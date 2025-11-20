[kyō no kion] ¡Verano contra invierno!

Japón partido en dos: Okinawa supera los 25°C mientras Hokkaidō cae a –11°C
📍Tōkyō | 20 de noviembre
En una jornada marcada por contrastes extremos, Japón registró hoy diferencias térmicas de más de 36 grados entre el sur subtropical y el norte continental.
Según los datos de observatorios locales, Okinawa volvió a encabezar las temperaturas más altas, mientras que Hokkaidō amaneció bajo un frío severo, con mínimas de dos dígitos negativos.
A continuación, el panorama por áreas :
🌴 SUR (Okinawa y Amami)
Máximas entre 23°C y 25.4°C
Ambiente: cálido y húmedo
El archipiélago de Okinawa volvió a presentar condiciones prácticamente veraniegas.
Los valores más altos del país se registraron en:
-
Okinawa – Kita-Daitō (北大東): 25.4°C a las 12:22
-
Okinawa – Minami-Daitō (南大東): 25.4°C a las 11:59
-
Okinawa – Kumejima 久米島: 23.3°C
-
Okinawa – Miyakojima 下地島: 23.8°C
A pesar de ser noviembre, el aire cálido del Pacífico mantiene temperaturas casi estivales.
En varios puntos se reportó que los residentes seguían utilizando ropa ligera y actividades al aire libre sin mayor abrigo. El contraste con el norte del país fue especialmente notable.
Tendencia:
Se mantiene el flujo subtropical —las máximas seguirán por encima del promedio histórico.
🌤️ CENTRO (Kantō – Tokyo)
Máximas alrededor de 25°C en zonas insulares
Sensación: templada, algo más fresca en el interior
Un punto destacado fue Tokyo – Ogasawara/Chichijima (父島), donde se alcanzaron 25.1°C a las 12:33.
En contraste, la región metropolitana de Tokio continental permaneció por debajo de esos valores, con sensación otoñal.
La diferencia entre el clima insular subtropical de Ogasawara y el resto de Kantō fue nuevamente marcada, recordando que esta cadena de islas tiene características más cercanas a Okinawa que a Honshū.
🧊 NORTE (Hokkaidō)
Mínimas extremas entre –8.8°C y –11.4°C
Ambiente: helado, con riesgo de congelación
El amanecer en Hokkaidō fue crudamente invernal, liderando las temperaturas más bajas del país:
-
Hokkaidō – Rikubetsu 陸別: –11.4°C a las 06:42
-
Hokkaidō – Nemuro Nakashibetsu 中標津: –10.1°C
-
Hokkaidō – Shibechā 標茶: –10.0°C
-
Hokkaidō – Betsukai 別海: –9.8°C
-
Hokkaidō – Akan/Kawahara 川湯: –9.4°C
El frío fue lo suficientemente intenso para generar hielo en superficies, techos escarchados y neblina matutina helada, especialmente en las zonas del corredor oriental de Kushiro y Nemuro.
Residentes locales comentaron la necesidad de calefacción a primera hora del día y precaución en carreteras secundarias, donde se reportó formación de hielo fino.
🏔️ CHŪBU (Nagano – zonas alpinas)
Mínimas cercanas a –9°C
Ambiente: frío severo de montaña
-
Nagano – Sugadaira 菅平: –8.9°C
Esta zona, conocida por ser uno de los lugares más fríos del centro de Japón, continúa marcando valores típicos de invierno adelantado.
Los deportistas locales y residentes reportaron un amanecer con cristales de hielo sobre césped y ventanas.
🧭 ANÁLISIS GENERAL
Japón vivió hoy un contraste climático radical:
-
Sur subtropical → casi 25°C, ambiente cálido.
-
Norte continental → –11°C, invierno pleno.
Este contraste se debe a:
-
Persistencia de masas cálidas marítimas en el sur.
-
Entrada de aire frío continental en el norte.
-
Influencia del relieve que acentúa la pérdida de calor en la madrugada.
El país se extiende 3.000 km de norte a sur, y días como hoy subrayan esa diversidad climática única.
