Japón se divide entre el frío del invierno y los primeros soplos de primavera

📍Tōkyō | 10 de marzo

Este martes, gran parte de Japón vivió una jornada marcada por un frío penetrante que recordó a los días más duros del invierno. La Agencia Meteorológica informó que una vaguada asociada a aire frío en niveles altos de la atmósfera atravesó Honshū, provocando un descenso generalizado de las temperaturas en todo el país. El resultado fue un ambiente gélido que sorprendió a muchas ciudades ya preparadas para la transición hacia la primavera.

Los registros de temperatura de la tarde mostraron claramente el alcance del fenómeno: solo algunas zonas del sur de Kyūshū y partes del área de Tōkai lograron superar los 15 °C, mientras que en amplias regiones del archipiélago el termómetro permaneció muy por debajo de lo habitual para esta época del año. En San’in y la región de Kantō, incluyendo Tokio, las temperaturas ni siquiera alcanzaron los 10 °C, generando una sensación térmica propia de pleno invierno.

Las cifras reflejan con claridad la magnitud del enfriamiento:

Sapporo: 2.9 °C

Tokio: 8.2 °C

Osaka: 10.8 °C

Kagoshima: 15.5 °C

En Tokio, la evolución térmica resultó particularmente llamativa. La temperatura máxima del día se registró poco después de la medianoche (0:54), cuando el termómetro marcó 8.2 °C. A partir de entonces el aire frío se intensificó y, hacia las 11:05 de la mañana, la capital registró su temperatura mínima del día: apenas 2 °C, un nivel más propio de enero que de marzo.

Los meteorólogos advierten que el frío persistirá el miércoles 11, ya que la masa de aire frío continuará dominando la atmósfera sobre Japón. Por ello, recomiendan a la población mantener medidas completas de protección contra el frío, especialmente durante las primeras horas del día y por la noche, cuando el descenso térmico será más notable.

En un país donde marzo suele marcar el comienzo de los primeros brotes de primavera y la llegada de los sakura, este repentino retroceso estacional recuerda una vez más que el clima japonés puede cambiar con brusca intensidad incluso a las puertas de la nueva estación. 🌬️❄️

🌡️ Lugares con mayor temperatura del día

Puesto Prefectura Ciudad / Pueblo Lugar de observación Temperatura (°C) Hora 1 Okinawa Minamidaitō Minamidaitō (南大東島) 21.8°C 13:31 2 Okinawa Minamidaitō Kyūtō (旧東) 21.5°C 12:38 3 Okinawa Kitadaitō Kitadaitō (北大東) 21.4°C 12:26 4 Tokio Ogasawara Chichijima (父島) 21.3°C 12:34 5 Okinawa Kumejima Kumejima (久米島) 20.5°C 12:57 6 Okinawa Naha Asahimine (安次嶺) 20.4°C 14:36 7 Okinawa Kumejima Kitahara (北原) 20.1°C 15:10 8 Okinawa Naha Naha 19.9°C 13:52 9 Kagoshima Amami Kasari (笠利) 19.8°C 13:04 10 Okinawa Nanjo Itokazu (糸数) 19.6°C 13:46 — Okinawa Uruma Miyagi Island 19.6°C 14:03 — Okinawa Nago Nago 19.6°C 13:04

📍 Interpretación rápida

Las temperaturas más altas del país hoy están concentradas en Okinawa .

También aparece Chichijima (islas Ogasawara, Tokio) .

En el resto de Japón las temperaturas son mucho más frías.

🌡️ Lugares con menor temperatura del día

Puesto Región / Prefectura Ciudad Lugar de observación Temperatura (°C) Hora 1 Hokkaidō (Tokachi) Kamishihoro Nukabira Gensenkyo -13.6°C 06:17 2 Iwate Morioka Yabukawa -13.2°C 05:54 3 Iwate Miyako Kusakai -12.9°C 06:18 4 Hokkaidō (Kushiro) Kushiro Akan Kohan -11.9°C 06:54 5 Hokkaidō (Soya) Wakkanai Numagawa -11.5°C 07:01 6 Hokkaidō (Kamikawa) Biei Biei -11.0°C 03:52 7 Hokkaidō (Okhotsk) Kitami Rubeshibe -10.9°C 06:24 8 Hokkaidō (Tokachi) Obihiro Obihiro Izumi -10.6°C 06:00 9 Hokkaidō (Tokachi) Kawanishi Memuro -10.5°C 06:30 10 Akita Kazuno Kazuno -10.2°C 06:19

📍 Interpretación

Hokkaidō domina las temperaturas más frías del país.

Varias zonas bajaron por debajo de −10°C .

La más fría fue Nukabira Gensenkyo con −13.6°C.

🌏 Contraste climático extremo en Japón hoy

Región Temperatura Okinawa ~21°C Tokio / Ogasawara ~21°C Hokkaidō interior hasta −13°C

➡️ Diferencia térmica nacional:

más de 35°C entre el norte y el sur del país.

📊 Términos clave del reporte meteorológico en Japón

Kanji Rōmaji Desglose Significado en español 日最高気温 hi saikō kion 日 (día) + 最高 (máximo) + 気温 (temperatura del aire) Temperatura máxima del día 日最低気温 hi saitei kion 日 (día) + 最低 (mínimo) + 気温 (temperatura) Temperatura mínima del día 観測値 kansoku-chi 観測 (observación/medición) + 値 (valor) Valor observado por la estación meteorológica 平年差 heinen-sa 平年 (promedio climatológico) + 差 (diferencia) Diferencia respecto al promedio histórico 前日差 zenjitsu-sa 前日 (día anterior) + 差 (diferencia) Variación respecto al día anterior 観測地点 kansoku chiten 観測 (observación) + 地点 (punto/lugar) Punto o estación de observación meteorológica 観測時刻 kansoku jikoku 観測 (observación) + 時刻 (hora) Hora en que se registró la temperatura 順位 junni 順 (orden) + 位 (posición) Posición en el ranking 都道府県 todōfuken 都 (metrópolis) + 道 (territorio) + 府 (prefectura urbana) + 県 (prefectura) Prefectura o división administrativa de Japón 市町村 shichōson 市 (ciudad) + 町 (pueblo) + 村 (aldea) Municipio 地点 chiten 地 (lugar) + 点 (punto) Punto específico de medición 統計開始年 tōkei kaishi-nen 統計 (estadística) + 開始 (inicio) + 年 (año) Año desde el cual se registran los datos meteorológicos 気象庁 Kishōchō 気象 (meteorología) + 庁 (agencia) Agencia Meteorológica de Japón (JMA) 観測史上 kansoku shijō 観測 (observación) + 史上 (en la historia registrada) En toda la historia de observación 最高値 saikō-chi 最高 (máximo) + 値 (valor) Valor máximo registrado 最低値 saitei-chi 最低 (mínimo) + 値 (valor) Valor mínimo registrado

©2026 NoticiasNippon