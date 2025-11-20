Noticias Nippon

Noticias de Japón en español

Temperaturas

[kyō no kion] ¡Verano contra invierno!

PorNoticiasNippon

Nov 20, 2025 #calor, #kyō no kion, #noticias de japón, #Noticias Nippon, #temperatura, #今日の気温

 

Japón partido en dos: Okinawa supera los 25°C mientras Hokkaidō cae a –11°C

 

📍Tōkyō |  20 de noviembre

En una jornada marcada por contrastes extremos, Japón registró hoy diferencias térmicas de más de 36 grados entre el sur subtropical y el norte continental.

Según los datos de observatorios locales, Okinawa volvió a encabezar las temperaturas más altas, mientras que Hokkaidō amaneció bajo un frío severo, con mínimas de dos dígitos negativos.

A continuación, el panorama por áreas :

 

🌴 SUR (Okinawa y Amami)

Máximas entre 23°C y 25.4°C
Ambiente: cálido y húmedo

El archipiélago de Okinawa volvió a presentar condiciones prácticamente veraniegas.
Los valores más altos del país se registraron en:

  • Okinawa – Kita-Daitō (北大東): 25.4°C a las 12:22

  • Okinawa – Minami-Daitō (南大東): 25.4°C a las 11:59

  • Okinawa – Kumejima 久米島: 23.3°C

  • Okinawa – Miyakojima 下地島: 23.8°C

A pesar de ser noviembre, el aire cálido del Pacífico mantiene temperaturas casi estivales.
En varios puntos se reportó que los residentes seguían utilizando ropa ligera y actividades al aire libre sin mayor abrigo. El contraste con el norte del país fue especialmente notable.

Tendencia:
Se mantiene el flujo subtropical —las máximas seguirán por encima del promedio histórico.

 

🌤️ CENTRO (Kantō – Tokyo)

Máximas alrededor de 25°C en zonas insulares
Sensación: templada, algo más fresca en el interior

Un punto destacado fue Tokyo – Ogasawara/Chichijima (父島), donde se alcanzaron 25.1°C a las 12:33.
En contraste, la región metropolitana de Tokio continental permaneció por debajo de esos valores, con sensación otoñal.

La diferencia entre el clima insular subtropical de Ogasawara y el resto de Kantō fue nuevamente marcada, recordando que esta cadena de islas tiene características más cercanas a Okinawa que a Honshū.

 

🧊 NORTE (Hokkaidō)

Mínimas extremas entre –8.8°C y –11.4°C
Ambiente: helado, con riesgo de congelación

El amanecer en Hokkaidō fue crudamente invernal, liderando las temperaturas más bajas del país:

  1. Hokkaidō – Rikubetsu 陸別: –11.4°C a las 06:42

  2. Hokkaidō – Nemuro Nakashibetsu 中標津: –10.1°C

  3. Hokkaidō – Shibechā 標茶: –10.0°C

  4. Hokkaidō – Betsukai 別海: –9.8°C

  5. Hokkaidō – Akan/Kawahara 川湯: –9.4°C

El frío fue lo suficientemente intenso para generar hielo en superficies, techos escarchados y neblina matutina helada, especialmente en las zonas del corredor oriental de Kushiro y Nemuro.

Residentes locales comentaron la necesidad de calefacción a primera hora del día y precaución en carreteras secundarias, donde se reportó formación de hielo fino.

 

🏔️ CHŪBU (Nagano – zonas alpinas)

Mínimas cercanas a –9°C
Ambiente: frío severo de montaña

  • Nagano – Sugadaira 菅平: –8.9°C

Esta zona, conocida por ser uno de los lugares más fríos del centro de Japón, continúa marcando valores típicos de invierno adelantado.
Los deportistas locales y residentes reportaron un amanecer con cristales de hielo sobre césped y ventanas.

 

🧭 ANÁLISIS GENERAL

Japón vivió hoy un contraste climático radical:

  • Sur subtropical → casi 25°C, ambiente cálido.

  • Norte continental → –11°C, invierno pleno.

Este contraste se debe a:

  • Persistencia de masas cálidas marítimas en el sur.

  • Entrada de aire frío continental en el norte.

  • Influencia del relieve que acentúa la pérdida de calor en la madrugada.

El país se extiende 3.000 km de norte a sur, y días como hoy subrayan esa diversidad climática única.

 

©2025 NoticiasNippon

 

Por NoticiasNippon

Entrada relacionada

Temperaturas

[kyō no kion] contraste térmico extremo

Nov 19, 2025 NoticiasNippon
Temperaturas

[kyō no kion] martes de contrastes extremos

Nov 18, 2025 NoticiasNippon
Temperaturas

[kyō no kion] día de contrastes históricos

Nov 17, 2025 NoticiasNippon

Si se lo perdió

Reforma inmigratoria

[imin kaikaku]   Visa cara, integración incierta

2025-11-20 NoticiasNippon No hay comentarios
Nuevos servicios

 [shin sābisu] Nueva era del café en Japón

2025-11-20 NoticiasNippon No hay comentarios
Turismo

[gaikokujin kankōkyaku]  Récord de turistas en octubre

2025-11-20 NoticiasNippon No hay comentarios
Chinos

[ihō shuryō] Golpe al tráfico de fauna

2025-11-20 NoticiasNippon No hay comentarios
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.