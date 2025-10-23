[kyō no kion] El otoño se confunde

Del abrigo a la camisa en un mismo día: se intensifican los cambios térmicos otoñales

📍Tōkyō | 23 de octubre

En una jornada marcada por el contraste climático, el oeste y el este de Japón vivieron un notorio repunte de temperaturas, mientras que Hokkaido permaneció bajo un ambiente frío y nublado, recordando que el otoño aún no se asienta de forma uniforme en el archipiélago.

☀️ Suben las temperaturas en el oeste y este del país

Tras el paso del frente lluvioso, los cielos despejados permitieron un fuerte ascenso térmico desde Kyushu hasta Kanto.

En Osaka, el termómetro marcó 23.6 °C, un salto de +7.7 °C respecto al día anterior. En Kochi, el calor fue incluso más veraniego con 26.2 °C, es decir +7.9 °C en comparación con el miércoles.

El sol también se impuso en Tokio, donde la máxima alcanzó 17.9 °C, aliviando la sensación de frío que predominó durante los últimos días. Según la Agencia Meteorológica, el regreso del sol tras varios días nublados permitió que el aire se templara rápidamente en las regiones de Chugoku, Shikoku y Kinki.

🌡️ Ranking de temperaturas: récords otoñales

El mapa nacional de observación AMeDAS registró cifras inusualmente altas para finales de octubre.

En primer lugar, Chichijima (Tokio) alcanzó 31.8 °C, seguida de Okinoerabu (Kagoshima) con 31.1 °C y Kitadaitō (Okinawa) con 30.4 °C.

De hecho, seis de las diez localidades más cálidas del día pertenecen a la prefectura de Kagoshima, lo que muestra la persistencia de aire cálido subtropical en el sur.

Estas temperaturas superan los promedios en más de 3 °C a 4 °C, y en algunos casos se acercan a los registros históricos de julio o agosto.

El observatorio de Chichijima, por ejemplo, reportó un valor 3.7 °C por encima del promedio, acercándose al récord de 34.1 °C registrado en julio de 2024.

🥶 Hokkaido: el frío no cede

En el otro extremo del archipiélago, Hokkaido sigue bajo dominio del aire frío continental.

En Sapporo, la máxima fue de apenas 10.4 °C, y en Asahikawa descendió a 8.2 °C, con sensaciones térmicas invernales.

El contraste entre el sur cálido y el norte gélido superó los 20 °C en el mismo día, un ejemplo claro de la gran diversidad climática japonesa.

👕 Mañana: frío matutino, día templado

Para mañana viernes 24, se espera un cielo despejado en la mayor parte del país. Sin embargo, el aire frío de la madrugada bajará las temperaturas:

Tokio : mínima de 11 °C , máxima alrededor de 21 °C

Nagoya: mínima de 13 °C, máxima de 23 °C

Las autoridades meteorológicas recomiendan vestimenta por capas, ya que el contraste térmico entre mañana y tarde será pronunciado.

🌤️ En resumen:

Oeste y Este : regreso del sol y temperaturas en ascenso.

Sur (Kagoshima, Okinawa) : calor casi veraniego, con máximas sobre los 30 °C .

Norte (Hokkaido) : continúa el frío, con máximas en torno a los 10 °C .

Recomendación: abrigarse bien por la mañana, pero con ropa ligera para el mediodía.

