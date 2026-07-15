Alerta sanitaria por «teashi-kuchi-byō»

La enfermedad “mano-pie-boca” supera el nivel de advertencia en 27 prefecturas

Tokio | 15 de julio

Japón enfrenta un nuevo repunte de una enfermedad típica del verano. La “enfermedad mano-pie-boca” (手足口病, teashi-kuchi-byō) ha superado el nivel de alerta epidemiológica en 27 prefecturas y ciudades, según informó el Instituto Nacional de Gestión de Crisis Sanitarias (JIHS).

Los últimos datos muestran que el número de pacientes llegó a 7,03 casos por cada centro médico pediátrico, una cifra que supera por primera vez en dos años el nivel considerado de “advertencia” (keihō reberu).

Las autoridades japonesas han pedido especial cuidado a las familias con niños pequeños, ya que esta infección suele aumentar durante los meses de verano, cuando las temperaturas y las actividades escolares favorecen la propagación de virus.

👶 ¿Qué es la enfermedad mano-pie-boca?

La 手足口病 (teashi-kuchi-byō) es una infección causada por virus que provoca principalmente:

Erupciones o ampollas en manos y pies

Heridas dentro de la boca

Fiebre y malestar general

Aunque normalmente se recupera sin complicaciones, en casos poco frecuentes puede provocar problemas más graves como encefalitis (inflamación del cerebro).

Según el Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar de Japón (厚生労働省, MHLW), alrededor del 90 % de los casos corresponden a niños menores de 5 años.

📍 Regiones con mayor número de contagios

Los datos corresponden a una vigilancia realizada en aproximadamente 2.000 clínicas pediátricas de todo Japón durante la semana que terminó el 5 de julio.

Las prefecturas con mayores registros fueron:

Región Casos por centro médico Shimane (島根県) 18,00 Saga (佐賀県) 11,83 Tokio (東京都) 11,72

Además, zonas densamente pobladas como la región metropolitana de Tokio y el área Keihanshin (京阪神: Kioto-Osaka-Kobe) también superaron el nivel de alerta.

⚠️ ¿Por qué aumenta en verano?

La enfermedad mano-pie-boca aparece cada año principalmente entre junio y agosto.

El contagio ocurre por:

Contacto con saliva o secreciones respiratorias.

Contacto con ampollas o heces de personas infectadas.

Ambientes con muchos niños juntos, como guarderías (hoikuen) y jardines infantiles (yōchien).

Los niños pueden seguir transmitiendo el virus incluso después de mejorar los síntomas.

🧼 Recomendaciones del Gobierno japonés

Las autoridades recuerdan que el alcohol desinfectante no siempre es eficaz contra estos virus.

Por ello recomiendan:

✅ Lavarse bien las manos con agua y jabón

✅ No compartir toallas entre familiares

✅ Limpiar objetos utilizados por niños

✅ Vigilar fiebre alta, somnolencia excesiva o síntomas inusuales

✅ Consultar a un médico si los síntomas empeoran

📌 Mensaje para familias extranjeras residentes en Japón

Durante el verano japonés, muchas familias participan en festivales, campamentos y actividades escolares. Sin embargo, el aumento de contactos entre niños puede favorecer la propagación de infecciones.

Si un niño presenta ampollas en manos, pies o dentro de la boca, es recomendable consultar una clínica pediátrica (shōnika 小児科) y evitar enviar al niño a la guardería hasta recibir indicaciones médicas.

📚Términos clave

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