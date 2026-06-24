[meiwaku koi] Selfie al borde del andén

Video de extranjeras ignorando normas de seguridad causa indignación en redes

Tokio | 23 de junio

Un video grabado en un andén de la línea Yamanote generó preocupación en redes sociales tras mostrar a dos mujeres extranjeras que, aparentemente, no respetaron las medidas básicas de seguridad ferroviaria mientras el tren se acercaba a la estación. La escena fue ampliamente difundida y abrió un debate sobre la importancia del comportamiento responsable en espacios públicos.

En las imágenes, una de las mujeres utiliza su teléfono móvil para tomarse una selfie cerca de las puertas de seguridad del andén, en un momento en que el tren se encontraba en plena aproximación. Aunque no se registró ningún accidente, la situación fue considerada riesgosa por muchos usuarios debido a la cercanía con el borde del andén.

En Japón, las normas de comportamiento en estaciones ferroviarias son estrictas y buscan prevenir cualquier tipo de incidente. Entre ellas destacan el respeto a la línea amarilla de seguridad, que delimita la zona segura de espera, y la prohibición de distraerse en exceso con el teléfono móvil en momentos de llegada del tren.

Usuarios en redes sociales recordaron que estas reglas no son únicamente normas de modales japoneses, sino medidas esenciales de prevención diseñadas para evitar caídas, empujones accidentales y otros incidentes que pueden poner en peligro la vida de los pasajeros.

De esta forma, el caso reabre la discusión sobre la importancia de la educación en seguridad pública para visitantes y residentes, especialmente en sistemas de transporte de alta densidad como el de Tokio, donde el respeto a las normas garantiza la seguridad colectiva de todos los usuarios.

Marco legal y posibles sanciones

Norma / Ley Contenido Posibles consecuencias 鉄道営業法 (Tetsudō Eigyō-hō)Ley de Operación Ferroviaria Permite a las compañías ferroviarias mantener el orden y la seguridad dentro de estaciones y trenes. Advertencia, intervención del personal ferroviario y expulsión de las instalaciones en casos graves. 軽犯罪法 (Keihanzai-hō) Ley de Faltas Menores Sanciona conductas que puedan generar peligro o molestias en espacios públicos. Multas o medidas administrativas dependiendo de las circunstancias. 迷惑防止条例 (Meiwaku Bōshi Jōrei) Ordenanzas de Prevención de Molestias Normas locales contra comportamientos que afecten la seguridad o tranquilidad pública. Advertencias y sanciones administrativas según la jurisdicción. 旅客営業規則 (Ryokaku Eigyō Kisoku) Reglamento de Transporte de Pasajeros Obliga a obedecer las instrucciones del personal ferroviario y respetar las zonas de seguridad. Negativa de embarque o retiro de la estación. 刑法 (Keihō) Código Penal Japonés Si una conducta imprudente provoca lesiones o accidentes, puede derivar en responsabilidad penal. Multas, indemnizaciones e incluso procesos judiciales.

¿Por qué preocupa este tipo de conducta?

Las compañías ferroviarias japonesas recomiendan:

✅ Permanecer detrás de la línea amarilla.

✅ No distraerse con teléfonos móviles durante la llegada del tren.

✅ Evitar selfies o fotografías cerca del borde del andén.

✅ Seguir las indicaciones del personal ferroviario.

Aunque tomarse una selfie no constituye un delito por sí mismo, hacerlo ignorando las medidas de seguridad puede ser considerado una conducta peligrosa si pone en riesgo a la propia persona o a otros pasajeros.

Cuadro de términos clave

Japonés Lectura Español 山手線 Yamanote-sen Línea Yamanote ホーム Hōmu Andén ferroviario 安全対策 Anzen taisaku Medidas de seguridad 黄色い線 Kiiroi sen Línea amarilla de seguridad 自撮り Jidori Selfie 迷惑行為 Meiwaku kōi Conducta molesta o inconveniente マナー違反 Manā ihan Incumplimiento de normas de convivencia 接近する列車 Sekkin suru ressha Tren en aproximación 駆け込み乗車 Kakekomi jōsha Subir al tren corriendo en el último momento 駅員 Ekiin Empleado o agente de estación 転落事故 Tenraku jiko Accidente por caída al andén o vías 安全第一 Anzen daiichi La seguridad es lo primero ホームドア Hōmu doa Puertas de seguridad del andén 注意喚起 Chūi kanki Llamado de atención o advertencia preventiva 公共マナー Kōkyō manā Normas de comportamiento en espacios públicos

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