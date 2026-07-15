Japón recibe menos turistas extranjeros

Turismo en Japón cambia de rumbo: caen los visitantes chinos, pero el gasto extranjero alcanza récord histórico

📍Tokio | 15 de julio

El turismo internacional en Japón atraviesa un cambio de escenario. La Agencia de Turismo de Japón (JNTO) informó el 15 de julio que durante los primeros seis meses de 2026 llegaron al país 21.084.800 visitantes extranjeros, una cifra que representa una caída del 2% respecto al mismo periodo del año anterior.

Es la primera vez en cinco años, desde la época de la pandemia del COVID-19, que el número de visitantes extranjeros registra una disminución interanual durante un primer semestre.

El principal motivo de esta caída fue el fuerte descenso de turistas procedentes de China, que durante años representaron uno de los mayores grupos de visitantes para Japón.

🇨🇳 La llegada de turistas chinos cae más de la mitad

Según los datos oficiales, entre enero y junio de 2026 llegaron a Japón 2.058.200 turistas chinos, una reducción del 56,4% frente al año anterior.

La caída continúa siendo muy marcada en junio, con un descenso del 57,3%.

El descenso comenzó después de las declaraciones realizadas en noviembre del año pasado por la primera ministra Takaichi Sanae sobre un posible escenario relacionado con una crisis en Taiwán, tras lo cual las autoridades chinas recomendaron a sus ciudadanos tener precaución al viajar a Japón.

Aunque Japón sigue siendo un destino muy popular entre los viajeros chinos, el flujo turístico todavía no se ha recuperado.

🌏 Otros países compensan la caída china

Sin embargo… la historia no es solamente negativa.

Gracias a factores como el yen débil, que hace que Japón resulte más económico para muchos extranjeros, otros mercados turísticos continúan creciendo.

Los principales visitantes durante el primer semestre fueron:

País o región Visitantes Variación anual 🇰🇷 Corea del Sur 5.675.100 +18,6% 🇹🇼 Taiwán 3.972.200 +20,9% 🇺🇸 Estados Unidos 1.821.700 +7,1% 🇨🇳 China 2.058.200 -56,4%

El crecimiento de visitantes procedentes de Corea del Sur, Taiwán y Estados Unidos permitió reducir el impacto de la caída china.

💴 Menos turistas, pero más dinero gastado

Una de las cifras que llama la atención es el consumo turístico.

La Agencia de Turismo de Japón informó que entre abril y junio el gasto realizado por visitantes extranjeros alcanzó:

2,5096 billones de yenes

La cifra supone un aumento del 0,2% respecto al año anterior y marca un nuevo récord histórico.

Aunque los turistas chinos redujeron su gasto en un 48,8%, otros países aumentaron sus compras, hoteles, restaurantes y actividades durante sus viajes.

En otras palabras: Japón recibió ligeramente menos visitantes, pero quienes llegaron gastaron más.

🎯 El desafío: alcanzar 60 millones de turistas en 2030

El Gobierno japonés mantiene su objetivo de recibir 60 millones de visitantes extranjeros en 2030.

En 2025 Japón alcanzó un récord histórico con aproximadamente 42,68 millones de turistas internacionales.

Para lograr la nueva meta, Japón deberá seguir ampliando sus mercados turísticos y reducir su dependencia de determinados países.

La pregunta ahora es clara:

¿Podrá Japón mantener el crecimiento turístico sin depender tanto del mercado chino?

📌 Cuadro de términos clave

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