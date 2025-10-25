[kyō no kion] La lluvia trae nostalgia

Del calor tropical al aire polar: Japón vive su contraste climático más extremo del otoño

📍Tōkyō | 25 de octubre

El otoño finalmente mostró su rostro más frío este sábado 25 de octubre en gran parte del país.

Bajo la influencia del frente otoñal (秋雨前線, akisame zensen), amplias zonas del oeste y este de Japón amanecieron con lluvia persistente y un aire invernal que sorprendió a muchos.

En Tokio, el termómetro apenas alcanzó los 13.5 °C, el valor más bajo de la temporada y comparable con un día de comienzos de diciembre.

Según la Agencia Meteorológica de Japón (気象庁), es la primera vez en medio año que la capital registra una máxima inferior a los 15 °C, algo que no ocurría desde el 13 de abril (14.1 °C). El viento del norte y la humedad constante convirtieron la jornada en una mezcla de lluvia, bufandas y tazas de café caliente en los konbinis.

Mientras tanto, el contraste climático fue extremo: en el sur, la región de Okinawa se mantuvo bajo aire cálido tropical, con 19 puntos superando los 30 °C, alcanzando un pico de 30.8 °C en Nago, Kumejima y Minamidaitō. Japón vivió así un contraste de casi 17 °C entre el norte templado y el sur veraniego, típico del paso de estación.

🌦️ Panorama para el domingo 26 de octubre

Se espera que la lluvia continúe en el norte y el este, con temperaturas cercanas a lo normal para la época, pero con sensación térmica más baja debido al viento y la humedad.

Las previsiones apuntan a:

Sapporo: 14 °C

Tokio: 17 °C

Osaka: 22 °C

Kagoshima: 27 °C

En Kyūshū sur y la costa del Pacífico de Shikoku, el sol regresará parcialmente, elevando las temperaturas a niveles agradables, aunque el contraste con las regiones lluviosas del centro será notorio.

Las autoridades recomiendan protegerse del frío súbito y mantener ropa de abrigo ligera a mano para evitar resfriados o descompensaciones.

