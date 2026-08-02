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Crisis del arroz

Auge del turismo obliga a revisar las previsiones de arroz

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Ago 2, 2026 #arroz, #crisis del arroz, #GAIKOKUJIN KANKŌKYAKU, #kome Kiki, #noticias de japón, #Noticias Nippon, #visitantes extranjeros, #米
El turismo cambia las cuentas del arroz en Japón

📍Tokio | 2 de agosto

¿Quién iba a imaginar que los turistas extranjeros tendrían un impacto tan grande en el consumo de arroz en Japón? Pues bien… eso es exactamente lo que acaba de confirmar el Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca (MAFF).

Según un nuevo estudio realizado entre visitantes de 14 países y regiones, cada turista consume en promedio 570 gramos de arroz cocido al día, es decir, alrededor de cuatro tazones. La cifra sorprendió incluso a las autoridades, porque hasta ahora calculaban un consumo de apenas 350 gramos diarios. La diferencia es enorme.

No todos los viajeros comen la misma cantidad. Los visitantes de Vietnam lideran la lista con 718 gramos diarios, seguidos por Indonesia (714 g), Filipinas (695 g) y Tailandia (629 g). Más atrás aparecen Estados Unidos, con 565 gramos, y China, con 546 gramos. Incluso Hong Kong, que registró el consumo más bajo del estudio, alcanza los 468 gramos diarios, una cantidad que sigue siendo superior a la del promedio de los japoneses.

Y aquí aparece el dato más llamativo. Mientras un residente en Japón consume normalmente entre 330 y 340 gramos de arroz al día, un turista llega a comer casi un 70 % más durante su viaje. ¿La razón? No todo es sushi. Muchos visitantes comienzan el día con un onigiri, vuelven a comer arroz al almuerzo y lo repiten en la cena. Las tiendas de conveniencia, los restaurantes y los mercados han convertido al arroz en un compañero de viaje casi inevitable.

Con estos nuevos cálculos, el Gobierno estima que entre julio de 2025 y junio de 2026 los visitantes extranjeros consumieron unas 82.000 toneladas de arroz blanco, equivalentes a 91.000 toneladas de arroz sin pulir. Es una revisión muy importante respecto al cálculo publicado en marzo, cuando la cifra era de 61.000 toneladas.

Esta actualización no llega por casualidad. Todo comenzó después de la escasez de arroz de 2024, cuando el intenso calor redujo las cosechas, los precios se dispararon y muchos supermercados quedaron con los estantes vacíos. Aquella crisis hizo que el Gobierno se preguntara si estaba dejando fuera un dato clave… y sí, lo estaba. Hasta entonces, el consumo de los turistas extranjeros prácticamente no se tenía en cuenta al calcular la oferta y la demanda de arroz en Japón.

Ahora las autoridades cuentan con un panorama mucho más completo. Sin embargo, el desafío continúa. La agricultura japonesa enfrenta problemas como el envejecimiento de los productores, la falta de mano de obra, el pequeño tamaño de muchas explotaciones y las políticas que durante años limitaron la producción.

Aun así, el Gobierno ha mostrado disposición para adaptar esas políticas a la nueva realidad. Con un turismo internacional que sigue creciendo año tras año, el objetivo es claro: garantizar el abastecimiento de arroz, evitar futuras escaseces y responder mejor a una demanda que, hasta hace muy poco, había sido subestimada.

 

Términos clave

Japonés

Rōmaji

Español

農林水産省

Nōrin Suisanshō

Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca

訪日外国人

Hōnichi gaikokujin

Visitantes extranjeros

Kome

Arroz

ご飯

Gohan

Arroz cocido / comida

おにぎり

Onigiri

Bola o triángulo de arroz

寿司

Sushi

Sushi

インバウンド

Inbaundo

Turismo receptivo

需給

Jukyū

Oferta y demanda

生産調整

Seisan chōsei

Control de la producción

米不足

Kome busoku

Escasez de arroz

 

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