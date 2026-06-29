Lluvias y tormentas en el este del país; ambiente estable en gran parte del oeste
📍Tōkyō | 29 de junio
La atmósfera continuará inestable en Okinawa y el sur de Kyushu, donde se esperan lluvias y tormentas eléctricas durante la jornada. En contraste, el norte de Kyushu y Shikoku disfrutarán de un día mayormente soleado, mientras que en el centro y este de Japón aumentará el riesgo de chubascos y tormentas durante la tarde, especialmente en zonas montañosas.
Las autoridades meteorológicas recomiendan mantenerse atentos a los cambios repentinos del tiempo, ya que algunas regiones podrían registrar lluvias intensas acompañadas de rayos en pocas horas.
Situación meteorológica por regiones
🌴 Okinawa
El tiempo será variable e inestable. Habrá momentos de sol, pero también se desarrollarán nubes de evolución que podrían dejar lluvias y tormentas eléctricas.
Naha
- 🌤️ Parcialmente soleado con intervalos nubosos
- 🌡️ Máxima: 31°C
- 🌡️ Mínima: 27°C
- ☔ Probabilidad de lluvia: 20%
🌋 Kyushu
Sur de Kyushu
Persistirá un ambiente húmedo e inestable.
Kagoshima
- 🌦️ Nublado con lluvias intermitentes
- 🌡️ 28°C / 21°C
- ☔ 50%
Norte de Kyushu
Predominará el sol con algunas nubes.
Fukuoka
- 🌤️ Soleado con intervalos nubosos
- 🌡️ 28°C / 20°C
- ☔ 20%
🌊 Shikoku
Tiempo muy favorable durante gran parte del día.
Kōchi
- ☀️ Mayormente soleado
- 🌡️ 30°C / 21°C
- ☔ 20%
🏯 Chūgoku
La mañana será soleada, aunque por la tarde podrían presentarse lluvias aisladas.
Hiroshima
- 🌤️ Parcialmente soleado
- 🌡️ 31°C / 20°C
- ☔ 20%
🏙️ Kansai
Durante la mañana predominarán los claros, pero por la tarde existe posibilidad de chubascos locales.
Osaka
- 🌤️ Parcialmente soleado
- 🌡️ 29°C / 23°C
- ☔ 40%
🏔️ Hokuriku
Será un día cálido y bastante soleado, aunque durante la tarde podrían aparecer lluvias aisladas.
Kanazawa
- ☀️ Soleado
- 🌡️ 29°C / 21°C
- ☔ 40%
Niigata
- 🌤️ Parcialmente soleado
- 🌡️ 25°C / 19°C
- ☔ 20%
🗻 Tōkai
El calor continuará siendo intenso. En zonas montañosas podrían desarrollarse tormentas eléctricas por la tarde.
Nagoya
- ☀️ Soleado
- 🌡️ 31°C / 22°C
- ☔ 40%
🗼 Kantō
Será una jornada con abundante nubosidad y alto riesgo de lluvia durante la tarde y noche. En áreas montañosas son posibles tormentas eléctricas con precipitaciones intensas.
Tokio
- 🌦️ Nublado con lluvias
- 🌡️ 26°C / 20°C
- ☔ 70%
🌿 Tōhoku
El tiempo será agradable durante buena parte del día gracias a la presencia del sol.
Sendai
- 🌤️ Soleado con algunas nubes
- 🌡️ 27°C / 18°C
- ☔ 40%
❄️ Hokkaidō
Aunque habrá momentos de sol, el aire frío en altura favorecerá el desarrollo de lluvias fuertes y tormentas eléctricas aisladas.
Sapporo
- 🌤️ Parcialmente soleado
- 🌡️ 23°C / 16°C
- ☔ 30%
Kushiro
- ☁️ Nublado
- 🌡️ 17°C / 13°C
- ☔ 40%
Resumen
- 🌦️ Okinawa y el sur de Kyushu: ambiente inestable con lluvias y tormentas.
- ☀️ Norte de Kyushu, Shikoku y gran parte del oeste: tiempo mayormente estable y caluroso.
- ⛈️ Tokai, Kantō y zonas montañosas del centro de Japón: posibilidad de tormentas fuertes durante la tarde.
- 🌤️ Tōhoku: jornada agradable con intervalos de sol.
- ⚡ Hokkaidō: riesgo de lluvias intensas y tormentas aisladas.
Términos clave
|Japonés
|Rōmaji
|Español
|雷雨
|raiu
|Tormenta eléctrica
|大気の状態が不安定
|taiki no jōtai ga fuantei
|Atmósfera inestable
|晴れ
|hare
|Soleado
|晴れ間
|harema
|Intervalos de sol
|曇り
|kumori
|Nublado
|雨
|ame
|Lluvia
|わか雨
|wakame / niwaka ame
|Chubasco o lluvia pasajera
|激しい雨
|hageshii ame
|Lluvia intensa
|局地的
|kyokuchiteki
|Localizado
|山沿い
|yamazoi
|Zonas montañosas
|降水確率
|kōsui kakuritsu
|Probabilidad de lluvia
|最高気温
|saikō kion
|Temperatura máxima
|最低気温
|saitei kion
|Temperatura mínima
|天気予報
|tenki yohō
|Pronóstico del tiempo
|気象
|kishō
|Meteorología
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