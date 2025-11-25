[kyō no kion] Un país dividido en dos estaciones

El vive en verano, el norte tiembla en invierno

📍Tōkyō | 25 de noviembre

Japón vivió un día partido entre el sol tropical y el hielo del norte.

Los registros meteorológicos del día muestran un Japón dividido climaticamente:

Okinawa encabeza las máximas por encima de 26°C, niveles propios de pleno verano.

Hokkaidō, en contraste, registró –7.6°C al amanecer, la temperatura más baja del país hoy.

Una postal perfecta del archipiélago: sol radiante y mar cálido al sur; hielo, aliento visible y suelo blanco al norte.

🔥 Regiones más cálidas

🏝️ Okinawa — El verano que no se va

Okinawa dominó por completo el ranking de calor, ocupando 9 de los 10 primeros lugares.

Minami-Daitō (26.8°C) — La máxima del país.

+2.0°C por encima del promedio.

El sol pegó fuerte desde el mediodía. Humedad alta, brisa marina cálida y ambiente de playa en pleno final de noviembre. Kitadaitō (26.5°C), Iriomote (25.0°C), Miyakojima (24.9°C), Naha (24.5°C)

En todas estas islas la sensación fue de verano continuo. Familias paseando en camiseta, turistas en sandalias, aire casi tropical. Yonaguni y Ishigaki (24.3°C)

Aunque levemente más frescas, siguen ampliamente por encima del umbral otoñal.

❄️ Regiones más frías

🧊 Hokkaidō — La otra cara del Japón

Toda la lista de temperaturas más bajas pertenece a Hokkaidō.

Rikubetsu, Tokachi (–7.6°C) — La más fría del país.

Suelo rígido, hielo delgado sobre los bordes de los caminos y un amanecer duro, de silencio blanco. Bifuka (–7.4°C), Enbetsu (–7.1°C), Teshio (–6.0°C)

Heladas amplias. Los autos amanecieron con las ventanas congeladas, y el aire olía a invierno serio. Bibai, Nayoro, Shimokawa, Ikushumbetsu (entre –5.7 y –5.4°C)

La sensación térmica cayó aún más por ráfagas de viento del norte.

🌡️ Resumen del contraste

Distancia real entre los dos extremos del día:

34.4°C de diferencia entre la máxima del sur (26.8°C) y la mínima del norte (–7.6°C).

Japón vive dos estaciones al mismo tiempo: vacaciones playeras al sur y congelamiento temprano al norte.



