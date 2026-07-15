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Alerta sanitaria por «teashi-kuchi-byō»

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Jul 15, 2026 ##extranjeros, #enfermedad de manos, #Japón, #noticias de japón, #NoticiasNippon, #pies y boca, #Teashi Kuchibyō, #Tokio, #手足口病

La enfermedad “mano-pie-boca” supera el nivel de advertencia en 27 prefecturas

📍Tokio | 15 de julio

Japón enfrenta un nuevo repunte de una enfermedad típica del verano. La “enfermedad mano-pie-boca” (手足口病, teashi-kuchi-byō) ha superado el nivel de alerta epidemiológica en 27 prefecturas y ciudades, según informó el Instituto Nacional de Gestión de Crisis Sanitarias (JIHS).

Los últimos datos muestran que el número de pacientes llegó a 7,03 casos por cada centro médico pediátrico, una cifra que supera por primera vez en dos años el nivel considerado de “advertencia” (keihō reberu).

Las autoridades japonesas han pedido especial cuidado a las familias con niños pequeños, ya que esta infección suele aumentar durante los meses de verano, cuando las temperaturas y las actividades escolares favorecen la propagación de virus.

👶 ¿Qué es la enfermedad mano-pie-boca?

La 手足口病 (teashi-kuchi-byō) es una infección causada por virus que provoca principalmente:

  • Erupciones o ampollas en manos y pies
  • Heridas dentro de la boca
  • Fiebre y malestar general

Aunque normalmente se recupera sin complicaciones, en casos poco frecuentes puede provocar problemas más graves como encefalitis (inflamación del cerebro).

Según el Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar de Japón (厚生労働省, MHLW), alrededor del 90 % de los casos corresponden a niños menores de 5 años.

📍 Regiones con mayor número de contagios

Los datos corresponden a una vigilancia realizada en aproximadamente 2.000 clínicas pediátricas de todo Japón durante la semana que terminó el 5 de julio.

Las prefecturas con mayores registros fueron:

Región Casos por centro médico
Shimane (島根県) 18,00
Saga (佐賀県) 11,83
Tokio (東京都) 11,72

Además, zonas densamente pobladas como la región metropolitana de Tokio y el área Keihanshin (京阪神: Kioto-Osaka-Kobe) también superaron el nivel de alerta.

⚠️ ¿Por qué aumenta en verano?

La enfermedad mano-pie-boca aparece cada año principalmente entre junio y agosto.

El contagio ocurre por:

  • Contacto con saliva o secreciones respiratorias.
  • Contacto con ampollas o heces de personas infectadas.
  • Ambientes con muchos niños juntos, como guarderías (hoikuen) y jardines infantiles (yōchien).

Los niños pueden seguir transmitiendo el virus incluso después de mejorar los síntomas.

🧼 Recomendaciones del Gobierno japonés

Las autoridades recuerdan que el alcohol desinfectante no siempre es eficaz contra estos virus.

Por ello recomiendan:

✅ Lavarse bien las manos con agua y jabón
✅ No compartir toallas entre familiares
✅ Limpiar objetos utilizados por niños
✅ Vigilar fiebre alta, somnolencia excesiva o síntomas inusuales
✅ Consultar a un médico si los síntomas empeoran

📌 Mensaje para familias extranjeras residentes en Japón

Durante el verano japonés, muchas familias participan en festivales, campamentos y actividades escolares. Sin embargo, el aumento de contactos entre niños puede favorecer la propagación de infecciones.

Si un niño presenta ampollas en manos, pies o dentro de la boca, es recomendable consultar una clínica pediátrica (shōnika 小児科) y evitar enviar al niño a la guardería hasta recibir indicaciones médicas.

📚Términos clave

Japonés Romaji Español
手足口病 Teashi-kuchi-byō Enfermedad mano-pie-boca
警報レベル Keihō reberu Nivel de alerta
感染症 Kansenshō Enfermedad infecciosa
発疹 Hasshin Erupción cutánea
水ぶくれ Mizubukure Ampolla
口内炎 Kōnaien Lesión dentro de la boca
小児科 Shōnika Pediatría
乳幼児 Nyūyōji Bebés y niños pequeños
手洗い Tearai Lavado de manos
厚生労働省 Kōsei Rōdōshō Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar

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