[kyō no kion] frío de diciembre

Ola de frío otoñal sorprende con temperaturas de diciembre

📍Tōkyō | 21 de octubre

El archipiélago japonés vivió este martes un marcado descenso de temperatura y cielos cubiertos en casi todo el país.

Tras semanas de calor atípico, el avance de un frente estacionario sobre el Pacífico y la llegada de aire frío en altura generaron un ambiente gris y húmedo, con máximas que no alcanzaron los 20 °C en amplias zonas de Honshu, incluidas las regiones de Kanto, Tokai y Kansai.

En Tokio, el termómetro llegó apenas a 17.2 °C, en Nagoya a 19.4 °C y en Osaka a 19.5 °C, valores más propios de mediados de noviembre.

Los reportes ciudadanos reflejaron una sensación general de “frío repentino”, especialmente entre quienes días atrás aún vestían ropa ligera.

Incluso en el suroeste del país el descenso fue notorio. En Kagoshima, el calor persistente cedió tras 133 días consecutivos de “verano meteorológico”, al registrarse una máxima de 24.1 °C, la primera por debajo de 25 °C desde el 9 de junio.

🌧️ Previsión: lluvia y frío invernal para el miércoles

Según la Agencia Meteorológica de Japón (気象庁), el miércoles 22 será aún más frío, ya que el frente del sur del país se fortalecerá y provocará lluvias en amplias áreas del Pacífico.

La máxima en Tokio apenas alcanzará los 14 °C, equivalente a la temperatura promedio de principios de diciembre.

En Nagoya y Osaka, los termómetros también descenderán respecto al martes, marcando un ambiente fresco y húmedo durante todo el día.

Mientras tanto, en el norte, Sapporo se mantendrá cerca de 11 °C y Sendai en 15 °C, consolidando la transición hacia el clima invernal.

Las autoridades recomiendan preparar ropa abrigada y calefacción doméstica, ya que el brusco cambio térmico puede afectar la salud, especialmente entre niños y personas mayores.

