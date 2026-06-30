[samuraiburū] De la ilusión al silencio

Drama total en Houston: Japón cae en el último suspiro ante Brasil

Houston | 29 de junio (Tokyo | 30 de junio)

El sueño seguía ahí… tan cerca que casi se podía tocar. Pero esta vez, se escapó de la forma más dura posible.

La selección de Japón cayó por 1-2 ante la selección de Brasil en los octavos de final del Mundial 2026, en el Houston Stadium.

Y sí… cuesta decirlo. Porque Japón lo tuvo en la mano, de verdad.

🌟 Un inicio con valentía

Japón salió sin miedo. Con esa calma que no siempre se ve en partidos así.

Y entonces llegó el minuto 29…

Kaishu Sano roba un balón en el centro del campo. Un toque, dos… levanta la cabeza… y dispara desde lejos.

Gol.

Un silencio pesado en el estadio… y al mismo tiempo, una explosión azul que se siente hasta en la piel.

Japón al descanso ganando 1-0. Ordenado. Serio. Como si el plan estuviera funcionando perfecto.

🔥 Brasil aprieta… y todo cambia

Pero la segunda parte fue otra historia.

Brasil sube una marcha, luego dos. Empuja, insiste, no deja respirar.

Y en el minuto 11 del segundo tiempo llega el empate, tras una jugada aérea que rompe la estructura japonesa.

Ahí el partido se partió.

Japón empezó a resistir… como podía, como sabía:

Zion Suzuki sacando manos imposibles

La defensa cerrando espacios con todo

Y cada balón dividido jugado como si fuera el último

Pero se sentía… el desgaste estaba ahí.

💔 El golpe que nadie quería ver

Y cuando el partido parecía irse a la prórroga… pasó lo inesperado.

Minuto 90+5.

Un rebote en el área, un pase rápido, un segundo de duda…

y aparece Gabriel Martinelli para empujarla al gol.

2-1.

Silencio total.

De esos silencios que pesan más que cualquier grito.

Japón eliminado.

📊 Un final que duele… pero no borra lo logrado

Japón venía de una fase de grupos muy sólida, sin derrotas, con confianza, con fútbol.

Pero en este partido, la experiencia de Brasil y esos detalles mínimos —los que casi no se ven— terminaron marcando la diferencia.

El equipo japonés compitió, luchó, creyó… hasta el último segundo.

Y sí, el fútbol otra vez fue cruel. De esas veces que no avisa.

🧾Palabras clave

Término En japonés Significado Tiempo añadido アディショナルタイム (Adishonaru taimu) Minutos extra al final del partido Gol decisivo 決勝ゴール (Kesshō gōru) Gol que define el resultado final Eliminación 敗退 (Haitai) Salida del torneo tras perder Consolar 慰める (Nagusameru) Apoyar emocionalmente a un jugador derrotado Intensidad 強度 (Kyōdo) Nivel de esfuerzo y presión en el juego

©2026 NoticiasNippon