Adiós definitivo al Kenkōhoken-shō

Desde agosto, atención con la “MyNa Hokenshō” o el Certificado de Elegibilidad

📍Tokio | 22 de julio

Un cambio importante se acerca para quienes utilizan hospitales, clínicas y farmacias en Japón. Y esta vez conviene revisar la billetera antes de salir de casa.

El próximo 31 de julio termina la medida transitoria relacionada con la desaparición de la antigua tarjeta del seguro de salud (健康保険証). Desde el 1 de agosto de 2026, acudir simplemente con esa tarjeta antigua y vencida ya no servirá como método normal para demostrar que una persona está cubierta por el seguro médico.

Para recibir atención utilizando el seguro público, la regla pasa a ser mucho más clara: habrá que acreditar correctamente la cobertura, principalmente mediante la マイナ保険証 (Maina Hokenshō) —la tarjeta My Number registrada como seguro médico— o mediante el 資格確認書 (Shikaku Kakuninsho), el Certificado de Elegibilidad.

¿Qué es exactamente lo que cambia?

Aquí hay un detalle que puede causar confusión.

Las antiguas tarjetas de seguro dejaron oficialmente de tener vigencia como sistema general el 1 de diciembre de 2025. Sin embargo, el Gobierno mantuvo una medida excepcional: si una persona no se había dado cuenta de que su tarjeta estaba vencida y la presentaba en un centro médico, todavía podía utilizarse temporalmente para facilitar la comprobación de su cobertura.

Esa excepción termina el 31 de julio de 2026.

Por eso, desde agosto ya no será suficiente llegar al hospital diciendo: “Siempre he utilizado esta tarjeta”.

Habrá que demostrar la cobertura por las vías actualmente establecidas.

El riesgo: pagar temporalmente el 100%

La situación puede resultar especialmente incómoda para alguien que llega por primera vez a una clínica sin poder demostrar en ese momento que tiene cobertura.

En una clínica de medicina interna del distrito de Toyohira, en Sapporo, la doctora Akiko Fujimoto explicó a sus pacientes qué podría ocurrir.

Si una persona llega sin su MyNa Hokenshō ni su Certificado de Elegibilidad, y el establecimiento no puede confirmar adecuadamente su situación, existe la posibilidad de que sea tratada inicialmente como si no pudiera acreditar el seguro.

Eso puede significar pagar temporalmente el 100% del costo de la consulta y realizar posteriormente el procedimiento correspondiente para ajustar o solicitar el reembolso de la parte cubierta.

Es un punto especialmente importante para los residentes extranjeros: pagar el 100% temporalmente no significa necesariamente haber perdido el seguro de salud. El problema es que, en ese momento, el establecimiento médico no ha podido verificar correctamente la cobertura.

Tener MyNa Hokenshō tampoco significa olvidarse del problema

Hay otro detalle fácil de pasar por alto: la fecha de vencimiento.

La tarjeta My Number y el certificado electrónico almacenado en ella tienen fechas de validez que deben revisarse.

El Ministerio de Salud recuerda que, aunque una tarjeta My Number para un adulto normalmente tiene una vigencia de 10 años, el certificado electrónico (電子証明書) utilizado para determinadas funciones tiene una vigencia de 5 años.

Esto puede afectar especialmente a quienes casi nunca van al médico y llevan años sin comprobar la tarjeta.

La recomendación de la doctora Fujimoto es sencilla: mirar la fecha antes de necesitar atención médica.

¿Y si no quiero o no tengo una MyNa Hokenshō?

Este punto es fundamental.

No es obligatorio tener una MyNa Hokenshō para poder recibir atención médica utilizando el seguro público.

Las personas que no poseen una tarjeta My Number, que tienen la tarjeta pero no la han registrado como seguro médico, que solicitaron cancelar esa vinculación o cuyo certificado electrónico haya caducado pueden recibir, según las condiciones establecidas, un 資格確認書 (Shikaku Kakuninsho).

