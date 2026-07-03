[neage] ¡Sube otro clásico de Japón!

Sukiya aumenta el precio del gyūdon: el plato más popular costará ¥480 desde el 8 de julio

📍Tōkyō | 3 de julio

Comer un gyūdon en Japón dejará de ser un poco más barato. La cadena Sukiya, una de las más populares del país, anunció este 3 de julio que aumentará el precio de varios de sus productos a partir de las 9:00 de la mañana del 8 de julio. Entre ellos destaca su plato más vendido: el Gyūdon tamaño normal (並盛), que pasará de ¥450 a ¥480, es decir, un incremento de 30 yenes.

La empresa explicó que el reajuste afectará a su línea principal de gyūdon y otros productos del menú. Aunque el aumento pueda parecer pequeño, refleja una tendencia que muchos residentes en Japón ya vienen notando: el encarecimiento gradual de los alimentos, impulsado por el aumento de los costos de materias primas, transporte, energía y otros insumos. En julio, miles de productos alimenticios también subirán de precio en todo el país.

Para quienes viven, estudian o trabajan en Japón, este tipo de restaurantes de comida rápida suele representar una opción económica para desayunar, almorzar o cenar. Por ello, un incremento de 30 yenes puede parecer reducido en una sola compra, pero, al repetirse en distintos productos y establecimientos, termina teniendo un impacto en el presupuesto mensual de muchas familias y trabajadores extranjeros.

Sukiya cuenta con cerca de 2.000 restaurantes en Japón y es una de las cadenas de gyūdon más importantes del país. El nuevo precio del Gyūdon tamaño normal será de ¥480 desde el 8 de julio, manteniendo su posición como una de las alternativas de comida rápida más accesibles, aunque cada vez menos barata.

Marco legal

Aunque Japón no regula directamente el precio de los alimentos vendidos por restaurantes privados, las empresas deben cumplir con la Ley de Exhibición de Precios (価格表示法) y con la Ley contra las Representaciones Engañosas (景品表示法). Esto significa que cualquier cambio de precio debe informarse de manera clara al consumidor antes de la compra, evitando publicidad o información que pueda inducir a error. Asimismo, las cadenas de restaurantes son libres de modificar sus precios según la evolución de sus costos operativos y las condiciones del mercado.

Términos clave

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