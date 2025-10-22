[kyō no kion] Los paraguas se vuelven escudos

Sombrillas, bufandas y aliento visible: Japón tiembla antes de noviembre

📍Tōkyō | 22 de octubre

Un frente frío acompañado de lluvias debilitó las temperaturas en gran parte del archipiélago este miércoles 22 de octubre, dejando una jornada de aire invernal anticipado en Kanto, Tokai y Kansai.

En Tokio, la máxima fue de 15.4 °C a la 1:00 a.m., mientras que en Osaka apenas alcanzó 15.9 °C poco después de la medianoche, manteniéndose ambas ciudades por debajo de los 15 °C durante todo el día.

Por la tarde, el termómetro en la capital descendió aún más, llegando a 11.2 °C, el nivel más bajo desde el 5 de mayo, lo que marcó el regreso de las bufandas y los abrigos gruesos en las calles.

🌦️ Un frente estacionario enfría el archipiélago

La Agencia Meteorológica de Japón (気象庁) explicó que un frente extendido sobre el Pacífico sur de Honshu y una masa de aire frío en altura provocaron el descenso térmico generalizado y el cielo gris.

Las mediciones de AMeDAS muestran que la mayoría de las ciudades de Japón occidental y oriental no superaron los 20 °C, mientras que en las islas del sur —especialmente en Okinawa y Amami— las temperaturas máximas rondaron los 30 °C, evidenciando un fuerte contraste climático norte–sur.

Máximas del día

A pesar del ambiente otoñal y del descenso térmico en la mayor parte de Honshū, el sur del archipiélago —especialmente Okinawa y las islas Amami (Kagoshima)— registró valores propios de pleno verano. Incluso una localidad de Tokioencabezó la lista con más de 31 °C, algo inusual para finales de octubre.

🥇 1. Tokio (Ogasawara-mura, isla Chichijima)

Temperatura: 31.3 °C (registrada a las 11:49)

Diferencia respecto a la media: +3.1 °C

Día anterior: +1.0 °C

Récord histórico anterior: 34.1 °C (14 julio 2024)

Récord de octubre: 32.7 °C (2 oct 2025)

📈 La isla de Chichijima, en el Pacífico, se mantuvo como el punto más cálido del país, influida por masas de aire subtropical persistentes.

🥈 2. Okinawa (Minamidaitō, al este del archipiélago Daitō)

Temperatura: 31.0 °C (12:10)

Desviación: +2.8 °C

Récord histórico: 34.3 °C (13 julio 2024)

Récord de octubre: 32.7 °C (1 oct 2025)

📍 Zona afectada por vientos del sur húmedos, con alta sensación térmica.

🥉 3. Okinawa (Kitadaitō)

Temperatura: 31.0 °C (12:06)

Desviación: +2.5 °C

Récord histórico: 35.1 °C (16 jul 2024)

Récord octubre: 33.4 °C (9 oct 2025)

4. Kagoshima (Yoron-jima, Amami)**

Temperatura: 30.7 °C (12:34)

Desviación: +3.3 °C

Récord histórico: 34.9 °C (21 jul 2024)

Récord octubre: 33.0 °C (18 oct 2025)

5. Okinawa (Minamidaitō-jima)**

Temperatura: 30.5 °C (12:08)

Desviación: +2.3 °C

Récord histórico: 35.3 °C (17 jul 1991)

Récord octubre: 33.1 °C (6 oct 2025)

6. Okinawa (Naha, capital)**

Temperatura: 30.2 °C (10:50)

Desviación: +2.1 °C

Récord histórico: 35.7 °C (15 jul 2023)

Récord octubre: 33.8 °C (3 oct 2025)

7. Okinawa (Izen-jima)**

Temperatura: 30.1 °C (12:12)

Desviación: +3.0 °C

Récord histórico: 36.0 °C (30 jul 2024)

Récord octubre: 34.1 °C (2 oct 2025)

8. Kagoshima (Tokunoshima, Amami)**

Temperatura: 29.9 °C (10:31)

Desviación: +3.0 °C

Récord histórico: 34.9 °C (31 jul 1980)

Récord octubre: 32.7 °C (10 oct 2025)

9. Okinawa (Nago)**

Temperatura: 29.9 °C (10:24)

Desviación: +2.5 °C

Récord histórico: 35.1 °C (3 ago 2009)

Récord octubre: 33.6 °C (4 oct 2025)

10. Kagoshima (Kasari, isla Amami)**

Temperatura: 29.8 °C (12:57)

Desviación: +2.9 °C

Récord histórico: 35.4 °C (21 jul 2022)

Récord octubre: 33.4 °C (5 oct 2025)

Análisis

Regiones más cálidas: Okinawa y Amami (Kagoshima) dominaron 7 de las 10 primeras posiciones.

Anomalías térmicas: todas las localidades superaron su promedio habitual de octubre entre +2 °C y +3.3 °C , mostrando un patrón de calor persistente.

Fenómeno asociado: flujo de aire cálido subtropical y débil influencia de los vientos del norte, con cielos despejados y alta humedad marina.

Tendencia: varios puntos ya rompieron récords de octubre este mismo año, señal de un otoño históricamente cálido en el suroeste japonés.

🧥 Abrigos de otoño… y de invierno también

Una encuesta de un portal metereológico indicó que más del 70 % de los residentes del área de Kanto optaron por usar abrigos de otoño o chaquetas gruesas, y un 10 % ya recurrió a los de invierno, reflejando el impacto psicológico de la repentina caída térmica.

En Tokai y Kansai, el 60 % también declaró haber elegido ropa de media estación, una señal de que la sensación térmica se asemejó más a la de noviembre que a la de octubre.

☀️ Mañana vuelve el sol y suben las temperaturas

Para el jueves 23, se prevé que el frente se desplace hacia el sur y dé paso a un ambiente más despejado.

El sol volverá a dominar en la mayoría de las regiones de Honshu, impulsando un aumento de 7 a 8 °C en comparación con hoy.

Las máximas esperadas son de 22 °C en Fukuoka y Osaka, 21 °C en Nagoya, y 19 °C en Tokio, lo que permitirá guardar temporalmente los abrigos pesados.

Sin embargo, Hokkaido continuará bajo la influencia del aire frío, manteniendo temperaturas propias del inicio del invierno.

🔎 Contexto térmico: las islas del sur rompen récords

Según los datos de observación más recientes (imagen adjunta), las islas de Okinawa y Amami registraron las temperaturas más altas del país, con picos de 31.3 °C en Ogasawara (Tokio) y 30.7 °C en Tokunoshima (Kagoshima), lo que contrasta con los apenas 11 °C de Tokio en la tarde.

La amplitud térmica entre el norte y el sur de Japón superó los 20 °C, un fenómeno poco común para finales de octubre.

