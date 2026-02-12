Un recordatorio silencioso de la geografia sismica japonesa: temblor marino frente a Aomori sacude hogares dormidos sin dejar consecuencias estructurales

📍Tōkyō | 12 de febrero

En la madrugada de hoy jueves, un sismo de magnitud 4.3 se registró frente a la costa oriental de la Prefectura de Aomori, en el extremo norte de Japón. El movimiento ocurrió a las 02:28, con un epicentro ubicado en el mar al este de la prefectura y una profundidad aproximada de 60 kilómetros, según informó la Agencia Meteorológica de Japón.

Aunque la magnitud fue moderada, el impacto del temblor se midió principalmente por su intensidad sísmica (shindo). El nivel máximo observado fue shindo 3, suficiente para sentirse con claridad dentro de viviendas, provocar vibraciones perceptibles y despertar a personas dormidas. Las autoridades confirmaron que no existió riesgo de tsunami ni se emitieron alertas adicionales.

La región de Shimokita concentró la mayor intensidad del movimiento. En particular, la localidad de Higashidori registró shindo 3, convirtiéndose en el punto donde el temblor se percibió con mayor fuerza. Residentes describieron una sacudida breve pero definida, característica de sismos de profundidad intermedia.

En un nivel inferior, con shindo 2, el sismo se sintió en varias ciudades de Aomori, como Mutsu, Noheji y Hiranai, donde se reportaron oscilaciones leves y balanceo de objetos colgantes. La propagación del movimiento alcanzó también el sur de Hokkaido, incluyendo la ciudad de Hakodate, lo que evidencia un alcance regional amplio, aunque ya atenuado.

Con shindo 1, la percepción fue más débil pero extendida, tanto en Aomori como en Hokkaido. En estas zonas, el temblor fue notado principalmente por personas en reposo o despiertas a esa hora, sin que se registraran interrupciones en el transporte, servicios básicos o actividades esenciales.

Especialistas recuerdan que en Japón la intensidad shindo ofrece una lectura más precisa del impacto real que la magnitud por sí sola. En este caso, un shindo 3 nocturno fue suficiente para generar inquietud momentánea, pero no provocó daños estructurales ni consecuencias mayores.

Hasta el momento, no se han reportado daños ni personas heridas, y la actividad sísmica posterior se mantiene dentro de parámetros normales. El episodio vuelve a subrayar la constante presencia del riesgo sísmico en el norte del país y la importancia de la preparación cotidiana, incluso ante movimientos de alcance moderado.

Términos clave

Kanji Rōmaji Desglose Significado 震源 Shingen 震 (temblor) + 源 (origen) Epicentro o punto donde se origina el sismo 震度 Shindo 震 (temblor) + 度 (grado) Intensidad sísmica medida en superficie en Japón マグニチュード Magunichūdo Adaptación fonética del inglés Magnitud del sismo (energía liberada) 津波 Tsunami 津 (puerto) + 波 (ola) Ola de gran tamaño causada por un sismo submarino 震源の深さ Shingen no fukasa 震源 (epicentro) + 深さ (profundidad) Profundidad a la que ocurre el sismo 気象庁 Kishōchō 気象 (meteorología) + 庁 (agencia) Agencia Meteorológica de Japón 青森県 Aomori-ken 青森 (Aomori) + 県 (prefectura) Prefectura de Aomori 下北地方 Shimokita chihō 下北 (Shimokita) + 地方 (región) Región norte de Aomori 東通村 Higashidōri-mura 東 (este) + 通 (paso/ruta) + 村 (pueblo) Pueblo de Higashidori

De interés…

Todos son movimientos de la Tierra, pero la intensidad y el contexto cambian el nombre que usamos. Un “temblor” puede ser un “sismo leve”, pero si causa muchos daños, la gente lo llamará “terremoto”.

NOTA: Teniendo en cuenta que Japón se ubica en el cinturón de fuego del Pacifico, reportaremos los sismos con Shindo (intensidad) 3 o superior.



