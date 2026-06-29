Lluvias y tormentas en el este del país; ambiente estable en gran parte del oeste

📍Tōkyō | 29 de junio

La atmósfera continuará inestable en Okinawa y el sur de Kyushu, donde se esperan lluvias y tormentas eléctricas durante la jornada. En contraste, el norte de Kyushu y Shikoku disfrutarán de un día mayormente soleado, mientras que en el centro y este de Japón aumentará el riesgo de chubascos y tormentas durante la tarde, especialmente en zonas montañosas.

Las autoridades meteorológicas recomiendan mantenerse atentos a los cambios repentinos del tiempo, ya que algunas regiones podrían registrar lluvias intensas acompañadas de rayos en pocas horas.

Situación meteorológica por regiones

🌴 Okinawa

El tiempo será variable e inestable. Habrá momentos de sol, pero también se desarrollarán nubes de evolución que podrían dejar lluvias y tormentas eléctricas.

Naha

🌤️ Parcialmente soleado con intervalos nubosos

🌡️ Máxima: 31°C

🌡️ Mínima: 27°C

☔ Probabilidad de lluvia: 20%

🌋 Kyushu

Sur de Kyushu

Persistirá un ambiente húmedo e inestable.

Kagoshima

🌦️ Nublado con lluvias intermitentes

🌡️ 28°C / 21°C

☔ 50%

Norte de Kyushu

Predominará el sol con algunas nubes.

Fukuoka

🌤️ Soleado con intervalos nubosos

🌡️ 28°C / 20°C

☔ 20%

🌊 Shikoku

Tiempo muy favorable durante gran parte del día.

Kōchi

☀️ Mayormente soleado

🌡️ 30°C / 21°C

☔ 20%

🏯 Chūgoku

La mañana será soleada, aunque por la tarde podrían presentarse lluvias aisladas.

Hiroshima

🌤️ Parcialmente soleado

🌡️ 31°C / 20°C

☔ 20%

🏙️ Kansai

Durante la mañana predominarán los claros, pero por la tarde existe posibilidad de chubascos locales.

Osaka

🌤️ Parcialmente soleado

🌡️ 29°C / 23°C

☔ 40%

🏔️ Hokuriku

Será un día cálido y bastante soleado, aunque durante la tarde podrían aparecer lluvias aisladas.

Kanazawa

☀️ Soleado

🌡️ 29°C / 21°C

☔ 40%

Niigata

🌤️ Parcialmente soleado

🌡️ 25°C / 19°C

☔ 20%

🗻 Tōkai

El calor continuará siendo intenso. En zonas montañosas podrían desarrollarse tormentas eléctricas por la tarde.

Nagoya

☀️ Soleado

🌡️ 31°C / 22°C

☔ 40%

🗼 Kantō

Será una jornada con abundante nubosidad y alto riesgo de lluvia durante la tarde y noche. En áreas montañosas son posibles tormentas eléctricas con precipitaciones intensas.

Tokio

🌦️ Nublado con lluvias

🌡️ 26°C / 20°C

☔ 70%

🌿 Tōhoku

El tiempo será agradable durante buena parte del día gracias a la presencia del sol.

Sendai

🌤️ Soleado con algunas nubes

🌡️ 27°C / 18°C

☔ 40%

❄️ Hokkaidō

Aunque habrá momentos de sol, el aire frío en altura favorecerá el desarrollo de lluvias fuertes y tormentas eléctricas aisladas.

Sapporo

🌤️ Parcialmente soleado

🌡️ 23°C / 16°C

☔ 30%

Kushiro

☁️ Nublado

🌡️ 17°C / 13°C

☔ 40%

Resumen

🌦️ Okinawa y el sur de Kyushu: ambiente inestable con lluvias y tormentas.

ambiente inestable con lluvias y tormentas. ☀️ Norte de Kyushu, Shikoku y gran parte del oeste: tiempo mayormente estable y caluroso.

tiempo mayormente estable y caluroso. ⛈️ Tokai, Kantō y zonas montañosas del centro de Japón: posibilidad de tormentas fuertes durante la tarde.

posibilidad de tormentas fuertes durante la tarde. 🌤️ Tōhoku: jornada agradable con intervalos de sol.

jornada agradable con intervalos de sol. ⚡ Hokkaidō: riesgo de lluvias intensas y tormentas aisladas.

Términos clave

Japonés Rōmaji Español 雷雨 raiu Tormenta eléctrica 大気の状態が不安定 taiki no jōtai ga fuantei Atmósfera inestable 晴れ hare Soleado 晴れ間 harema Intervalos de sol 曇り kumori Nublado 雨 ame Lluvia わか雨 wakame / niwaka ame Chubasco o lluvia pasajera 激しい雨 hageshii ame Lluvia intensa 局地的 kyokuchiteki Localizado 山沿い yamazoi Zonas montañosas 降水確率 kōsui kakuritsu Probabilidad de lluvia 最高気温 saikō kion Temperatura máxima 最低気温 saitei kion Temperatura mínima 天気予報 tenki yohō Pronóstico del tiempo 気象 kishō Meteorología

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