Este documento permite acreditar la condición de asegurado ante hospitales y farmacias.

Por lo tanto, el cambio no significa que una persona sin My Number quede automáticamente fuera del sistema sanitario.

¿Qué conviene revisar antes del 1 de agosto?

Para evitar una sorpresa en la recepción de una clínica, conviene comprobar ahora mismo:

si la tarjeta My Number está registrada como MyNa Hokenshō;

la fecha de vencimiento de la tarjeta;

la vigencia de su certificado electrónico;

si no utiliza MyNa Hokenshō, comprobar que tiene su 資格確認書;

y, ante cualquier duda, consultar con el organismo que administra su seguro de salud.

También es importante recordar que existen procedimientos alternativos cuando la lectura de la MyNa Hokenshō falla por problemas técnicos, daños del chip, cortes de electricidad u otras circunstancias.

Marco legal y administrativo

Punto Situación Base del nuevo sistema Desde el 2 de diciembre de 2024 dejaron de emitirse nuevas tarjetas convencionales de seguro y comenzó la transición hacia un sistema basado principalmente en la MyNa Hokenshō. 健康保険証tradicional Su vigencia general terminó el 1 de diciembre de 2025. Medida transitoria Permitía determinadas comprobaciones incluso cuando una persona llevaba accidentalmente su antigua tarjeta vencida. Fin de la excepción 31 de julio de 2026. Desde el 1 de agosto La antigua tarjeta vencida deja de ser aceptada mediante esta medida excepcional. MyNa Hokenshō Es la tarjeta My Number que tiene registrada la función de seguro médico. 資格確認書 Permite acreditar la cobertura del seguro sin utilizar MyNa Hokenshō. Personas sin MyNa Hokenshō Pueden recibir el 資格確認書 en los supuestos establecidos; no quedan automáticamente excluidas de la atención cubierta por el seguro. Sin acreditación al acudir al médico Si no puede verificarse la cobertura, puede producirse un pago temporal del 100%, sujeto posteriormente al procedimiento de regularización correspondiente. Certificado electrónico Su vigencia debe revisarse; generalmente es de 5 años.

En pocas palabras

Desde el 1 de agosto de 2026, no confíes en tu antigua tarjeta de seguro médico. Antes de acudir a una clínica, hospital o farmacia, comprueba que puedes acreditar correctamente tu cobertura mediante la MyNa Hokenshō o el Certificado de Elegibilidad correspondiente.

Una revisión de apenas unos minutos en casa puede evitar encontrarse frente al mostrador de una clínica teniendo que adelantar, en determinados casos, el 100% de una factura médica.

Dato: La información oficial del Ministerio confirma que quienes no poseen una MyNa Hokenshō reciben, en los supuestos establecidos y por el momento, un 資格確認書 sin costo y sin necesidad de solicitarlo, aunque existen situaciones específicas en las que sí procede una solicitud. Puedes consultar la explicación oficial en Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar de Japón: métodos de verificación del seguro⁠.

Términos clave para residentes extranjeros

Japonés Rōmaji Español マイナ保険証 Maina Hokenshō My Number registrada como tarjeta del seguro médico マイナンバーカード Mainanbā Kādo Tarjeta My Number 健康保険証 Kenkō Hokenshō Tarjeta del seguro de salud 資格確認書 Shikaku Kakuninsho Certificado de Elegibilidad / documento para acreditar el seguro 資格確認 Shikaku Kakunin Verificación de la condición de asegurado 電子証明書 Denshi Shōmeisho Certificado electrónico 有効期限 Yūkō Kigen Fecha de vencimiento / periodo de validez 医療機関 Iryō Kikan Institución médica 初診 Shoshin Primera consulta 10割負担 Jūwari Futan Pago del 100% del costo 3割負担 Sanwari Futan Copago del 30% 保険者 Hokensha Entidad administradora del seguro 厚生労働省 Kōsei Rōdōshō Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar

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