Cada vez más vietnamitas regresan a su país

El costo de vivir en Japón cambia los planes de muchos extranjeros: volver a casa se convierte en una nueva esperanza

📍Tokio | 15 de julio

Durante mucho tiempo, Japón fue visto por miles de vietnamitas como una oportunidad para trabajar, ahorrar dinero y construir un mejor futuro para sus familias. Sin embargo… esa imagen parece estar cambiando poco a poco.

De acuerdo con medios de comunicación de Vietnam, cada vez son más los trabajadores que están haciendo las maletas para volver a casa. ¿La razón? Mantenerse en Japón ya no resulta tan rentable como antes.

Los datos reflejan esa tendencia. En el primer semestre de 2026, las solicitudes de visa para el programa de Prácticas Técnicas (技能実習) cayeron entre un 30 % y un 50 % respecto al mismo período del año anterior. Al mismo tiempo, aumentó el número de personas que desea regresar a Vietnam antes de cumplir un año en Japón, mientras que quienes planean quedarse durante muchos años disminuyeron de forma importante.

Detrás de esas cifras hay historias muy reales.

Es el caso de un trabajador vietnamita de 29 años, quien pasó seis años trabajando en el sector agrícola. Aunque tenía empleo estable, comenzó a preocuparse por el endurecimiento de los requisitos migratorios y por el aumento de las tarifas relacionadas con su estatus de residencia.

Su sueldo rondaba los 170.000 yenes mensuales, pero entre alquiler, alimentación, transporte y otros gastos, destinaba alrededor de 90.000 a 96.000 yenes cada mes para vivir. Al hacer cuentas, llegó a una conclusión sencilla, pero difícil de aceptar: ya no podía ahorrar como esperaba. Y decidió regresar a Vietnam.

Una historia parecida vivió una mujer de 35 años, residente durante casi diez años en la prefectura de Miyagi. Ella y su esposo ganaban juntos unos 320.000 yenes al mes. Hace algunos años podían ahorrar entre 180.000 y 210.000 yenesmensuales. Hoy, esa realidad cambió.

El aumento del costo de vida, los gastos de educación de sus hijos y el encarecimiento de muchos productos terminaron afectando la economía familiar. Después de analizar la situación… tomaron una decisión importante: regresar a Vietnam junto con sus hijos.

Los especialistas explican que esta tendencia no responde a una sola causa, sino a la combinación de varios factores.

Por un lado, el yen débil (円安) hace que las remesas enviadas a Vietnam valgan menos. Por otro, los alimentos, la vivienda y los servicios en Japón siguen subiendo de precio. A eso se suman las nuevas reglas migratorias, el incremento de las tarifas de residencia y, según algunos trabajadores, las elevadas comisiones que todavía cobran ciertos intermediarios para conseguir empleo en el extranjero.

En otras palabras, el sueño de trabajar unos años en Japón, ahorrar una buena cantidad de dinero y regresar con un patrimonio… ya no resulta tan sencillo como antes.

Y eso empieza a reflejarse en una realidad que llama la atención: Japón podría estar perdiendo parte de su atractivo como destino laboral para los trabajadores vietnamitas.

Marco legal

Muchos ciudadanos vietnamitas llegan a Japón mediante los programas de Prácticas Técnicas (技能実習制度) o Trabajador con Habilidades Específicas (特定技能制度), ambos regulados por la legislación migratoria japonesa.

En 2026 también entraron en vigor aumentos en diversas tarifas relacionadas con los trámites de residencia, además de un mayor control sobre el cumplimiento de las normas migratorias. Estas medidas buscan fortalecer la administración del sistema, aunque también representan un gasto adicional para muchos trabajadores extranjeros.

Términos clave

Japonés Lectura Español 技能実習 Ginō Jisshū Prácticas técnicas 特定技能 Tokutei Ginō Trabajador con habilidades específicas 在留資格 Zairyū Shikaku Estatus de residencia 在留手数料 Zairyū Tesūryō Tarifas de residencia 円安 En-yasu Debilidad del yen 物価上昇 Bukka Jōshō Aumento del costo de vida 送金 Sōkin Envío de remesas 帰国 Kikoku Regreso al país de origen 農業 Nōgyō Agricultura 仲介費 Chūkai-hi Comisión de intermediación

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