[meiwaku kōi] Nuevo caso de “sushi terrorism”

“Broma” en Hamazushi termina con multa de ¥500.000

📍Tōkyō | 24 de junio

Yūta Shinnishi, hombre desempleado de 43 años, residente en Moroyama, prefectura de Saitama, fue sancionado con una multa de 500.000 yenes por realizar una broma peligrosa en un restaurante Hamazushi de la ciudad de Tsurugashima.

El hecho ocurrió el 27 de mayo, cuando el hombre vertió líquido desde un envase de detergente para platos sobre piezas de sushi de atún que pasaban por la cinta transportadora. Además, grabó la acción y publicó el video en redes sociales.

La Fiscalía de Kawagoe lo acusó por obstrucción de actividades comerciales. El Tribunal Sumario de Kawagoe emitió la orden de multa el 23 de junio.

El acto provocó que el restaurante tuviera que atender reclamos de clientes y afectó la confianza pública en la cadena. El caso se suma a otros episodios conocidos en Japón como “sushi terrorism”, bromas virales que han obligado a restaurantes a reforzar cámaras, higiene y controles.

Marco legal y sanciones

Tema Explicación sencilla Delito Obstrucción de negocios por fuerza o intimidación En japonés 威力業務妨害罪 Sanción posible Hasta 3 años de prisión o multa de hasta 500.000 yenes En este caso Multa de ¥500.000 Daño causado Quejas de clientes, pérdida de confianza y afectación a la operación del local

Términos clave

Término japonés Rōmaji Significado en español はま寿司 Hamazushi Cadena grande de sushi giratorio en Japón. 食器用洗剤 shokki-yō senzai Detergente para lavar platos. 容疑者 yōgisha Sospechoso. Persona investigada por la policía por su posible relación con un delito. 逮捕 taiho Arresto. Detención formal realizada por la policía. 苦情対応 kujō taiō Atención o gestión de quejas de clientes. 業務を妨害 gyōmu o bōgai Obstaculizar el trabajo o funcionamiento normal de una empresa.

©2026 NoticiasNippon