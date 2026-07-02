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[teashi kuchibyō]  Tokio activa alerta por el aumento de casos

PorNoticiasNippon

Jul 2, 2026 #enfermedad de manos, #extranjeros, #Japón, #noticias de japón, #NoticiasNippon, #pies y boca, #Teashi Kuchibyō, #Tokio

Las autoridades piden reforzar el lavado de manos para proteger a los niños pequeños

📍Tōkyō  |  2 de Julio

El Gobierno Metropolitano de Tokio emitió este 2 de julio una alerta sanitaria para toda la ciudad debido al aumento de casos de la enfermedad de manos, pies y boca (HFMD), una infección viral que afecta principalmente a bebés y niños pequeños.

Según las autoridades, durante la semana comprendida entre el 22 y el 28 de junio, los 264 centros médicos que participan en el sistema de vigilancia registraron un promedio de 6,30 pacientes por institución, superando el nivel de alerta establecido en 5,0 casos. Es la primera vez en dos años, desde 2024, que Tokio emite este tipo de aviso.

La enfermedad suele aparecer con mayor frecuencia durante el verano. Sus síntomas más comunes son ampollas o pequeñas erupciones en las manos, los pies y el interior de la boca, y en algunos pacientes también puede presentarse fiebre. La mayoría de los niños se recupera en pocos días sin mayores problemas; sin embargo, en situaciones poco frecuentes pueden desarrollarse complicaciones graves, como encefalitis aguda (inflamación del cerebro).

El virus se transmite a través de las gotículas que expulsan las personas al toser o estornudar, así como por el contacto con superficies o manos contaminadas que luego tocan la boca, la nariz o los ojos. Actualmente no existe un medicamento específico que elimine el virus, por lo que el tratamiento consiste en aliviar los síntomas y mantener una buena hidratación.

Las autoridades recuerdan además que el alcohol desinfectante tiene una eficacia limitada contra este virus. Por ello, la medida preventiva más importante sigue siendo lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón, utilizar toallas de uso personal y evitar compartir objetos con personas enfermas, especialmente en guarderías, jardines infantiles y hogares donde viven niños pequeños.

 

⚖️ Marco legal y sanitario en Japón

Tema

Contenido

Normativa aplicable

感染症法 (Ley de Control de Enfermedades Infecciosas)

Clasificación

La enfermedad de manos, pies y boca es una infección de vigilancia epidemiológica nacional.

Autoridad competente

Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar (厚生労働省) y gobiernos locales, como el Gobierno Metropolitano de Tokio.

Medidas oficiales

Vigilancia continua, emisión de alertas cuando se supera el nivel establecido, campañas de higiene y prevención.

Tratamiento

No existe antiviral específico; el tratamiento es de apoyo para aliviar los síntomas.

Recomendaciones

Lavado frecuente de manos con agua y jabón, no compartir toallas, mantener una buena higiene y evitar el contacto cercano cuando existan síntomas.

 

📘 Términos clave

Español

Japonés

Lectura

Enfermedad de manos, pies y boca

手足口病

Teashi Kuchibyō

Erupción

発疹

Hasshin

Ampolla

水疱

Suihō

Fiebre

発熱

Hatsunetsu

Infección

感染

Kansen

Gotas respiratorias

飛沫

Himatsu

Lavado de manos

手洗い

Tearai

Agua corriente

流水

Ryūsui

Jabón

石けん

Sekken

Encefalitis aguda

急性脳炎

Kyūsei Nōen

Alerta sanitaria

警報

Keihō

Prevención

予防

Yobō

 

 

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