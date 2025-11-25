Noticias Nippon

[kyō no kion] Un país dividido en dos estaciones

Nov 25, 2025 #calor, #kyō no kion, #noticias de japón, #Noticias Nippon, #temperatura, #今日の気温

El vive en verano, el norte tiembla en invierno

📍Tōkyō |  25 de noviembre

Japón vivió un día partido entre el sol tropical y el hielo del norte.

Los registros meteorológicos del día muestran un Japón dividido climaticamente:

  • Okinawa encabeza las máximas por encima de 26°C, niveles propios de pleno verano.
  • Hokkaidō, en contraste, registró –7.6°C al amanecer, la temperatura más baja del país hoy.

Una postal perfecta del archipiélago: sol radiante y mar cálido al sur; hielo, aliento visible y suelo blanco al norte.

 

🔥 Regiones más cálidas

🏝️ Okinawa — El verano que no se va

Okinawa dominó por completo el ranking de calor, ocupando 9 de los 10 primeros lugares.

  1. Minami-Daitō (26.8°C) — La máxima del país.
    +2.0°C por encima del promedio.
    El sol pegó fuerte desde el mediodía. Humedad alta, brisa marina cálida y ambiente de playa en pleno final de noviembre.
  2. Kitadaitō (26.5°C), Iriomote (25.0°C), Miyakojima (24.9°C), Naha (24.5°C)
    En todas estas islas la sensación fue de verano continuo. Familias paseando en camiseta, turistas en sandalias, aire casi tropical.
  3. Yonaguni y Ishigaki (24.3°C)
    Aunque levemente más frescas, siguen ampliamente por encima del umbral otoñal.

 

❄️ Regiones más frías

🧊 Hokkaidō — La otra cara del Japón

Toda la lista de temperaturas más bajas pertenece a Hokkaidō.

  1. Rikubetsu, Tokachi (–7.6°C) — La más fría del país.
    Suelo rígido, hielo delgado sobre los bordes de los caminos y un amanecer duro, de silencio blanco.
  2. Bifuka (–7.4°C), Enbetsu (–7.1°C), Teshio (–6.0°C)
    Heladas amplias. Los autos amanecieron con las ventanas congeladas, y el aire olía a invierno serio.
  3. Bibai, Nayoro, Shimokawa, Ikushumbetsu (entre –5.7 y –5.4°C)
    La sensación térmica cayó aún más por ráfagas de viento del norte.

 

🌡️ Resumen del contraste

  • Distancia real entre los dos extremos del día:
    34.4°C de diferencia entre la máxima del sur (26.8°C) y la mínima del norte (–7.6°C).
  • Sensación nacional:
    Japón vive dos estaciones al mismo tiempo: vacaciones playeras al sur y congelamiento temprano al norte.


