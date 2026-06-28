[tenki yohō] domingo 28 de junio

Frente de lluvias baja al sur de Japón: domingo con lluvias en Okinawa, Kantō y Tokai

📍Tōkyō | 28 de junio

Este domingo, la temporada de lluvias seguirá marcando el tiempo en varias zonas de Japón. Según el mapa oficial del pronóstico, el frente de lluvias se desplazará hacia el sur del archipiélago, mientras un sistema de alta presión se extenderá desde el mar de Japón. Esto dejará un contraste claro: lluvias persistentes en Okinawa, Tokai y Kantō, pero más sol en Tōhoku y Hokkaidō.

En Okinawa, se espera lluvia durante el día, con posibilidad de tormentas y precipitaciones fuertes alrededor del mediodía. En Kyūshū, Kinki y Hokuriku habrá zonas con lluvia por la mañana, aunque el tiempo tenderá a mejorar durante la tarde. En Tokai y Kantō, las nubes seguirán dominando y podrían registrarse lluvias intermitentes. Tōhoku y Hokkaidō tendrán una jornada más estable y con claros.

Pronóstico por ciudades

Naha: lluvia y nubes, máxima de 29°C y mínima de 26°C. Probabilidad de lluvia: 60%.

Kagoshima: nubes con claros, máxima de 28°C y mínima de 22°C. Probabilidad de lluvia: 30%.

Fukuoka: nublado con intervalos de sol, máxima de 25°C y mínima de 21°C. Probabilidad de lluvia: 30%.

Kōchi: nublado con lluvia, máxima de 26°C y mínima de 23°C. Probabilidad de lluvia: 80%.

Hiroshima: nubes y sol, máxima de 27°C y mínima de 22°C. Probabilidad de lluvia: 40%.

Osaka: lluvia y nubes, máxima de 27°C y mínima de 20°C. Probabilidad de lluvia: 90%.

Nagoya: lluvia con intervalos de sol, máxima de 28°C y mínima de 21°C. Probabilidad de lluvia: 80%.

Kanazawa: sol con nubes, máxima de 28°C y mínima de 20°C. Probabilidad de lluvia: 20%.

Niigata: nubes y sol, máxima de 25°C y mínima de 19°C. Probabilidad de lluvia: 20%.

Tokio: lluvia y nubes, máxima de 23°C y mínima de 20°C. Probabilidad de lluvia: 80%.

Sendai: sol con algunas nubes, máxima de 28°C y mínima de 19°C. Probabilidad de lluvia: 20%.

Sapporo: nubes y sol, máxima de 23°C y mínima de 17°C. Probabilidad de lluvia: 30%.

Kushiro: nubes y sol, máxima de 20°C y mínima de 14°C. Probabilidad de lluvia: 30%.

Qué deben tener en cuenta los residentes extranjeros

Para quienes viven en Japón, el punto más importante será no confiarse aunque por la mañana haya pausas de lluvia. En regiones como Kansai, Tokai y Kantō, el paraguas será necesario durante buena parte del día. En Osaka y Tokio, la probabilidad de lluvia es alta, por lo que se recomienda revisar el pronóstico antes de salir, especialmente si se planean actividades al aire libre.

En Okinawa, la lluvia puede intensificarse alrededor del mediodía, con riesgo de truenos y aguaceros repentinos. En cambio, en el norte del país, especialmente en Tōhoku y Hokkaidō, el tiempo será más agradable, aunque las temperaturas máximas estarán cerca o por debajo de lo habitual para la época.



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