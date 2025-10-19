[kyō no kion] Cambio estacional acelerado

Del abrigo al abanico: Japón experimenta el choque entre el invierno del norte y el verano del sur

📍Tōkyō | 19 de octubre

Japón vivió este domingo un cambio de temperatura tan drástico que en algunas zonas la diferencia superó los 10 °C respecto al sábado.

Desde Hokkaido hasta el norte de Kyushu, la jornada estuvo marcada por un aire frío proveniente del norte y por la entrada de un frente que se desplazó hacia el sur, dejando atrás el ambiente cálido de los últimos días.

En Sapporo, la máxima fue de apenas 12.7 °C, mientras que en Rebun, al norte de Hokkaido, el termómetro descendió hasta 7.1 °C. En los sectores montañosos, se observó una ligera capa de nieve, la primera del otoño, que confirma el avance del aire invernal.

❄️ El norte se enfría, el sur sigue en “verano”

Mientras el norte se abriga, el sur de Japón aún resiste al otoño. En la región de Kagoshima, los termómetros superaron los 30 °C (30.9 °C a las 14:12 en la ciudad homónima), registrando una jornada de “manatsu-bi” (día veraniego). Esta coexistencia de climas extremos en el mismo archipiélago refleja la compleja transición estacional del país: el norte recibe el primer aliento del invierno, mientras el sur mantiene un aire cálido y húmedo.

🌬️ El frente frío y el papel de los vientos

El frente atmosférico que ayer cruzó Japón desde el norte hasta el oeste se ha detenido en la costa sur de Honshu, debilitando el ingreso de aire cálido en altura. En cambio, vientos del norte soplan sobre el mar de Japón, arrastrando aire más frío.

En Kanazawa, donde el sábado el efecto フェーン現象 (fenómeno Föhn) elevó la temperatura, hoy el descenso fue brutal: más de 10 °C de diferencia en solo un día.

Advertencias para conductores y población

La Agencia Meteorológica de Japón (JMA) advierte que la noche de este domingo y la madrugada del lunes serán más frías que las anteriores.

En el interior de Hokkaido podrían presentarse carreteras heladas o con nieve, sobre todo en zonas de montaña, donde se recomienda instalar neumáticos de invierno desde ya.

El aire frío también alcanzará Kanto y Kyushu sur el lunes, por lo que se espera una baja generalizada de temperaturas incluso en regiones que hoy superaron los 25 °C.

🏠 Recomendaciones para el público

Saque la ropa de abrigo y ajuste el aire acondicionado a modo calefacción.

Revise sistemas de calefacción o estufas de gas antes de usarlos por primera vez en la temporada.

Al conducir en zonas de montaña, verifique neumáticos y cadenas .

Las personas mayores o con problemas respiratorios deben protegerse del cambio brusco de temperatura.

