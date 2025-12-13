[tenki] Japón amanece tiritando

Hokkaidō rompe récord de la temporada con −24.7 °C

📍Tōkyō | 13 de diciembre

En Japón, el invierno mostró hoy su rostro más duro. La mañana del sábado quedó marcada por un frío extremo que se sintió desde Hokkaidō hasta Kyūshū.

A las 7:30 a. m., la localidad de Rikubetsu (陸別町), en la región de Tokachi, registró un impresionante −24.7 °C, convirtiéndose en la temperatura más baja del país en lo que va de la temporada (sin contar el Monte Fuji).

La combinación de aire frío en altura y un cielo nocturno despejado, que favoreció la radiación y pérdida de calor, hizo que el termómetro cayera sin freno. El resultado: casi el 60% de todas las estaciones AMeDAS reportaron temperaturas bajo cero, un verdadero “invierno total” para gran parte del archipiélago.

Rikubetsu no fue la única zona castigada. En Oketo (置戸町境野) el valor descendió a −21.6 °C, mientras que Kitamillegó a −20.3 °C. Incluso ciudades de gran población sintieron la dureza del amanecer:

Sapporo: −5.2 °C

Sendai: −1.3 °C (récord de la temporada)

Tokio: 2.9 °C

Nagoya: 1.2 °C

Osaka: 3.3 °C

Fukuoka: 5.4 °C

Mientras tanto, el país amaneció blanco, silencioso y con un aire que cortaba la respiración. Estaciones, avenidas y parques mostraban escenas típicas del corazón del invierno japonés: vapor al exhalar, pasos congelados y abrigo doble.

🌤️ El respiro del mediodía: leve alivio al norte, frío persistente al este

Con el avance del día, el aire frío comienza a retirarse de forma gradual:

🔹 Hokkaidō y el norte de Japón

El mediodía promete una ligera mejoría. En Sapporo, la temperatura máxima subirá hasta 0 °C, unos 4 °C más cálido que ayer. No es un calor, pero sí un respiro.

🔹 Kantō: invierno puro durante todo el día

Aquí la situación cambia.

La nubosidad abundante y el viento frío del noreste impedirán que la temperatura suba.

Tokio apenas llegará a 8 °C, un día en el que el abrigo de invierno —bufanda, guantes y chaqueta gruesa— no es opcional.

🔹 Oeste de Japón: pequeños destellos de calidez

En Kansai y Chūgoku, el sol ayudará a sentir algo más de confort.

Osaka alcanzará los 11 °C, y con menos viento la sensación será más amable.

