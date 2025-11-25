[kyō no kion] Un país dividido en dos estaciones

El vive en verano, el norte tiembla en invierno
📍Tōkyō | 25 de noviembre
Japón vivió un día partido entre el sol tropical y el hielo del norte.
Los registros meteorológicos del día muestran un Japón dividido climaticamente:
- Okinawa encabeza las máximas por encima de 26°C, niveles propios de pleno verano.
- Hokkaidō, en contraste, registró –7.6°C al amanecer, la temperatura más baja del país hoy.
Una postal perfecta del archipiélago: sol radiante y mar cálido al sur; hielo, aliento visible y suelo blanco al norte.
🔥 Regiones más cálidas
🏝️ Okinawa — El verano que no se va
Okinawa dominó por completo el ranking de calor, ocupando 9 de los 10 primeros lugares.
- Minami-Daitō (26.8°C) — La máxima del país.
+2.0°C por encima del promedio.
El sol pegó fuerte desde el mediodía. Humedad alta, brisa marina cálida y ambiente de playa en pleno final de noviembre.
- Kitadaitō (26.5°C), Iriomote (25.0°C), Miyakojima (24.9°C), Naha (24.5°C)
En todas estas islas la sensación fue de verano continuo. Familias paseando en camiseta, turistas en sandalias, aire casi tropical.
- Yonaguni y Ishigaki (24.3°C)
Aunque levemente más frescas, siguen ampliamente por encima del umbral otoñal.
❄️ Regiones más frías
🧊 Hokkaidō — La otra cara del Japón
Toda la lista de temperaturas más bajas pertenece a Hokkaidō.
- Rikubetsu, Tokachi (–7.6°C) — La más fría del país.
Suelo rígido, hielo delgado sobre los bordes de los caminos y un amanecer duro, de silencio blanco.
- Bifuka (–7.4°C), Enbetsu (–7.1°C), Teshio (–6.0°C)
Heladas amplias. Los autos amanecieron con las ventanas congeladas, y el aire olía a invierno serio.
- Bibai, Nayoro, Shimokawa, Ikushumbetsu (entre –5.7 y –5.4°C)
La sensación térmica cayó aún más por ráfagas de viento del norte.
🌡️ Resumen del contraste
- Distancia real entre los dos extremos del día:
34.4°C de diferencia entre la máxima del sur (26.8°C) y la mínima del norte (–7.6°C).
- Sensación nacional:
Japón vive dos estaciones al mismo tiempo: vacaciones playeras al sur y congelamiento temprano al norte.
