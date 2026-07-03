[tenki yohō] viernes 3 de julio

🌧️ El frente de lluvias vuelve a ganar terreno: oeste y norte de Japón bajo la lluvia, mientras Okinawa disfrutará de un auténtico día de verano

📍Tōkyō | 3 de julio

Si este viernes sales de casa, conviene mirar primero por la ventana… y, mejor aún, llevar un paraguas si estás en varias regiones del país. Japón vivirá una jornada con dos caras muy distintas. Mientras Okinawa seguirá bajo la protección del anticiclón del Pacífico, con cielos despejados y calor intenso, gran parte del archipiélago continuará bajo la influencia del frente de lluvias (tsuyu), que dejará nubosidad y precipitaciones en numerosas zonas.

Las lluvias serán más frecuentes en Kyushu, Tohoku y parte de Hokuriku, mientras que en Tokai y Kantō el riesgo aumentará sobre todo durante la tarde. En cambio, Hokkaido disfrutará de un ambiente mucho más estable y fresco, ofreciendo un respiro frente al calor y la humedad que dominarán el resto del país.

🌏 Pronóstico por regiones

🌺Okinawa

Naha

La isla más austral de Japón será, una vez más, la gran privilegiada del día. El anticiclón del Pacífico mantendrá el cielo prácticamente despejado, con un ambiente plenamente veraniego.

☀️ Tiempo: Soleado.

🌡️ Temperatura: 32°C / 27°C

☔ Probabilidad de lluvia: 10%

Será una jornada de mucho sol y calor. Si tienes pensado salir a la playa o realizar actividades al aire libre, no olvides hidratarte con frecuencia y protegerte del sol.

🌧️Kyūshu

Fukuoka

Las nubes volverán a ganar protagonismo y las lluvias podrían aparecer en distintos momentos del día.

🌦️ Tiempo: Nublado con lluvias.

🌡️ 28°C / 21°C

☔ 90% de probabilidad de lluvia.

Kagoshima

La situación será muy similar, especialmente en el sur de la isla.

🌧️ Tiempo: Muy nuboso con lluvias.

🌡️ 29°C / 24°C

☔ 90% de probabilidad de lluvia.

Aquí el tsuyu seguirá muy activo. En algunos momentos podrían registrarse chubascos intensos, por lo que conviene salir con paraguas y prestar atención a los avisos meteorológicos.

⛅Chūgoku

Hiroshima

Aunque el cielo permanecerá bastante nuboso, el sol conseguirá abrirse paso en algunos momentos.

🌤️ Tiempo: Nubes y claros.

🌡️ 30°C / 21°C

☔ 30% de probabilidad de lluvia.

Será un día cálido y húmedo, muy característico del verano japonés.

🌤️Shikoku

Kōchi

Las nubes compartirán protagonismo con algunos intervalos soleados.

🌤️ Tiempo: Parcialmente soleado.

🌡️ 30°C / 22°C

☔ 30% de probabilidad de lluvia.

Aunque el riesgo de lluvia no es muy elevado, la sensación de bochorno será notable durante buena parte de la jornada.

☀️Kansai

Osaka

El tiempo será relativamente estable, con amplios momentos de sol entre algunas nubes.

🌤️ Tiempo: Parcialmente soleado.

🌡️ 30°C / 21°C

☔ 20% de probabilidad de lluvia.

No se descarta algún chaparrón aislado, pero en general será una jornada favorable para desplazarse o disfrutar de actividades al aire libre.

🌤️Tokai

Nagoya

El calor volverá a sentirse con fuerza.

🌤️ Tiempo: Sol entre nubes.

🌡️ 31°C / 22°C

☔ 20% de probabilidad de lluvia.

La temperatura superará nuevamente la barrera de los 30°C, por lo que será importante evitar la deshidratación, especialmente durante las horas centrales del día.

☁️Hokuriku

Kanazawa

Las condiciones serán relativamente tranquilas.

🌤️ Tiempo: Nubes y claros.

🌡️ 26°C / 21°C

☔ 20% de probabilidad de lluvia.

Niigata

Aquí sí regresarán las precipitaciones con bastante fuerza.

🌧️ Tiempo: Lluvias durante gran parte del día.

🌡️ 26°C / 20°C

☔ 80% de probabilidad de lluvia.

El paso del frente de lluvias favorecerá precipitaciones frecuentes, por lo que será recomendable llevar paraguas si vas a desplazarte.

🌦️Kantō

Tokio

La capital tendrá un día variable, con nubes, algunos momentos de sol y posibilidad de lluvia durante la tarde.

⛅ Tiempo: Nubes y claros.

🌡️ 26°C / 21°C

☔ 40% de probabilidad de lluvia.

Será uno de esos días en los que el tiempo puede cambiar rápidamente… así que un paraguas plegable será un buen compañero de viaje.

☔Tōhoku

Sendai

La región continuará bajo un ambiente claramente inestable.

🌧️ Tiempo: Nublado con lluvias.

🌡️ 22°C / 19°C

☔ 90% de probabilidad de lluvia.

El sur de Tōhoku será una de las zonas con mayor probabilidad de precipitaciones durante toda la jornada.

🌤️Hokkaido

Sapporo

Las condiciones serán bastante agradables.

🌤️ Tiempo: Nubes y claros.

🌡️ 26°C / 16°C

☔ 20% de probabilidad de lluvia.

Kushiro

Será una de las ciudades más frescas del país.

🌤️ Tiempo: Intervalos de sol y nubes.

🌡️ 17°C / 10°C

☔ 20% de probabilidad de lluvia.

Mientras gran parte de Japón soportará calor y humedad, Hokkaido ofrecerá un ambiente mucho más fresco y confortable, ideal para quienes disfrutan de temperaturas suaves.

📌 Recomendaciones para este viernes

🌂 No olvides el paraguas si te encuentras en Fukuoka, Kagoshima, Niigata o Sendai, donde la probabilidad de lluvia será muy alta.

🥤 Mantente bien hidratado en Naha, Nagoya, Osaka, Hiroshima y Kōchi, donde las temperaturas máximas oscilarán entre 30 y 32°C.

⚠️ En las regiones afectadas por el frente de lluvias, podrían producirse chubascos intensos y de corta duración, especialmente durante la tarde. Conviene seguir los avisos meteorológicos y planificar los desplazamientos con tiempo.

Términos clave

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