entrada temprana del invierno en la región, con amaneceres marcados por cielos despejados que favorecieron la pérdida rápida de calor.

En Tohoku, la ciudad de Morioka (Iwate) también vivió una mañana severa con –11.6°C, uno de los valores más bajos del mes.

Un país partido en dos estaciones

La diferencia térmica entre el cálido sur subtropical y el norte continental alcanzó hoy los 38.8°C, poniendo de relieve la complejidad climática del archipiélago japonés.

Mientras los habitantes de Ogasawara disfrutaban de un ambiente casi estival, los residentes de Hokkaidō iniciaban la jornada retirando hielo de sus vehículos.

Los meteorólogos señalan que estas variaciones extremas responden a un patrón estacional de transición, pero remarcan que la persistencia del calor en el sur, combinada con irrupciones frías repentinas en el norte, podría intensificarse en los próximos días.

Impacto y perspectivas

En las regiones cálidas del sur, las autoridades han advertido sobre la posibilidad de marejadas y humedad elevada, mientras que en Hokkaidō y Tohoku se pide precaución ante la formación de hielo en carreteras y descensos térmicos durante la madrugada.

El contraste de hoy anticipa un final de noviembre dinámico y desafiante para la población japonesa, obligada a convivir con un clima que oscila entre el verano tardío y el invierno adelantado.

