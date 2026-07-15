Alerta sanitaria por «teashi-kuchi-byō»

La enfermedad “mano-pie-boca” supera el nivel de advertencia en 27 prefecturas
Tokio | 15 de julio
Japón enfrenta un nuevo repunte de una enfermedad típica del verano. La “enfermedad mano-pie-boca” (手足口病, teashi-kuchi-byō) ha superado el nivel de alerta epidemiológica en 27 prefecturas y ciudades, según informó el Instituto Nacional de Gestión de Crisis Sanitarias (JIHS).
Los últimos datos muestran que el número de pacientes llegó a 7,03 casos por cada centro médico pediátrico, una cifra que supera por primera vez en dos años el nivel considerado de “advertencia” (keihō reberu).
Las autoridades japonesas han pedido especial cuidado a las familias con niños pequeños, ya que esta infección suele aumentar durante los meses de verano, cuando las temperaturas y las actividades escolares favorecen la propagación de virus.
👶 ¿Qué es la enfermedad mano-pie-boca?
La 手足口病 (teashi-kuchi-byō) es una infección causada por virus que provoca principalmente:
- Erupciones o ampollas en manos y pies
- Heridas dentro de la boca
- Fiebre y malestar general
Aunque normalmente se recupera sin complicaciones, en casos poco frecuentes puede provocar problemas más graves como encefalitis (inflamación del cerebro).
Según el Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar de Japón (厚生労働省, MHLW), alrededor del 90 % de los casos corresponden a niños menores de 5 años.
📍 Regiones con mayor número de contagios
Los datos corresponden a una vigilancia realizada en aproximadamente 2.000 clínicas pediátricas de todo Japón durante la semana que terminó el 5 de julio.
Las prefecturas con mayores registros fueron:
|Región
|Casos por centro médico
|Shimane (島根県)
|18,00
|Saga (佐賀県)
|11,83
|Tokio (東京都)
|11,72
Además, zonas densamente pobladas como la región metropolitana de Tokio y el área Keihanshin (京阪神: Kioto-Osaka-Kobe) también superaron el nivel de alerta.
⚠️ ¿Por qué aumenta en verano?
La enfermedad mano-pie-boca aparece cada año principalmente entre junio y agosto.
El contagio ocurre por:
- Contacto con saliva o secreciones respiratorias.
- Contacto con ampollas o heces de personas infectadas.
- Ambientes con muchos niños juntos, como guarderías (hoikuen) y jardines infantiles (yōchien).
Los niños pueden seguir transmitiendo el virus incluso después de mejorar los síntomas.
🧼 Recomendaciones del Gobierno japonés
Las autoridades recuerdan que el alcohol desinfectante no siempre es eficaz contra estos virus.
Por ello recomiendan:
✅ Lavarse bien las manos con agua y jabón
✅ No compartir toallas entre familiares
✅ Limpiar objetos utilizados por niños
✅ Vigilar fiebre alta, somnolencia excesiva o síntomas inusuales
✅ Consultar a un médico si los síntomas empeoran
📌 Mensaje para familias extranjeras residentes en Japón
Durante el verano japonés, muchas familias participan en festivales, campamentos y actividades escolares. Sin embargo, el aumento de contactos entre niños puede favorecer la propagación de infecciones.
Si un niño presenta ampollas en manos, pies o dentro de la boca, es recomendable consultar una clínica pediátrica (shōnika 小児科) y evitar enviar al niño a la guardería hasta recibir indicaciones médicas.
📚Términos clave
|Japonés
|Romaji
|Español
|手足口病
|Teashi-kuchi-byō
|Enfermedad mano-pie-boca
|警報レベル
|Keihō reberu
|Nivel de alerta
|感染症
|Kansenshō
|Enfermedad infecciosa
|発疹
|Hasshin
|Erupción cutánea
|水ぶくれ
|Mizubukure
|Ampolla
|口内炎
|Kōnaien
|Lesión dentro de la boca
|小児科
|Shōnika
|Pediatría
|乳幼児
|Nyūyōji
|Bebés y niños pequeños
|手洗い
|Tearai
|Lavado de manos
|厚生労働省
|Kōsei Rōdōshō
|Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar
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