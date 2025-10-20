[kyō no kion] Japón entra en modo otoñal

Japón entra en modo otoñal: del calor interminable a los abrigos en una semana

📍Tōkyō | 20 de octubre

El archipiélago japonés vivió hoy un contraste climático marcado: mientras el norte del país se tiñó de blanco por las primeras nevadas de la temporada, en el sur, la histórica racha de calor veraniego llegó finalmente a su fin. La naturaleza pareció anunciar con firmeza la llegada del otoño.

En Hokkaido, el aire polar descendió sobre el cielo invernal. La ciudad de Wakkanai registró su primera nevada, y en áreas del interior se observaron también caídas de nieve y granizo (霰, arare). En Asahikawa, la temperatura máxima fue de apenas 7.6 °C, casi 4 grados menos que ayer, en un escenario típicamente invernal.

🍂 Tokio siente el primer soplo otoñal

Más al sur, Tokio amaneció con un cielo gris y una brisa fresca del norte. A las 15:10, el termómetro marcaba apenas 19.7 °C, la primera vez este otoño que la capital no supera los 20 °C.

Las calles del centro se llenaron de abrigos ligeros y paraguas, reflejando el regreso definitivo del aire otoñal que ya domina la región de Kanto.

🌴 Fin del verano eterno en Okinawa

En contraste, el trópico japonés también se enfría. En Naha (Okinawa), el calor constante que había dominado durante casi tres meses llegó a su fin: el registro de 84 días consecutivos de “verdadero verano” (真夏日) —con temperaturas por encima de los 30 °C— se detuvo hoy con una máxima de 28.0 °C.

Se trata de la segunda racha más larga en la historia de la ciudad. Solo diez puntos del país lograron alcanzar el umbral de 30 °C, el número más bajo de la temporada.

🧥 El frío avanza hacia el sur

Para mañana, 21 de octubre, se espera que la sensación de frío se extienda. En Osaka y Nagoya, el mercurio no superará los 19 °C y 20 °C respectivamente, mientras que en Fukuoka apenas alcanzará los 22 °C.

Tokio podría descender hasta 17 °C, un valor más propio de mediados de noviembre. En Hokkaido, Asahikawa se mantendrá cerca de los 7 °C, con previsión de nieve y lluvia intermitentes.

🧣 Consejos de los meteorólogos: cuidar la salud ante los cambios bruscos

Los meteorólogos recomiendan abrigo y precaución ante los cambios repentinos de temperatura, especialmente para personas mayores y niños. Japón entra de lleno en la fase de transición estacional, donde los últimos ecos del verano se disuelven frente a la llegada anticipada del invierno.

