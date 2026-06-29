[gaikokujin] Ola de robos en Kanagawa

Serie de robos en viviendas: detienen a sospechoso vinculado a 150 casos

📍Tōkyō | 29 de junio

En la prefectura de Kanagawa, la policía ha detenido a un hombre de nacionalidad vietnamita, Chan Van Duc, de 33 años, sospechoso de estar implicado en una serie de robos y allanamientos que podrían sumar cerca de 150 casos a lo largo de 2026.

El caso más reciente habría ocurrido en mayo, en el distrito de Minami, en la ciudad de Yokohama. Según la investigación, el sospechoso habría entrado en la vivienda de una mujer de 90 años. Y lo hacía, al parecer, aprovechando algo muy simple… puertas sin seguro, ventanas mal cerradas. Lo cotidiano, lo que a veces uno deja “para después”.

Pero no se quedaba ahí. Las autoridades apuntan a un método más agresivo en algunos casos: herramientas como sopletespara forzar cerraduras o incluso romper cristales. Rápido, directo… y muy difícil de detectar en el momento.

Con el paso de los incidentes, la preocupación ha ido creciendo entre los vecinos. Sobre todo entre personas mayores que viven solas. Esa sensación de “puede pasar en cualquier momento” empieza a instalarse, y no es fácil de quitar.

Durante los registros, la policía encontró en la vivienda del detenido varias herramientas que habrían sido utilizadas en los robos, además de objetos presuntamente sustraídos. Un detalle que, según los investigadores, refuerza su posible implicación.

El sospechoso, por su parte, ha respondido de forma muy escueta: “No lo sé / no entiendo”. Y ahí se mantiene, sin dar más explicaciones, mientras la investigación sigue abierta y tratando de encajar todas las piezas.

⚖️ Marco legal y sanciones en Japón

En Japón, este tipo de hechos puede involucrar varios delitos combinados:

住居侵入罪 (jūkyo shinnyū-zai / allanamiento de vivienda)

→ Penalización: hasta 3 años de prisión o multa

→ Penalización: hasta 窃盗罪 (settō-zai / robo)

→ Penalización: hasta 10 años de prisión o multa

→ Penalización: hasta 侵入窃盗 (shinnyū settō / robo con allanamiento)

→ Se considera un delito más grave por la combinación de ingreso ilegal + robo

→ Puede implicar penas más severas dentro del Código Penal japonés

📌 Las autoridades suelen aumentar la vigilancia cuando los casos afectan a personas mayores o viviendas sin seguridad reforzada, especialmente en zonas residenciales.

📌 Cuadro de términos clave

Japonés Romaji Español 住居侵入 jūkyo shinnyū allanamiento de vivienda 窃盗 settō robo 侵入窃盗 shinnyū settō robo con allanamiento 逮捕 taiho arresto 被害品 higaihin bienes robados 無施錠 mushijō sin cerrar con llave 貴金属 kikinzoku metales preciosos 捜査 sōsa investigación policial

©2026 NoticiasNippon