Pronóstico para en viernes 31 de julio

Japón se divide entre lluvias y calor extremo.Del fresco de Hokkaidō a los 38 °C en el centro y oeste del país

📍Tokio | 31 de julio

Si este viernes sales de casa en Hokkaidō, probablemente necesitarás un paraguas. Pero si estás en Tokio, Kioto, Kōfu o Kyūshū, lo más importante será llevar agua… mucha agua. Así de marcado será el contraste del tiempo en Japón.

Mientras el norte del país seguirá bajo la influencia de aire húmedo que dejará cielos nublados y lluvias frecuentes, desde Kantō hasta Okinawa dominará un potente sistema de alta presión, responsable de otra jornada de calor sofocante, con ciudades que volverán a alcanzar entre 36 y 38 °C.

Las autoridades insisten en no bajar la guardia frente al golpe de calor (熱中症). Mantenerse hidratado, buscar lugares frescos y evitar esfuerzos físicos durante las horas de mayor temperatura puede marcar una gran diferencia.

🌧️Hokkaidō: paraguas en mano y ambiente mucho más fresco

En Hokkaidō el panorama será completamente distinto al del resto del país. Las temperaturas serán agradables, con máximas entre 20 y 25 °C, pero la lluvia acompañará buena parte de la jornada.

Wakkanai: 20 °C / 17 °C. Parcialmente soleado. 30 % de lluvia.

Sapporo: 25 °C / 19 °C. Nublado con lluvia. 80 %.

Asahikawa: 24 °C / 18 °C. Lluvias frecuentes. 90 %.

Abashiri: 22 °C / 17 °C. Intervalos de sol. 30 %.

Kushiro: 20 °C / 16 °C. Lluvias. 70 %.

Muroran: 21 °C / 18 °C. Nublado. 40 %.

Hakodate: 24 °C / 19 °C. Lluvias. 70 %.

Será uno de esos días en los que el paraguas se convierte en el mejor compañero antes de salir de casa.

☔Tōhoku: lluvias persistentes durante gran parte del día

La inestabilidad continuará en buena parte de Tōhoku, donde se esperan lluvias frecuentes y momentos de poca visibilidad.

Aomori: 26 °C / 21 °C. 70 %.

Akita: 26 °C / 23 °C. 90 %.

Morioka: 28 °C / 22 °C. 80 %.

Yamagata: 30 °C / 23 °C. 80 %.

Sendai: 31 °C / 23 °C. 80 %.

Fukushima: 31 °C / 22 °C. 50 %.

Si tienes pensado conducir o viajar por la zona, conviene hacerlo con precaución.

🌤️Hokuriku: tiempo cambiante entre nubes y calor

En Hokuriku el tiempo será más variable.

Kanazawa: 32 °C / 26 °C. Parcialmente soleado. 20 %.

Fukui: 33 °C / 25 °C. Parcialmente soleado. 20 %.

Toyama: 34 °C / 24 °C. Sol entre nubes. 40 %.

Niigata: 29 °C / 25 °C. Nublado con lluvia. 50 %.

🌡️Kantō y Kōshin: calor intenso con posibles tormentas por la tarde

Será otra jornada exigente para quienes viven en el área metropolitana.

Kōfu volverá a liderar las temperaturas con 38 °C, mientras Tokio, Yokohama, Chiba y Saitama alcanzarán alrededor de 36 °C.

Kōfu: 38 °C / 25 °C. 40 %.

Maebashi: 36 °C / 26 °C. 50 %.

Saitama: 36 °C / 26 °C. 50 %.

Tokio: 36 °C / 25 °C. 50 %.

Yokohama: 36 °C / 26 °C. 20 %.

Chiba: 36 °C / 26 °C. 20 %.

Mito: 33 °C / 24 °C. 60 %.

Utsunomiya: 33 °C / 25 °C. 60 %.

Nagano: 33 °C / 23 °C. 20 %.

Durante la tarde podrían aparecer chubascos y tormentas aisladas, producto del intenso calentamiento del suelo.

☀️Tōkai: otra jornada de calor extremo

En Gifu, Tsu y Nagoya el calor seguirá apretando.

Gifu: 37 °C / 27 °C.

Tsu: 38 °C / 27 °C.

Nagoya: 37 °C / 27 °C.

Shizuoka: 34 °C / 27 °C.

La sensación térmica será incluso superior a la temperatura oficial.

🔥Kinki: el verano no da tregua

En ciudades como Kioto, Osaka, Nara y Wakayama, el sol será protagonista y las lluvias apenas harán acto de presencia.

Kioto: 38 °C.

Osaka: 36 °C.

Kobe: 35 °C.

Ōtsu: 35 °C.

Nara: 37 °C.

Wakayama: 37 °C.

Será una jornada para buscar sombra siempre que sea posible.

☀️Chūgoku: estabilidad y mucho calor

El tiempo permanecerá estable.

Matsue: 36 °C.

Tottori: 35 °C.

Okayama: 37 °C.

Hiroshima: 36 °C.

Yamaguchi: 37 °C.

🌞Shikoku: temperaturas al límite

El calor seguirá siendo protagonista.

Takamatsu: 37 °C.

Matsuyama: 35 °C.

Kōchi: 37 °C.

Tokushima: 38 °C.

🌞Kyūshū: cielos despejados y calor persistente

Tras los días marcados por la actividad sísmica, el tiempo dará una tregua… pero no el calor.

Fukuoka: 36 °C.

Saga: 37 °C.

Nagasaki: 34 °C.

Kumamoto: 36 °C.

Ōita: 37 °C.

Miyazaki: 36 °C.

Kagoshima: 36 °C.

El cielo permanecerá mayormente despejado durante toda la jornada.

🌴Okinawa: ambiente tropical con algunos chubascos

En el extremo sur del país continuará el típico clima veraniego.

Naha: 34 °C.

Nago: 33 °C.

Minamidaitō: 35 °C.

Kumejima: 33 °C.

Yonaguni: 32 °C.

Ishigaki: 32 °C.

Miyakojima: 33 °C.

Predominarán los intervalos de sol, aunque no se descartan chubascos pasajeros propios del clima subtropical.

🇯🇵Panorama nacional

Este viernes, Japón volverá a mostrar dos caras muy distintas. En el norte, las lluvias y el ambiente fresco dominarán la jornada, con temperaturas que oscilarán entre 20 y 31 °C. En cambio, desde Kantō hasta Okinawa, el protagonista será el calor extremo, con numerosas ciudades alcanzando entre 36 y 38 °C.

Además, durante la tarde podrían desarrollarse tormentas aisladas en algunas zonas del centro y este del país debido al intenso calentamiento. Así que, si tienes planes al aire libre, conviene revisar el pronóstico antes de salir… y, sobre todo, no subestimar el calor.

🇯🇵Términos clave

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