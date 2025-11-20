[kyō no kion] ¡Verano contra invierno!

Japón partido en dos: Okinawa supera los 25°C mientras Hokkaidō cae a –11°C

📍Tōkyō | 20 de noviembre

En una jornada marcada por contrastes extremos, Japón registró hoy diferencias térmicas de más de 36 grados entre el sur subtropical y el norte continental.

Según los datos de observatorios locales, Okinawa volvió a encabezar las temperaturas más altas, mientras que Hokkaidō amaneció bajo un frío severo, con mínimas de dos dígitos negativos.

A continuación, el panorama por áreas :

🌴 SUR (Okinawa y Amami)

Máximas entre 23°C y 25.4°C

Ambiente: cálido y húmedo

El archipiélago de Okinawa volvió a presentar condiciones prácticamente veraniegas.

Los valores más altos del país se registraron en:

Okinawa – Kita-Daitō (北大東) : 25.4°C a las 12:22

Okinawa – Minami-Daitō (南大東) : 25.4°C a las 11:59

Okinawa – Kumejima 久米島 : 23.3°C

Okinawa – Miyakojima 下地島: 23.8°C

A pesar de ser noviembre, el aire cálido del Pacífico mantiene temperaturas casi estivales.

En varios puntos se reportó que los residentes seguían utilizando ropa ligera y actividades al aire libre sin mayor abrigo. El contraste con el norte del país fue especialmente notable.

Tendencia:

Se mantiene el flujo subtropical —las máximas seguirán por encima del promedio histórico.

🌤️ CENTRO (Kantō – Tokyo)

Máximas alrededor de 25°C en zonas insulares

Sensación: templada, algo más fresca en el interior

Un punto destacado fue Tokyo – Ogasawara/Chichijima (父島), donde se alcanzaron 25.1°C a las 12:33.

En contraste, la región metropolitana de Tokio continental permaneció por debajo de esos valores, con sensación otoñal.

La diferencia entre el clima insular subtropical de Ogasawara y el resto de Kantō fue nuevamente marcada, recordando que esta cadena de islas tiene características más cercanas a Okinawa que a Honshū.

🧊 NORTE (Hokkaidō)

Mínimas extremas entre –8.8°C y –11.4°C

Ambiente: helado, con riesgo de congelación

El amanecer en Hokkaidō fue crudamente invernal, liderando las temperaturas más bajas del país:

Hokkaidō – Rikubetsu 陸別: –11.4°C a las 06:42 Hokkaidō – Nemuro Nakashibetsu 中標津: –10.1°C Hokkaidō – Shibechā 標茶: –10.0°C Hokkaidō – Betsukai 別海: –9.8°C Hokkaidō – Akan/Kawahara 川湯: –9.4°C

El frío fue lo suficientemente intenso para generar hielo en superficies, techos escarchados y neblina matutina helada, especialmente en las zonas del corredor oriental de Kushiro y Nemuro.

Residentes locales comentaron la necesidad de calefacción a primera hora del día y precaución en carreteras secundarias, donde se reportó formación de hielo fino.

🏔️ CHŪBU (Nagano – zonas alpinas)

Mínimas cercanas a –9°C

Ambiente: frío severo de montaña

Nagano – Sugadaira 菅平: –8.9°C

Esta zona, conocida por ser uno de los lugares más fríos del centro de Japón, continúa marcando valores típicos de invierno adelantado.

Los deportistas locales y residentes reportaron un amanecer con cristales de hielo sobre césped y ventanas.

🧭 ANÁLISIS GENERAL

Japón vivió hoy un contraste climático radical:

Sur subtropical → casi 25°C, ambiente cálido.

Norte continental → –11°C, invierno pleno.

Este contraste se debe a:

Persistencia de masas cálidas marítimas en el sur.

Entrada de aire frío continental en el norte.

Influencia del relieve que acentúa la pérdida de calor en la madrugada.

El país se extiende 3.000 km de norte a sur, y días como hoy subrayan esa diversidad climática única.

